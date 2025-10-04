Παράθυρο logo
«Track 350m»: Εγκατάσταση του Σωκράτη Σωκράτους στο NiMAC
Δημοσιεύθηκε 04.10.2025 10:38
«Track 350m»: Εγκατάσταση του Σωκράτη Σωκράτους στο NiMAC

Το NiMAC παρουσιάζει τη χωρο-ειδική εγκατάσταση Track 350m από τον Σωκράτη Σωκράτους. Το έργο είναι αποτέλεσμα της δεκαετούς έρευνάς του στο Tivoli Luna Park, το πρώτο λούνα παρκ της Κύπρου, καθώς και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας, δίπλα στο οποίο ιδρύθηκε το πάρκο το 1967.

Το Tivoli ενσάρκωνε την αισιοδοξία μετά την ανεξαρτησία και τη ραγδαία εκσυγχρονισμένη εικόνα του νησιού, ενώ η μετακίνησή του μετά το 1974 αντικατοπτρίζει εξίσου το αμφιλεγόμενο παρελθόν μας και τις μεταγενέστερες καπιταλιστικές τάσεις που αναδιαμορφώνουν το τοπίο του νησιού.

Μέσα από αντικείμενα, φωτογραφίες και αρχειακά «υπολείμματα», ο Σωκράτους μετατρέπει τα ερείπια του Tivoli σε μια αντανάκλαση της αναψυχής, της πολιτικής και των ανεπίλυτων ιστοριών – αντηχώντας παρόμοιες διαδικασίες καταστροφής καθώς και τους αγώνες και τις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

 

 

*Ο Σωκράτους ανέπτυξε αρχικά αυτό το έργο κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος φιλοξενίας στο NiMAC το 2013, αλλά το έργο δεν παρουσιάστηκε ποτέ λόγω της οικονομικής κρίσης και του «κουρέματος» του 2013.

 

Εγκαίνια: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025 στις 19:30

Διάρκεια: 10 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2025

 

ΝiMAC

Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκωσία

Τ: 22797400

Facebook: @Nimac Cyprus | Instagram: nimac_cy

 

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη – Σάββατο: 10:00 – 20:00

Κυριακή: 10:00 – 18:00

Δευτέρα & Τρίτη: Κλειστά

 

 

 

