Έξι αραβόφωνες ταινίες στη βραχεία λίστα για 'Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας

Δημοσιεύθηκε 19.09.2025 15:15

Ιστορίες οικογενειακού δράματος, παιδικών ονείρων και των συγκρούσεων που πάντα χαρακτήριζαν την περιοχή είναι ανάμεσα στη θεματολογία.

Έξι ταινίες από αραβικές χώρες είναι υποψήφιες για να συμπεριληφθούν στη βραχεία λίστα για την Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία στα Όσκαρ του 2026, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες στις 15 Μαρτίου.

Ο ιστότοπος Arab News αναφέρεται στις ταινίες με πρώτο το «All That's Left of You», το πολυγενεακό δράμα της Παλαιστίνιας σκηνοθέτιδας Cherien Dabis που αναφέρεται στους αγώνες και τις αναμνήσεις μιας παλαιστινιακής οικογένειας από το 1948 έως σήμερα, σε μια Παλαιστίνη που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου και της έντασης.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, το «Happy Birthday», της πρωτοεμφανιζόμενης Αιγύπτιας σκηνοθέτιδας Sarah Goher, αφηγείται την ιστορία της Toha, ενός νεαρού κοριτσιού που εργάζεται για μια πλούσια οικογένεια στο Κάιρο και γίνεται στενή φίλη με την κόρη του αφεντικού, στην οποία λέει ότι δεν έχει κάνει ποτέ πάρτι γενεθλίων.

Η ΤυνήσιΑ σκηνοθέτιδα Καουτέρ Μπεν Χάνια παρουσιάζει την ταινία «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», μια ταινία που ανασυνθέτει τα τραγικά γεγονότα του Ιανουαρίου 2024 στη Γάζα, όπου η εξάχρονη Χιντ Ρατζάμπ σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Η ταινία «Calle Malaga», σε σκηνοθεσία της Μαροκινής Μαριάμ Τουζανί, αφηγείται την ιστορία της Μαρίας Άνχελες μιας γυναίκας αποφασισμένης να συνεχίσει να ζει με τα παιδιά της στο οικογενειακό σπίτι στο Μαρόκο, το οποίο όμως η κόρη της αποφασίζει να πουλήσει.

Η ταινία «Η τούρτα του Προέδρου», του Ιρακινού σκηνοθέτη Χασάν Χαντί, αφηγείται την ιστορία της Μάμια, ενός εννιάχρονου κοριτσιού που πρέπει να ψήσει την τούρτα του Προέδρου ή να υποστεί αυστηρή τιμωρία από την οικογένειά της.

Τελευταία στη λίστα είναι η ταινία «Οι Αετοί της Δημοκρατίας», μια ταινία του Αιγύπτο-Σουηδού σκηνοθέτη Ταρίκ Σαλέχ, ο οποίος επικεντρώνει το έργο του σε έναν Αιγύπτιο ηθοποιό του οποίου η φήμη καταρρέει στα μάτια του κοινού.