To Open House Festival επιστρέφει για 16η χρονιά

Δημοσιεύθηκε 19.09.2025 11:12

Το Διεθνές φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και Performance Open House επιστρέφει από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου με ένα δυναμικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει παραστάσεις, δρώμενα, περιπατητικές δράσεις, μουσική, παράλληλες εκδηλώσεις και νέες συνεργασίες.

Το 16ο Open House Festival ξεδιπλώνεται σε σκηνές, δρόμους, παραλίες και πάρκα παρουσιάζοντας εγχώριες και διεθνείς παραγωγές. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σώμα, τα τοπία και οι ιστορίες τους ως εργαλεία τέχνης, αντίστασης και σύνδεσης. Πρόκειται για ένα τετραήμερο αφιερωμένο στον αναστοχασμό και την κίνηση· μια ανοιχτή πρόσκληση για το κοινό να βιώσει τη σύγχρονη performance μέσα από φρέσκες, απρόσμενες διαδρομές.

Στις 2 Οκτωβρίου στις 19:30 ξεκινάμε στο Θέατρο Versus - Β’ Δημοτική Αγορά με καλωσόρισμα. Το φεστιβάλ ανοίγει με το ΘΗΡΑΜΑ του Αλέξη Βασιλείου στον ίδιο χώρο στις 20:30 με ένα ρυθμικό, ακουστικό και σωματικό τελετουργικό να ξεδιπλώνεται και να σηματοδοτεί την πρώτη μέρα του φεστιβάλ.Η παράσταση απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας (03/10) ξεκινά στις 19:00. Κλείνουμε ραντεβού στο Γραμμικό Πάρκο στο Γεφύρι των 4 Φαναριών για το Light Points της Τζούλιας Γεωργιάδου, της Σεβίνας Φλωρίδου και του Βασίλη Πετεινάρη, μια περιπατητική ξενάγηση με στάσεις σε σημαντικά ιστορικά,αρχιτεκτονικά και κοινωνικά σημεία της πόλης τα οποία φωτίζονται αναδεικνύοντας μνήμες και αφηγήσεις. Ο περίπατος εμπλουτίζεται με τη χορογραφική ματιά των Ζωή Ελευθερίου, Ελισάβετ Παναγιώτου και Γιάννη Οικονομίδη, οι οποίοι μέσα από την κίνηση συνομιλούν με τον χώρο και τον χρόνο, αντανακλώντας το περιβάλλον και τις ιστορίες του.

Στις 20:30, καταλήγουμε στον Πολυχώρο Συνεργείο όπου φιλοξενεί την παράσταση–κονσέρτο the body symphonic του Λιβανέζου χορογράφου Charlie Khalil Prince. Στο σύμπαν του Charlie το σώμα είναι ένας τόπος αντίστασης που αποκαλύπτει νέες και αδέσμευτες μυθολογίες επιτρέποντας την δυνατότητα αυτοεκπροσώπησης και ριζώματος.

Στις 4 Οκτωβρίου, η Ελευθερία Σωκράτους μαζί με τους Κωνσταντίνα Σκαλιωντα, Γεωργία Ανδρέου, Ρόζ, Χρίστο Ιντζεγιάννη, Ελισάβετ Παναγιώτου και Άρτεμις Ευλογημένου μας καλούν σε περιπάτους ένας-με-έναν κάτω από τον τίτλο Walking LovINK: Carried by Many. Τι σχέση έχει άραγε το περπάτημα με την εξουσία και την αγάπη; Αντικατοπτρίζοντας την ιδέα της αγάπης ως ένα συνεχές ταξίδι προς έναν «όχι ακόμη εδραιωμένο» τόπο, κάθε περίπατος θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία ενός μίνι -προσωπικού- μανιφέστου. Υπάρχουν διαθέσιμα slots στις 10:30–12:00, 15:00–16:30, 17:30–19:00. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η έκδοση μηδενικού εισιτηρίου απαραίτητη.

