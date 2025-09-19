«Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» στη Σκηνή 018

Δημοσιεύθηκε 19.09.2025 14:15

Ο Βασιλιάς λανσάρει την νέα του collection με ένα fashion event που θα γραφτεί στα παραμύθια.

Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν αποτελούν ένα πολυαγαπημένο κλασικό παραμύθι των παιδικών μας χρόνων που σήμερα μοιάζει να αντανακλά με παράξενο τρόπο τον κόσμο μας. Η ιστορία είναι λίγο-πολύ γνωστή: ένας ματαιόδοξος βασιλιάς, εμμονικός με την εμφάνισή του, πέφτει θύμα απατεώνων που του υπόσχονται το πιο υπέροχο ένδυμα, φτιαγμένο από υφάσματα που μόνο οι ανόητοι δεν μπορούν να δουν. Ο λαός, οι υπουργοί και οι αξιωματούχοι, φοβούμενοι να εκτεθούν, παρασύρονται κι αυτοί στη φαντασίωση, προσποιούμενοι πως βλέπουν το ανύπαρκτο ένδυμα. Κι έτσι, ο βασιλιάς παρελαύνει γυμνός. Στη δική μας θεατρική εκδοχή, όμως, υπάρχουν πολλές φωνές ειλικρίνειας που σπάνε τους κοινωνικούς φραγμούς για να πουν απλώς την αλήθεια.

Ο Παρασκευάς Καρασούλος και ο Νίκανδρος Σαββίδης ξανασυστήνουν τη διαχρονική ιστορία του Δανού συγγραφέα, υφαίνοντας μια σύγχρονη μουσική δραματουργία, πλούσια σε διαλόγους, δράση και χαρακτήρες. Η πλοκή, σαρκαστική απέναντι στη ματαιοδοξία και την αυταπάτη της εξουσίας, φωτίζει έννοιες που βρίσκονται στο επίκεντρο όλων όσων πράττουμε: την επιμονή και το θάρρος, την ειλικρίνεια και την αλήθεια, την κριτική σκέψη και την αυτογνωσία.

Η ζωντανή αυτή ιστορία δεν μένει μόνο στο χαρτί· παίρνει σάρκα και οστά στη σκηνή μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Μαρίνας Βρόντη, που επιστρέφει στη Σκηνή 018 για να στήσει ένα πολύχρωμο και ξέφρενο σκηνικό παιχνίδι. Σε ένα αποκαλυπτικό σκηνικό, όπου όλα είναι ταυτόχρονα κρυφά και φανερά, οι εννιά ηθοποιοί της παράστασης μοιράζονται έναν υποκριτικό κώδικα τολμηρό, σωματικά εκφραστικό και αστείο και κλείνουν διακριτικά το μάτι στο κοινό, που τα παρακολουθεί όλα, απλώνοντάς του έναν καθρέφτη όπου όποιος κοιτάξει μέσα του θα αναγνωρίσει την αντανάκλασή του – ακόμα και παραμορφωμένη.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Μαρίνα Βρόντη

Στίχοι τραγουδιών: Παρασκευάς Καρασούλος

Σκηνικά-Κοστούμια: Γιώργος Γιάννου

Μουσική: Χαράλαμπος Παντελή-Κωνσταντίνα Ξενοφώντος

Μουσική διδασκαλία: Κωνσταντίνα Ξενοφώντος

Κινησιολογία-Χορογραφία: Χλόη Μελίδου

Σχεδιασμός φωτισμών: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτριας: Μικαέλα Καρή

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Αντωνίου, Γρηγόρης Γεωργίου,

Θανάσης Ιωάννου, Μυρτώ Κουγιάλη, Άρης Κυπριανού, Χαρά Λαμπή, Κύνθια Παυλίδου, Πολυξένη Σάββα, Βασίλης Χαραλάμπους

