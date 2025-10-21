Κασσιανίδου στη Βουλή: Λιγότεροι αρχαιολόγοι στο Τμ. Αρχαιοτήτων από ό,τι στην εφορεία Ηρακλείου

Δημοσιεύθηκε 21.10.2025 10:47

Προωθήθηκαν 24 νέες κηρύξεις αρχαίων μνημείων - Τα έργα σε εξέλιξη

«Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει λιγότερους αρχαιολόγους από ό,τι η εφορεία Ηράκλειου Κρήτης», ανέφερε, χθες, Δευτέρα, η Υφυπουργός Πολιτισμού κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου της για το 2026.

Προωθήθηκαν 24 νέες κηρύξεις αρχαίων μνημείων

Κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, η υφυπουργός σημείωσε πως η «προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων αποτελεί τον πρωταρχικό άξονα δράσης του Τμήματος Αρχαιοτήτων, για τον οποίο δαπανάται ετησίως το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του».

Συνέχισε ότι το 2025 «προωθήθηκαν 24 νέες κηρύξεις Αρχαίων Μνημείων Α΄ και Β΄ Πίνακα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σε 53 Μνημεία Α΄ Πίνακα, ενώ επιχορηγήθηκαν έργα σε 42 Μνημεία Β΄ Πίνακα».

Αναβάθμιση αρχαιολογικών χώρων με QR codes

Με στόχο, υπογράμμισε, «την καλύτερη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, προχωρούμε σε σειρά έργων αναβάθμισης».

Έχουν τοποθετηθεί, όπως είπε η υφυπουργός, 80 νέες ενημερωτικές πινακίδες με QR codes σε 5 μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους της ελεύθερης Κύπρου, ενώ μέχρι το τέλος του 2025 θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση νέων πινακίδων σε ακόμα πέντε.

Τα έργα σε εξέλιξη

Ενδεικτικά, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης στην Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου και στην Καστελιώτισσα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών της Πύλης Αμμοχώστου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναβάθμιση της μόνιμης έκθεσης του Κυπριακού Μουσείου, με μερική αναδιάταξη εκθεμάτων, προσθήκη εποπτικού υλικού και παραγωγή νέου ενημερωτικού υλικού σε έξι γλώσσες. Την ίδια ώρα, δήλωσε η υφυπουργός, προχωρούν εντατικά οι εργασίες εκ μέρους του Τμήματος Αρχαιοτήτων για το Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου.

Στο Κούριο θα ολοκληρωθεί φέτος η ανακαίνιση του Κέντρου Επισκεπτών, οι νέοι χώροι υγιεινής, η επέκταση των καμαρινιών, και η αναβάθμιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του θεάτρου.

Στην Πάφο αποκαθίστανται οι πεζογέφυρες στη Βασιλική Χρυσοπολίτισσας και προχωρά η αναβάθμιση του εξωτερικού χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Επαρχίας Πάφου.

Ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού βλέπουν οι βουλευτές

Οι βουλευτές, από πλευράς τους, αναφέρθηκαν στην ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του Υφυπουργείου, ο οποίος όπως σημειώθηκε, αποτελεί το 0.57% του κρατικού προϋπολογισμού.

Στην παρουσίασή της, η κ. Κασσιανίδου, ανέφερε ότι το 2026, ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στα €66,1 εκ. έναντι του ποσού των €58,4 που είχαν εγκριθεί για το 2025.

Η αύξηση, €7,7 εκ. οφείλεται, ανέφερε, μεταξύ άλλων στην ένταξη του προϋπολογισμού του Κρατικού Αρχείου ύψους €2,5 εκατομμύριων (εφόσον ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο από τη Βουλή), στα €2,4 εκ. που διατίθενται «για το πλούσιο και διεθνές πολιτιστικό πρόγραμμα» της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, καθώς και στο €1 εκατομμύριο που αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2030. Πέραν αυτών, πρόσθεσε, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει αυξήσεις €680,000 για τα χορηγικά προγράμματα που στηρίζουν την σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Οι τακτικές δαπάνες του Προϋπολογισμού αντιστοιχούν στο 61,2% επί του συνόλου του προϋπολογισμού, ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες αντιστοιχούν στο 38,8%, σημείωσε.