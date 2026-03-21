Η πολιτιστική ατζέντα για το Σαββατοκύριακο

Δημοσιεύθηκε 21.03.2026 08:04

Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου

«Συνομιλώντας με καλλιτέχνες στο Κυπριακό Μουσείο» - Κυριάκος Καλλής

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Συνομιλώντας με καλλιτέχνες στο Κυπριακό Μουσείο» (Artist Talks), σε επιμέλεια της μουσειοπαιδαγωγού Έλενας Παναγιώτου και του εικαστικού Παναγιώτη Ανδρέου. Πρώτος φιλοξενούμενος καλλιτέχνης είναι ο Κυριάκος Καλλής, ο οποίος θα συνομιλήσει με παιδιά, προσφέροντας μια ευκαιρία για δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία και την αρχαιολογία. Το πρόγραμμα επιδιώκει να φέρει τους νέους σε επαφή με το έργο σύγχρονων δημιουργών μέσα στον χώρο του μουσείου. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Σάββατο 21/03, 10.00–11.45 | Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία

«Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στο κυπριακό τοπίο και στη διαρκή παρουσία του νερού ως στοιχείου που διαμορφώνει τη γη, τον χρόνο και τη μνήμη του τόπου. Μέσα από τη δουλειά της, η καλλιτέχνις επιχειρεί να αποτυπώσει τη ρευστότητα και τη διαφάνεια του υγρού στοιχείου, δημιουργώντας συνθέσεις όπου το φως και το νερό γίνονται οι πρωταγωνιστές μιας εσωτερικής περιπλάνησης στη φύση του νησιού.

Σάββατο 21/03, 10.00-13.00 [τελευταία μέρα] | Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά, Λάρνακα

«Η Εξέλιξη της Χαρακτικής στην Ευρώπη»

Μια σπάνια αναδρομή στην ιστορία της χαρακτικής τέχνης μέσα από τη συλλογή του Δημοτικού Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή, παρουσιάζοντας την πορεία της τέχνης από τους μεγάλους δασκάλους μέχρι σήμερα. Η έκθεση αναδεικνύει την τεχνική αρτιότητα και την εξέλιξη των μέσων εκτύπωσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς η χαρακτική επηρέασε την ευρωπαϊκή οπτική κουλτούρα. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Σάββατο 21/03, 10.00-13.00 & 15.00-17.00 | Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία

«Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες» στη γκαλερί Γκλόρια

Ο Ρήνος Στεφανής παρουσιάζει τη νέα του εικαστική δουλειά, η οποία πραγματεύεται την υπαρξιακή αγωνία μέσα από τη χρήση συμβόλων και έντονων γραμμών. Η έκθεση, που αποτελεί μια σπουδή πάνω στο ανθρώπινο κενό και την προσπάθεια πλήρωσής του, προσκαλεί τον θεατή σε έναν διάλογο ανάμεσα στο πλήρες και το ελλιπές, το φως και τη σκιά. Τα έργα του καλλιτέχνη χαρακτηρίζονται από μια έντονη χειρονομιακή γραφή που αποτυπώνει την κίνηση και την παύση. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Σάββατο 21/03 10.30-12.45 | Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία

«CHROMA by Her» στη Lumiere

Ομαδική έκθεση η οποία συγκεντρώνει δέκα γυναίκες καλλιτέχνιδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, τον Λίβανο, τη Ρωσία και την Αγγλία, που όλες ζουν και εργάζονται στην Κύπρο. Προερχόμενο από την ελληνική λέξη για το χρώμα, το «Chroma» λειτουργεί ως οπτικό και εννοιολογικό πλαίσιο. Το χρώμα γίνεται μεταφορά για την πολυφωνία, την ταυτότητα και τη συναισθηματική απήχηση, αποκαλύπτοντας την ατομικότητα ενώ αναδεικνύει σημεία σύγκλισης. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Σάββατο 21/03, 11.00-13.00 [τελευταία μέρα] | Lumiere Contemporary Art Gallery, Λεμεσός

