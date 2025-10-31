Ανασκαφές στην Πύλα-Βίγλα φέρνουν στο φως ελληνιστικό στρατιωτικό οικισμό

Νέα δεδομένα για τη δομή και τη λειτουργία ενός οχυρωμένου στρατιωτικού οικισμού της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου, κτισμένου σε απότομο ύψωμα με θέα στον κόλπο της Λάρνακας, έφεραν στο φως οι φετινές ανασκαφές στη θέση Πύλα-Βίγλα από το Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Πύλας-Κουτσοπέτρια (PKAP).

Οι έρευνες αποκάλυψαν εκτεταμένα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, ποικίλα ευρήματα όπλων και τεκμήρια καθημερινής ζωής, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της στρατιωτικής κοινότητας που κατοίκησε την Βίγλα στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου αναφέρει ότι η 19η ανασκαφική περίοδος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, υπό τη διεύθυνση του Δρ. Brandon R. Olson (Metropolitan State University of Denver), της Δρ. Melanie Godsey (Trinity University) και του Δρ. Tom Landvatter (Reed College).

«Ο στρατιωτικός χαρακτήρας της θέσης τεκμηριώνεται από την ανακάλυψη εκτεταμένου οχυρωματικού έργου, αιχμών βελών, μολύβδινων σφαιριδίων σφενδόνης, καθώς και τεκμηρίων, που δείχνουν την παραγωγή όπλων. Τα αρχιτεκτονικά και κεραμικά ευρήματα, καθώς και τα νομίσματα χρονολογούν την κατοίκηση της Βίγλας στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ.», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι φετινές εργασίες, σημειώνει, επικεντρώθηκαν στην κεντρική ζώνη του υψώματος, όπου αποκαλύφθηκαν δωμάτια τεσσάρων τουλάχιστον κτηρίων. Το μεγαλύτερο από αυτά, μια μακρόστενη ορθογώνια κατασκευή στη βόρεια πλευρά του χώρου, περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενα δωμάτια, που στη νεότερη φάση κατοίκησης υποδιαιρέθηκαν με εγκάρσιους τοίχους.

Εξάλλου, προς νότο εντοπίστηκε λιθόστρωτο δρομάκι, που χωρίζει το συγκρότημα από άλλο κτήριο, ενώ στα δυτικά βρέθηκε μεγάλη αίθουσα με κεντρική σειρά λίθινων υποστηρίξεων. Μια ακόμη τομή στα ανατολικά αποκάλυψε θεμέλια κτηρίου διαφορετικού προσανατολισμού, γεγονός που δείχνει πολυπλοκότερη πολεοδομική οργάνωση από ό,τι είχε αρχικά θεωρηθεί.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τα μαγειρικά, επιτραπέζια και χρηστικά αγγεία, καθώς και μεταλλικά εργαλεία, υποδηλώνουν μία σειρά οικιακών δραστηριοτήτων όπως μαγείρεμα, κατανάλωση τροφής και ποτού, αλλά και προσωπικό καλλωπισμό σε όλους αυτούς τους χώρους.

Ωστόσο, οι επιχρισμένες εγκαταστάσεις και επιφάνειες, οι αγωγοί απορροής, οι λίθινες λεκάνες και οι πολυάριθμοι αμφορείς μεταφοράς σε διάφορα δωμάτια, δείχνουν ότι κάποιοι χώροι ήταν αποθηκευτικοί ή λάμβαναν χώρα βιοτεχνικές δραστηριότητες.

Στο μεταξύ, ο μεγάλος αριθμός χάλκινων, μολύβδινων και σιδερένιων όπλων επιβεβαιώνει εκ νέου τον στρατιωτικό χαρακτήρα της κοινότητας που λειτουργούσε εδώ.

Η καθημερινή ζωή σε μία στρατιωτική κοινότητα της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου στην Κύπρο φαίνεται πως περιλάμβανε εργασίες, που γεφύρωναν τις μικρές οικιακές δραστηριότητες με τις ευρύτερες κοινοτικές μορφές κατοίκησης και παραγωγής, προσθέτει το αρμόδιο Τμήμα.