Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για Καλλιτεχνικό/ή Διευθυντή/ντρια
Δημοσιεύθηκε 19.09.2025 14:28
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για Καλλιτεχνικό/ή Διευθυντή/ντρια

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με άτομο για να παρέχει υπηρεσίες Καλλιτεχνικού/ής Διευθυντή/ντριας της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (ΣΟΚ) και Μαέστρου (εάν εφαρμόζεται στη βάση της πιο κάτω πληροφόρησης), στο Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. 

Η συμφωνία συνεργασίας για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι με αγορά υπηρεσιών και ορισμένης διάρκειας για 28 μήνες. Διευκρινίζεται ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η μόνιμη βάση του/της Καλλιτεχνικού/ής Διευθυντή/ντριας να είναι η Κύπρος για τη διάρκεια της συνεργασίας. 

Η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας είναι η 1η Δεκεμβρίου 2025.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην προκήρυξη της θέσης καθώς και το Έντυπο Αίτησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.cyso.org.cy, στο χώρο των ανακοινώσεων. 

Προθεσμία: Οι αιτήσεις θα πρέπει αποσταλούν ηλεκτρονικά στο ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ, με την ένδειξη «Θέση Καλλιτεχνικού/ής Διευθυντή/ντριας της ΣΟΚ» στην κα. Αντιγόνη Αντωνίου, a.antoniou@cyso.org.cy, το αργότερο μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00μμ (ώρα Κύπρου). 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεχτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι / οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 22 463178 ή μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο a.antoniou@cyso.org.cy Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρουwww.cyso.org.cy

 