«Liminal Spaces» στη Stand in Line

Ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Μάσου, με τίτλο «Liminal Spaces». Τα έργα λειτουργούν ως ενδιάμεση ζώνη ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, ανάμεσα στην εγρήγορση και το όνειρο. Η παιδική μνήμη, το στοιχείο του παιχνιδιού, η παρουσία της φύσης ή της θάλασσας δεν εμφανίζονται ως νοσταλγικές εικόνες, αλλά ως ενεργά εργαλεία αναδιαπραγμάτευσης του παρόντος. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Σάββατο 21/03, 11.00-13.00 | Stand In Line – Art Space, Λευκωσία

«Θαλασσοψυχισμοί» της Ρένας Αρτεμίου

Η Γκαλερί Αποκάλυψη παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ρένας Αρτεμίου με τίτλο «Θαλασσοψυχισμοί», προσκαλώντας το κοινό σε ένα εικαστικό ταξίδι εμπνευσμένο από τη δύναμη, τη ρευστότητα και τη συναισθηματική ένταση της θάλασσας. Μέσα από έργα όπου κυριαρχούν οι αποχρώσεις του μπλε και οι δυναμικές θαλάσσιες συνθέσεις, η καλλιτέχνιδα αποτυπώνει εσωτερικές διαδρομές, ψυχικές μεταπτώσεις και τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με το φυσικό στοιχείο της θάλασσας.

Σάββατο 21/03, 11.00-13.00 | Γκαλερί Αποκάλυψη, Λευκωσία

«The Rise of the Sun, the Fall of Time» της Δανάης Πατσάλου

Η γκαλερί Edit παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Δανάης Πατσάλου, όπου η καλλιτέχνις διερευνά τις έννοιες του χρόνου, της φθοράς και της αναγέννησης. Μέσα από μια σειρά έργων που χαρακτηρίζονται από την έντονη υλικότητα και τον πειραματισμό με το φως, η Πατσάλου δημιουργεί ένα εικαστικό περιβάλλον όπου η ανατολή του ήλιου λειτουργεί ως σύμβολο μιας αιώνιας επιστροφής, ενώ η πτώση του χρόνου υπαινίσσεται την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Σάββατο 21/03, 16.00 [εγκαίνια] | Edit Gallery, Λεμεσός.

«Denis Stelmakh: An Evening of Soulful Neoclassicism»

Ο Ρώσος πιανίστας και συνθέτης Denis Stelmakh επισκέπτεται τη Λευκωσία για μια μοναδική συναυλία νεοκλασικής μουσικής. Με μελωδίες που κινούνται ανάμεσα στον μινιμαλισμό και τον κινηματογραφικό λυρισμό, ο Stelmakh υπόσχεται μια ατμοσφαιρική βραδιά που αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ψυχής.

Σάββατο 21/03, 17.00 | Κινηματοθέατρο Παλλάς, Λευκωσία.

«Mauthausen» στο Πάνθεον (Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης)

Στο πλαίσιο του Μήνα Γαλλοφωνίας 2026 και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο παρουσιάζει την ταινία «Mauthausen». Πρόκειται για μια κινηματογραφική «καντάτα» που βασίζεται στα αυτοβιογραφικά ποιήματα του Ιάκωβου Καμπανέλλη, ο οποίος υπήρξε επιζών του ομώνυμου στρατοπέδου συγκέντρωσης. Η ταινία αναδεικνύει την πανανθρώπινη δύναμη της ποίησης και της μουσικής ως πράξη αντίστασης στη λήθη και τη βαρβαρότητα. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Σάββατο 21/03, 20.30 | Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία





«Καράβι στο Βουνό» στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Μια πρωτότυπη δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Ποιήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία «κρύβονται» σε διάφορα σημεία της βιβλιοθήκης, διπλωμένα σε χάρτινα καραβάκια, προσκαλώντας τους επισκέπτες να τα ανακαλύψουν και να «ταξιδέψουν» μέσα από τους στίχους τους.

