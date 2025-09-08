Εγκαυστική ζωγραφική μέσα από τα χέρια της Νικολίνας Χαραλάμπους

Δημοσιεύθηκε 08.09.2025 08:43

Tην Νικολίνα Χαραλάμπους τη συναντήσαμε στην Τάλα. Μεγάλωσε στην Τάλα, τόπος καταγωγής της μητέρας της, και από την Κερύνεια ο πατέρας της. Πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, ωστόσο η αγάπη της για τις τέχνες ξεκίνησε από πολύ μικρή, στην ηλικία μόλις των 4 ετών. Με την εγκαυστική ζωγραφική ξεκίνησε πριν κάποια χρόνια, άλλωστε αγαπά πολύ το κερί. Σήμερα η τέχνη αποτελεί το χόμπι της. Επιστρέφοντας, όπως είπε, πίσω από τις σπουδές της ως πολιτικός μηχανικός, το 2012, και όντας σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπου η εξεύρεση εργασίας στον κλάδο της ήταν ακατόρθωτη, αποφάσισε να ασχοληθεί με την τεχνική αυτή. «Ζωγράφιζα από πολύ μικρή ηλικία με διάφορα υλικά αλλά τη δεδομένη στιγμή ήθελα να δοκιμάσω κάτι το διαφορετικό» μοιράζεται, ενώ σημειώνει ότι «αγόρασε όλα τα σχετικά υλικά/εργαλεία και ξεκίνησε». Όπως αναφέρει η ίδια χρησιμοποιούσε «μερικές από τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές αλλά και δικές μου που ανακάλυπτα ζωγραφίζοντας».

Επεσήμανε ακόμη πως ελάχιστοι ασχολούνται με την εγκαυστική ζωγραφική. Αρχικά είχε εντοπίσει, όπως είπε, μια Γερμανίδα που ζωγράφιζε η οποία πουλούσε και τα σχετικά υλικά. Έτσι, πρόσθεσε, αγόρασε απ' αυτήν τα υλικά και ξεκίνησε. Τα υλικά για την εγκαυστική ζωγραφική, τόνισε, είναι από τα πιο ακριβά υλικά της τέχνης της ζωγραφικής. Το μειονέκτημα της εγκαυστικής ζωγραφικής, είναι ότι δεν μπορείς να διορθώσεις κάποιο λάθος, επομένως εάν γίνει κάποιο λάθος πρέπει να το πετάξεις και να ξαναρχίσεις από την αρχή το έργο σου» εξηγεί η ίδια, συμπληρώνοντας ότι «δεν μπορείς να βάλεις κερί πάνω από το κερί». Όσο για τη δημιουργία των έργων της, αναφέρει πως μπορεί να γίνουν μέσα σε διάστημα μιας ημέρας μέχρι και μιας εβδομάδας.

Ερωτηθείσα τι ακριβώς σημαίνει εγκαυστική ζωγραφική, η Νικολίνα Χαραλάμπους σημείωσε πως εγκαυστική ζωγραφική είναι η ζωγραφική με ζεστό κερί. Δηλαδή, η δημιουργία έργων με τη χρήση θερμασμένου κεριού στο οποίο έχει προστεθεί χρωστική ουσία.

Η απλούστερη μείξη στην εγκαυστική μπορεί να γίνει προσθέτοντας χρώμα σκόνης σε κερί μέλισσας. Μεταλλικά εργαλεία ή ειδικά πινέλα χρησιμοποιούνται για να σχηματίσουν το χρωματικό μείγμα πριν αυτό κρυώσει. Επίσης, θερμά μεταλλικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως είπε, για να μορφοποιήσουν το χρωματικό μείγμα που έχει προηγουμένως ζωγραφιστεί και κρυώσει.

Σήμερα, συνέχισε, εργαλεία όπως θερμαντικές λάμπες, πιστόλια θερμού αέρα και άλλες μέθοδοι θέρμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν στον καλλιτέχνη τη δυνατότητα να επεκτείνει τον χρόνο που μπορεί να δουλέψει με το υλικό, συμπλήρωσε.

Κληθείσα να σχολιάσει πόσο παλιά είναι η τεχνική αυτή της εγκαυστικής ζωγραφικής η Νικολίνα σημείωσε πως αυτή η τεχνική είναι αρκετά παλαιά και χρονολογείται περίπου από τον 2ο π.Χ. αιώνα. Η καταγωγή της, όπως είπε, προέρχεται από την Αίγυπτο, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται και σε άλλες χώρες, κυρίως στη Ρώμη αλλά και την Ελλάδα, όπου εισήχθη αργότερα. Ως τεχνική επίσης παρατηρείται σε ευρεία διάδοση και στη βυζαντινή τέχνη, με περίοδο ακμής την περίοδο της Εικονομαχίας, όπου και άρχισε να περνάει σε δεύτερη μοίρα και τελικά σε ύφεση και παρακμή, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε επίσης πως χαρακτηριστικό της τεχνικής αυτής είναι τα ζωντανά χρώματα, αλλά και η ανθεκτικότητά της στο πέρασμα του χρόνου. Όσο για την έμπνευσή της είπε πως εμπνέεται από τα λουλούδια, και τη φύση γενικότερα, που αγαπά.