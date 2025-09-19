Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για Καλλιτεχνικό/ή Διευθυντή/ντρια

Δημοσιεύθηκε 19.09.2025 14:28

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με άτομο για να παρέχει υπηρεσίες Καλλιτεχνικού/ής Διευθυντή/ντριας της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (ΣΟΚ) και Μαέστρου (εάν εφαρμόζεται στη βάση της πιο κάτω πληροφόρησης), στο Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Η συμφωνία συνεργασίας για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι με αγορά υπηρεσιών και ορισμένης διάρκειας για 28 μήνες. Διευκρινίζεται ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η μόνιμη βάση του/της Καλλιτεχνικού/ής Διευθυντή/ντριας να είναι η Κύπρος για τη διάρκεια της συνεργασίας.

Η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας είναι η 1η Δεκεμβρίου 2025.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην προκήρυξη της θέσης καθώς και το Έντυπο Αίτησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.cyso.org.cy, στο χώρο των ανακοινώσεων.

Προθεσμία: Οι αιτήσεις θα πρέπει αποσταλούν ηλεκτρονικά στο ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ, με την ένδειξη «Θέση Καλλιτεχνικού/ής Διευθυντή/ντριας της ΣΟΚ» στην κα. Αντιγόνη Αντωνίου, a.antoniou@cyso.org.cy, το αργότερο μέχρι τη 10η Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00μμ (ώρα Κύπρου).

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεχτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι / οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 22 463178 ή μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο a.antoniou@cyso.org.cy Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρουwww.cyso.org.cy