Σαββατοκύριακο 21-22/03, 08.30 – 22.00 | Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία

«Κύπρος Νήσος: Ιστορία – Μνήμη – Πραγματικότητα»

Η εμβληματική έκθεση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου αποτυπώνει τη ζωή στην Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μεταφέροντας το αδιαπραγμάτευτο μήνυμα της ολότητας της νησιωτικότητας της Κύπρου, με σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο. H έκθεση εξετάζει τον διαχρονικά ενιαίο πολιτιστικό χαρακτήρα της Κύπρου, ο οποίος συνθέτει στοιχεία από το πλούσιο, σύνθετο και πολυεπίπεδο ιστορικό παρελθόν του νησιού. Με επίκεντρο τις έννοιες του χρόνου, του τόπου και των ανθρώπων, η έκθεση δημιουργεί συνειρμούς και αφηγήσεις, αναδεικνύοντας πτυχές της ιστορίας και της σύγχρονης πραγματικότητας της Κύπρου που συνέβαλαν στη σφυρηλάτηση της εγγενούς νησιωτικής της ταυτότητας.

Σαββατοκύριακο 21-22/03, 10.00-19.00 | Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένη, Λευκωσία

«Χριστόφορος Σάββα: Το Απλό – Το Σύνθετο – Το Αόρατο»

Μια προσωρινή έκθεση που ρίχνει για πρώτη φορά φως σε ένα πολύτιμο και άγνωστο μέχρι σήμερα αρχείο του Χριστόφορου Σάββα (1924-1968), του καλλιτέχνη που άνοιξε νέους δρόμους στη σύγχρονη κυπριακή τέχνη. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα, προσχέδια και προσωπικά έγγραφα. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Σαββατοκύριακο 21-22/03, 10.00-17.00 | Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία

«Sector 2: Λευκωσία» στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο

Μέσα από την παρουσίαση τόσο ιστορικών τεκμηρίων, αντικειμένων, έργων τέχνης και προφορικών μαρτυριών όσο και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων (installations και video arts), η έκθεση επιδιώκει να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της ιστορίας, προσκαλώντας παράλληλα τον επισκέπτη να αντιληφθεί το συλλογικό τραύμα που εξακολουθούν να βιώνουν οι Λευκωσιάτες εκατέρωθεν της διαχωριστικής γραμμής, ζώντας σε μια πόλη οικεία και ξένη ταυτόχρονα.

Σαββατοκύριακο 21-22/03, 10.00-16.30 | Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο, Λευκωσία

«Fluid Persistence» στο NiMAC

Η έκθεση διερευνά την έννοια της ρευστότητας μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές πρακτικές που αγγίζουν την οικολογία, την ιστορία και την ταυτότητα. Το πρότζεκτ εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το υγρό στοιχείο και οι ροές του διαμορφώνουν το τοπίο και τη συλλογική μνήμη, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Σάββατο 21/03, 10.00-20.00 & Κυριακή 22/03, 10.00-18.00 | NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη / Παλιά Ηλεκτρική]

«Αγροποιητική: χώματα/σώματα» στη ΣΠΕΛ

Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή πέραν των 50 καλλιτεχνών, οι οποίοι συνομιλούν για την έννοια του τοπίου, της γης και της σχέσης του ανθρώπινου σώματος με το φυσικό περιβάλλον. Η έκθεση έρχεται να αναδείξει τη δυναμική της μοντέρνας και σύγχρονης κυπριακής τέχνης να διεγείρει προβληματισμό με τα έργα, που εκκινούν από την κυπριακή εμπειρία αλλά συνδέονται με ευρύτερους προβληματισμούς εντός του ευρωπαϊκού και όχι μόνο περιβάλλοντος και ενθαρρύνουν την επαναξιολόγηση της σχέσης μας με τη φύση, τον τόπο και την ιστορία του προς μια πιο κριτική, υπεύθυνη και ενσυναισθητική στάση.[Περισσότερα ΕΔΩ.]

