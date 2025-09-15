Από αποθήκες χαρουπιών σε... Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού |Εκθέματα, AR και VR ιστορίες στο Λατσί

Ένα κτήριο το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και δεκαετίες, ζωντανεύει ξανά και υποδέχεται το κοινό σε ένα ταξίδι στη διάσωση της μνήμης και της ναυτικής ιστορίας του νησιού.

Γράφει η Κική Περικλέους

'Ενας νέος χώρος που φιλοξενεί πολιτιστική κληρονομιά του νησιού εγκαινιάστηκε, μόλις, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για το κτήριο που φιλοξενεί το μουσείο και στεγάζει τη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της Πόλης Χρυσοχούς, το οποίο χρησιμοποιείτο μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, κυρίως, για την αποθήκευση χαρουπιών, εξ ου και έμεινε γνωστό ως «Αποθήκες Χαρουπιών».

Εκεί συγκεντρωνόντουσαν τα χαρούπια από τους παραγωγούς ολόκληρης της περιοχής, ενώ τα ξένα καράβια έφταναν στο γειτονικό λιμανάκι του Λατσιού, για να τα φορτώσουν και να τα στείλουν στις αγορές του εξωτερικού. Τα χαρούπια ή στο κυπριακό ιδίωμα «τεράτσια» ήταν το πολυτιμότερο γεωργικό προϊόν για εξαγωγή και ευλόγως αποκαλούνταν «ο μαύρος χρυσός» της Κύπρου.Η μετατροπή του κτηρίου σε μουσείο, βέβαια, δεν σβήνει το παρελθόν, αντιθέτως το αναδεικνύει, με τις φωτογραφίες να αποκαλύπτουν την κρυμμένη μνήμη του χώρου. Ένα ζωντανό κομμάτι της αγροτικής και οικονομικής ιστορίας της περιοχής, καθώς ο χώρος θυμάται και αφηγείται την προηγούμενη ζωή του, προτού γεμίσει με εκθέματα και επισκέπτες.

30 αιώνες ναυτικής ιστορία

Το πρωτοποριακό, στο είδος του, Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού Πόλης - Λατσιού, όπως αναφέραμε, άνοιξε τις πύλες του στο κοινό στις αρχές του Σεπτέμβρη και αποτελεί έναν χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά στη ναυτική ιστορία και τον ναυτικό πολιτισμό, που άνθησε διαχρονικά στη νήσο Κύπρο. Μέσα από πλειάδα εκθεμάτων, ιστοριών και εμπειριών που ζωντανεύουν με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, ο επισκέπτης προσκαλείται να συμμετάσχει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι ιστορίας πολιτισμού και θαλάσσιας ζωής, σε μια περιοχή του νησιού, που αποτελεί κομβικό σημείο της Μεσογείου.

Το γοητευτικό ταξίδι στην πολυδιάστατη ναυτική ιστορία της περιοχής του Ακάμα και της Κύπρου διαδραματίζεται στις τέσσερις μεγάλες αίθουσες του μουσείου, που φιλοξενούν πλούσιες συλλογές εκθεμάτων, προβολές με τεχνολογία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας βιντεοπροβολές, χάρτες, φωτογραφίες, ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια κ.ά. Η εκθεσιακή αφήγηση 30 και πλέον αιώνων ιστορίας και ποικιλόμορφης ναυτικής ζωής και της άρρηκτης σύνδεσης της θάλασσας και του πολιτισμού παρουσιάζεται με μια εκσυγχρονισμένη ενδιαφέρουσα προσέγγιση, που εναρμονίζει τέχνη, επιστήμη και τεχνολογία.

Αίθουσα «Μεσόγειος»:Η αίθουσα «Μεσόγειος» καλωσορίζει τους επισκέπτες με μια ιστορική χαρτογραφική παρουσίαση της Mare Nostrum, της θάλασσας που αποτέλεσε τον χώρο ανάπτυξης των μεγάλων πολιτισμών της ιστορίας και τον δρόμο επικοινωνίας των λαών μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ακολούθως ο επισκέπτης μπορεί να περιπλανηθεί μέσα από διαδραστικούς χάρτες στην ενδοχώρα της Πόλης Χρυσοχούς και της χερσονήσου του Ακάμα, για να γνωρίσει τα σημεία ενδιαφέροντος που συνθέτουν τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής.

Αίθουσα Αρσινόη: Στην αίθουσα «Αρσινόη» το ταξίδι συνεχίζεται στο παρελθόν και το παρόν, στο χτες και το σήμερα, σε μέρη γνώριμα είτε διαφορετικά από τα σημερινά, με μια σειρά γεγονότων, που διαδραματίζονται στις έξι μεγάλες οθόνες της αίθουσας. Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει αυθεντικές βιντεοπροβολές, σε μια πρωτότυπη μουσειακή εμπειρία. Οι πλέον σύγχρονες οθόνες, με τα μοναδικά συστήματα αφής και ήχου, προσδίδουν διαφορετική δυναμική στον χώρο και υπόσχονται μια πρωτογενή γνωριμία στους επισκέπτες-θεατές, μικρούς και μεγάλους, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και διεγείροντας ποικίλα συναισθήματα.