Το απόγευμα στις 15:00 -18:00 μεταφερόμαστε στους κυματοθραύστες του Μόλου στο Θαλασσάκι για το έργο διαρκείας Slips away from you, του Πέτρου Κονναρή και της Μπελίντας Παπαβασιλείου. Ο Πέτρος και η Μπελίντα καλούν το κοινό να παραμείνει στο χώρο όση ώρα επιθυμεί καθώς εξερευνούν το πως συνυπάρχουν με τα πραγματικά και φαντασιακά στοιχεία του συγκεκριμένου τοπίου αλλά και το πως τα σώματα τους γίνονται η επέκταση του μέσα από μία συνεχώς μεταβαλλόμενη πρακτική. Η performance προσφέρεται δωρεάν χωρίς κράτηση. Θα παρέχονται ακουστικά στο σημείο για την παρακολούθηση της.

Στη συνέχεια, η Μελίνα Σοφοκλέους μοιράζεται την ανανεωμένη εκδοχή του έργου της Don’t you just love melting? στο Πολυχώρο Συνεργείο στις 19:30. Προσκαλεί το κοινό σε ένα φορτισμένο, αποκαλυπτόμενο τοπίο, όπου ένταση και απελευθέρωση συνυπάρχουν. Είσοδος ελεύθερη, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Για κλείσιμο της τρίτης μέρας του φεστιβάλ πάμε στο Θέατρο Ριάλτο στις 20:30 για το έργο Necropolis του Arkadi Zaides. Tο έργο βασίζεται στη λίστα που καταρτίζει από το 1993 το δίκτυο UNITED for Intercultural Action, καταγράφοντας πρόσφυγες και μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους στην πορεία προς την Ευρώπη. Στην τελευταία έκδοση του 2025, καταγράφονται 66.519 θάνατοι. Αν και δεν υπάρχουν σώματα για να χορέψει κανείς στην πόλη των νεκρών, είναι ακριβώς αυτή την απουσία – το συλλογικό σώμα της NECROPOLIS – που ζωντανεύει ο Zaides .Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση, συντονισμένη από το MiHub (Migration Information Hub).

Στις 5 Οκτωβρίου στις 10:00 οι Running Fluent Initiative και οι Chinese and Cypriots Fellowship σας καλούν να συμμετάσχετε σε ένα πρωινό διαπολιτισμικό dance jam session στην Πλατεία Αναγέννησης (Κόκος Ανδρονίκου). Μια δράση ανταλλαγής χορών και κινησιολογίας από διαφορετικές εθνικότητες κατάλληλη για όλα τα άτομα και ηλικίες συντονισμένη από τη χορογράφο Βίκυ Κάλλα. Ελάτε με την κουλτούρα σας, την ενέργεια σας και τις κινήσεις σας για ένα συλλογικό χορό, κουβέντα και καφέ. Είσαι καλλιτέχνης; Φέρε μαζί σου την τέχνη σου και έλα να αυτοσχεδιάσουμε.

Έπειτα, η Μαρία Παπαγεωργίου μας καλεί να συναντηθούμε στην Θολωτή Βρύση στην οδό Ισμέτ Πασά για ενα περιπατητικό χορογραφικό σόλο για ιστορίες πένθους σε κίνηση με τίτλο Walking Into It Κατευθυνόμενοι προς τον στεγνό ποταμό Γαρύλλη, η δημιουργός μας καλεί να παρατηρήσουμε πώς οι απώλειες μας (ορατές και μη) ορίζουν τις ταυτότητες μας. Η δράση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές στις 17:00–17:30 & 18:00–18:30. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Απαραίτητη η έκδοση μηδενικού εισιτηρίου. Θα υπάρχουν διαθέσιμα ακουστικά στο σημείο εκκίνησης. Στις 19:30, η ΕΘΑΛ φιλοξενεί την παραγωγή Shiraz του Armin Hokmi. Επτά χορευτές δίνουν φόρο τιμής στο ιστορικό φεστιβάλ Shiraz Arts Festival (Ιράν, 1967-1977), που άλλαξε ριζικά την πρόσληψη των παραστατικών τεχνών.Ένας παλλόμενος χορός, γεμάτος μαγεία και νοσταλγία.

Το 16ο Open House ολοκληρώνεται στις 21:00 με ένα concert-performance από τον x.ypno, με τίτλο We out in the Field, Like Grass! στο φουαγιέ της ΕΘΑΛ. “Ένας εσωτερικός χώρος όπου η μουσική ριζώνει σαν αγριόχορτο, αδέσμευτη τζαί ζωντανή”.

Είσοδος Ελεύθερη. Τα λέμε εκεί με ποτό και ακόμη περισσότερο χορό.