Σαββατοκύριακο 21-22/03, 10.00-18.00 | Μουσείο Μοντέρνας & Σύγχρονης Τέχνης - Κτήριο ΣΠΕΛ, Λευκωσία

«Ex-Libris & Περιστασιακά» στα Πλατανίστεια

Χαρακτικά που επικολλώνται στο εσωτερικό του εξωφύλλου ενός βιβλίου και δηλώνουν τον ιδιοκτήτη τους, τα διεθνώς γνωστά EX-LIBRIS, εκτίθενται στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια Λεμεσού. Η έκθεση ξεκινά με μια σύντομη ιστορία (16ος - 21ος αιώνας) και περιλαμβάνει οικόσημα, ονόματα με ρητά ή/και συμβολικές παραστάσεις. Εκτίθενται επίσης «Sex-Libris» και περιστασιακά χαρακτικά μικρού μεγέθους, όπως αυθεντικά χαρακτικά-ευχετήρια και προσκλητήρια γάμου. Την ίδια περίοδο λειτουργεί και η έκθεση «Η λιθογραφία και η εξέλιξη της», με έργα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Σαββατοκύριακο 21-22/03, 10.00-13.00 & 15.00-17.00 | Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Πλατανίστεια

«Ανάθεση» στον ΘΟΚ

Tέσσερις κορυφαίοι καλλιτέχνες -μια φωτογράφος, ένας ζωγράφος, ένας ποιητής και ένας μουσικός- επιλέγονται ως οι εκλεκτοί που, μέσα από το έργο τους, καλούνται να υπηρετήσουν το καλό της ανθρωπότητας. Σ’ ένα απομονωμένο artists’ residency, όπου ο έλεγχος και η επιβολή διαμορφώνουν κάθε πτυχή της ύπαρξης, η σκοτεινή πλευρά της εξουσίας διεισδύει στα όρια της ανθρώπινης αντοχής, επιβάλλοντας το παράλογο της δύναμής της. Στο νεφελώδες αυτό τοπίο, τα αδιέξοδα της ύπαρξης μεγεθύνονται μέσα από δαιδαλώδη πάθη -πόθο, μίσος, δειλία, αντιζηλία, αλαζονεία, μισαλλοδοξία, εκδίκηση- υφαίνοντας έναν καμβά ακραίας εσωτερικής και εξωτερικής σύγκρουσης. Η σκηνοθέτιδα Αύρα Σιδηροπούλου και η ομάδα συνεργατών της καταπιάνονται με μια σύγχρονη αλληγορία, τοποθετημένη σε ένα φουτουριστικό, δυστοπικό σύμπαν.

Σαββατοκύριακο 21-22/03, 17.30 | Κεντρική Σκηνή «Εύη Γαβριηλίδης», ΘΟΚ

«Χίλια Χέρια» της Στέλλας Βοσκαρίδου

Στο έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου Χίλια χέρια επιχειρείται μια καταβύθιση στα άδυτα της ψυχής του σπουδαίου Νεοέλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, μια αποτύπωση της καλλιτεχνικής του πορείας ως διαρκούς ταλάντευσης ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Ο Φώτης Νικολάου, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, προσεγγίζει τα Χίλια χέρια ως μια σκηνική αναμέτρηση του δημιουργού με τον ίδιο του τον εαυτό: ο απολλώνιος Χαλεπάς συναντά τον διονυσιακό Σάτυρο, και εκεί ακριβώς το παρόν και το μέλλον, η τρέλα και η δημιουργία, η αλήθεια και η ψευδαίσθηση γίνονται ένα. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Σάββατο 21/03, 20.30 & Κυριακή 22/03, 18.00 | Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», ΘΟΚ

«Πριν την Αποχώρηση» στο Σατιρικό Θέατρο

Σε μετάφραση και σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη, το έργο του Thomas Bernhard, συναντά σήμερα μια τρομακτικά επίκαιρη πραγματικότητα, μέσα σε μια Ευρώπη που βλέπει την άνοδο ακροδεξιών κυβερνήσεων και την αναβίωση ρητορικών μίσους. Το έργο τοποθετεί στο επίκεντρο της ιστορίας τον Ρούντολφ Χοέλλερ, έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό, παλαιό αξιωματικό των SS, αφού υπήρξε αναπληρωτής διοικητής στρατοπέδου συγκέντρωσης. Η παράσταση «Πριν την Αποχώρηση» αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα στο σύνολό της, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο ο σπόρος του φασισμού έχει πραγματικά ξεριζωθεί. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Σάββατο 21/03, 20.30 & Κυριακή 22/03 19.00 | Πάνω Σκηνή, Σατιρικό Θέατρο, Λευκωσία