Αίθουσα Ακάμας: Στην αίθουσα «Ακάμας» ο καθένας μπορεί να βυθιστεί στο φαντασμαγορικό θέαμα της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας. Το ταξίδι συνεχίζεται νοερά στη χερσόνησο του Ακάμα και στην ανακάλυψη του παρελθόντος μιας περιοχής, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία του νησιού, αλλά και το παρόν μιας από τις ομορφότερες και σαγηνευτικές παρθένες περιοχές της Κύπρου. Ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει σε μονοπάτια, να κολυμπήσει στα καταγάλανα και κρυστάλλινα νερά του Ακάμα και να απολαύσει μια μοναδική εμπειρία κατάδυσης απολαμβάνοντας τη θέα από ψηλά.

Αίθουσα Αφροδίτη: Ταξίδι στο παρελθόν αποτελεί η επίσκεψη στην αίθουσα «Αφροδίτη». Ο επισκέπτης μπορεί να εξερευνήσει τη Μεσόγειο και τον υποβρύχιο κόσμο της με τους ωραιότερους θησαυρούς του βυθού της. Μοναδικά αντιπροσωπευτικά αρχαία εκθέματα, αυθεντικά ή μοντελοποιημένα παρουσιάζουν την ποικιλόμορφη ναυτική ζωή 30 και πλέον αιώνων, αποδίδοντας αφηγηματικές και παραστατικές σκηνές από το πλούσιο παρελθόν της περιοχής. Ο επισκέπτης μπορεί να μεταμφιεστεί σε ένα θαλάσσιο ζώο και να ζήσει τη μαγεία του οικοσυστήματος της Μεσογείου. Να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για τη ναυτική πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μέσα από μια σειρά ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εμπειριών.

Κόστισε 2 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτη Παπαχριστοφή, ο Πολυχώρος/ Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού είναι ένα έργο του που αφορά την αναβάθμιση και τον εξωραϊσμό των αποθηκών της Αρχής Λιμένων στο Λατσί και της μετατροπής τους σε Πολυχώρο/Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού. Κατασκευάστηκε, όπως ανέφερε ο κ. Παπαχριστοφή, κατά 85% με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θάλασσα 2014-2020 και Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027 και το υπόλοιπο 15% καταβλήθηκε από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου. Το συνολικό κόστος, σημείωσε, αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανέφερε στο «Π», ο πολυχώρος στεγάζεται σε μία εξαιρετική τοποθεσία στο παραλιακό μέτωπο του Λατσιού, δίπλα από το ομώνυμο λιμάνι σε ένα διατηρητέο κτήριο, 519 τετραγωνικών μέτρων που παλιά αποτελούσε τις αποθήκες χαρουπιών.

Εξάλλου αυτός ήταν, όπως είπε, και ένας από τους λόγους που ώθησε στη δημιουργία του πολυχώρου, αφού θέλανε να αξιοποιήσουν αυτό το κτήριο που ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας κάτι καινοτόμο με ενδιαφέρουσα θεματολογία.

Επεσήμανε επίσης πως πρωταρχικός τους στόχος με την υλοποίηση του πολυχώρου είναι να προβάλουν τη φυσική, ναυτική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, δημιουργώντας ένα καινοτόμο μουσείο με τεχνολογίες και μουσειακές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών, που να ανταποκρίνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Επιπλέον με αυτό το έργο συνέχισε, «αναβαθμίζουμε το τουριστικό προϊόν προσφέροντας ποιότητα και καινοτομία στις χιλιάδες των ντόπιων και ξένων τουριστών που μας επισκέπτονται κάθε χρόνο». Είπε επίσης πως τη μετατροπή του χώρου σε Πολυχώρο/Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού ανέλαβε το Κέντρο Επιστημονικής Αριστείας του ΤΕΠΑΚ «Ερατοσθένης».

Ακολούθως, εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στην υλοποίηση του σημαντικού και πρωτοποριακού αυτού έργου. Ολόκληρη την ομάδα του Κέντρου Επιστημονικής Αριστείας του ΤΕΠΑΚ «Ερατοσθένης», και ιδιαίτερα τον δρα Διόφαντο Χατζημιτσή, τον δρα Χριστόδουλο Μέττα, τον δρα Ευαγόρα Ευαγόρου, τον δρα Νεόφυτο Στυλιανού, τον Δημήτρη Χριστοφή, και στους υπόλοιπους συνεργάτες τους, όπως επίσης την αρχιτέκτονα Χριστίνα Γεωργίου, τους δωρητές εκθεμάτων από προσωπική συλλογή τους, τον Ανδρέα Συμεωνίδη και τον Κλεάνθη Μουστάκα. Ευχαριστίες, εξέφρασε, επίσης, και στους δικούς του συνεργάτες στον δήμο, τη δημοτικό γραμματέα, Δόξα Οικονομίδου, η οποία εμπνεύστηκε τη συνεργασία με το Κέντρο «Ερατοσθένης», αλλά και τους υπόλοιπους λειτουργούς του δήμου, οι οποίοι εργάστηκαν μεθοδικά και αποτελεσματικά για να φέρουν εις πέρας την ολοκλήρωση των έργων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαν τεθεί. Τέλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους χρηματοδότες του έργου, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου. Προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και ιδιαίτερα την κυρία Μαρία Παύλου για την καθοριστική συμβολή της στην έγκριση της συνεργασίας του δήμου με το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης».