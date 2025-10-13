Φεστιβάλ +AΞΗ : Επιστρέφει για 7η χρονιά

Δημοσιεύθηκε 13.10.2025 14:35

Την Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Οκτωβρίου στον Πολυχώρο Συνεργείο στη Λεμεσό

Το φεστιβάλ +ΑΞΗ, ένα διατομεακό φεστιβάλ τεχνών που πραγματοποιείται ανελλιπώς τα τελευταία επτά χρόνια στον Πολυχώρο Συνεργείο στη Λεμεσό, συνεχίζει να τιμά τη μνήμη του ιδρυτή του χώρου, Στέλιου Κυπριανού. Πρίν απο τέσσερα χρόνια, μετά την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της δράσης από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η ομάδα του φεστιβάλ επέλεξε να συνεχίσει και έκτοτε να το διοργανώνει αυτόνομα, πειραματιζόμενη κάθε χρονιά με διαφορετικές μορφές συλλογικής οργάνωσης. Πιστό στην έννοια της “σύναξης”, επιδιώκει να δημιουργεί αφορμές για συνεύρεση και συνύπαρξη ανθρώπων από ποικίλα πλαίσια μέσα στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας δράσεις οικονομικά προσβάσιμες, μέσω ελεύθερης συνεισφοράς και χωρίς κρατήσεις.

Το διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου φιλοξενεί περφόρμανς, μουσική και εικαστικές εγκαταστάσεις από ντόπιες και ντόπιους δημιουργούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

• Φρεάρ | 20’ – Χορογραφικό έργο της Μαρίας Καμπέρη

• «Τσ̃ύκλοι, τσ̃αι χιλϊότσ̃υκλοι» | 50’ – Θεατρικό αναλόγιο σε σκηνοθεσία Ευριπίδη Δίκαιου

• DJ BON BON

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

• Bodies Out of Courage | 40’ – Χορογραφικό έργο της Κωνσταντίνας Σκαλιώντα και της ομάδας Improvisation into Performance

• The One That Runs | 18’ – Χορογραφικό έργο του Αλέξανδρου Μ. Κυριαζή

• eMOTION | 30’ – Περφόρμανς ήχου και οπτικής τυπογραφίας από την Αριάδνη Παπαντωνίου και την Αναστασία Μελανδινού

• Live Ρεμπέτικο γλέντι – Ανοιχτό υπαίθριο γλέντι στο πάρκινγκ της ΕΚΑ

Εικαστικά & Εγκαταστάσεις (συνεχόμενα και τις δύο μέρες)

• Boats for Peace – Διαδραστική εγκατάσταση για παιδιά από την Αντ’ Αλλού

• Μνημονικοί Χρονοτόποι – Digital εγκατάσταση απο τον Χρίστο Παναγιώτου

• Το πριντάδικον “Η Παττίχα” – Pop-up εργαστήριο εκτύπωσης από τη συλλογικότητα Δύο Δύο

• Laundry#2 – Εγκατάσταση της Τζούλιας Γεωργιάδου

Φαγητό & Ποτά

• Πίτσες από KaroZZeria

• Μπάρ με αλκοολούχα και μη ποτά

Γενικές Πληροφορίες

l Οι πόρτες ανοίγουν και τις δύο μέρες στις 7μμ

l Ο χώρος διαθέτει ράμπα και τουαλέτα προσβάσιμη σε άτομα με αμαξίδιο (έως 6 άτομα).

l Το πρόγραμμα του Σαββάτου είναι κυρίως μη λεκτικό και επομένως είναι πιο φιλικό προς την κωφή κοινότητα.

l Το φεστιβάλ είναι φιλικό προς οικογένειες.

l Δεν υπάρχει ακουστική περιγραφή στις παραστάσεις.