«Ο Πατέρας» στο Θέατρο Δέντρο

Το έργο του Φλοριάν Ζελέρ που πραγματεύεται τη μνήμη και την απώλεια παρουσιάζεται σε μια καθηλωτική σκηνική μεταφορά, εξερευνώντας τον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώπου που έρχεται αντιμέτωπος με τη φθορά του χρόνου. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Σάββατο 21/03, 20.30 & Κυριακή 22/03 19.00 | Θέατρο Δέντρο, Λευκωσία

«Celebrating Women, Celebrating Diversity»

Η οργάνωση Generation for Change CY διοργανώνει μια πολυθεματική εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναίκες με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, παραδοσιακούς χορούς, εκθέσεις χειροτεχνίας και συζητήσεις, αναδεικνύοντας τη δύναμη της πολυπολιτισμικότητας και της γυναικείας αλληλεγγύης στην κυπριακή κοινωνία.

Κυριακή 22/03, 14.00-17.00 | Στέγη Χορού Λευκωσίας

«Suspiria» [977] από τους STYX Film Encounters

Οι STYX Film Encounters εγκαινιάζουν τον νέο τους κύκλο προβολών με τίτλο «Is it Magic?». Πρώτη ταινία το αριστούργημα του Dario Argento, «Suspiria» (1977). Μια νεαρή Αμερικανίδα χορεύτρια φτάνει σε μια περίφημη ακαδημία χορού στη Γερμανία, για να ανακαλύψει σύντομα ότι το ίδρυμα αποτελεί βιτρίνα για κάτι πολύ πιο σκοτεινό και υπερφυσικό. Η ταινία φημίζεται για την έντονη χρωματική της παλέτα και την υποβλητική μουσική των Goblin. [Περισσότερα ΕΔΩ.]

Κυριακή 22/03, 17.30 | Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

Sousami Deep Listening με Δημήτρη Παπαιωάννου

Το Σουσάμι, στη Λεμεσό, παρουσιάζει την πρώτη βραδιά της νέας σειράς Sousami Deep Listening. Μια προσέγγιση που μετατοπίζει την εμπειρία από το clubbing σε μια εστιασμένη ακρόαση, μέσα από sessions αφιερωμένα στην βαθιά και συνειδητή ακρόαση. Πρώτος καλεσμένος της σειράς είναι ο Δημήτρης Παπαιωάννου, διοργανωτής, παραγωγός και καλλιτεχνικός διευθυντής με μακρόχρονη παρουσία στη σύγχρονη μουσική και τις πολιτιστικές δράσεις. Στο Σουσάμι θα παρουσιάσει ένα δίωρο μουσικό performance με έμφαση σε μη προβλέψιμες ηχητικές διαδρομές, κινούμενος ελεύθερα ανάμεσα σε genres και χρονικές περιόδους. Η βραδιά θα πλαισιώνεται από visuals του Κωνσταντίνου Κυπριανού, ιδρυτή της Alternative Brains Rule και δημιουργού του AfroBanana Festival. Παράλληλα, η επιλογή κρασιών της βραδιάς επιμελείται από το Glorious Grapes, με μια curated λίστα που συνοδεύει την εμπειρία. [Περισσότερα ΕΔΩ]

Κυριακή 22/03, 20.30-22.30 | Σουσάμι, Λεμεσός

«Υπάρχω» από την Πρεσβείας της Ελλάδας και το EUNIC

Στο πλαίσιο της δράσης «Η Ευρώπη στον Κινηματογράφο», η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο σε συνεργασία με το δίκτυο EUNIC, παρουσιάζει την ταινία «Υπάρχω» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Πρόκειται για μία ταινία-αφιέρωμα στον μεγάλο τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη, η οποία προβάλλει την έντονη ζωή και το ταλέντο του, ενώ μέσα από την προσωπική του ιστορία διαγράφεται η πορεία της μεταπολεμικής Ελλάδας.[Περισσότερα ΕΔΩ.]

Κυριακή 22/03, 20.30 | Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία