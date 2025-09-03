Η πλατφόρμα World Press Photo γιορτάζει την 70ή επέτειό του με μια μεγάλη έκθεση

Δημοσιεύθηκε 03.09.2025 12:05

Το 2025 σηματοδοτεί την 70ή επέτειο του World Press Photo, ένα σημαντικό ορόσημο για να αναλογιστούμε την ισχυρή κληρονομιά που ξεκίνησε το 1955, όταν μια ομάδα Ολλανδών φωτογράφων διοργάνωσε τον πρώτο διαγωνισμό για να παρουσιάσει το έργο της σε ένα παγκόσμιο κοινό. Από τότε, το World Press Photo έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα για το φωτορεπορτάζ και τη φωτογραφία ντοκιμαντέρ, προσεγγίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του ετήσιου διαγωνισμού, των παγκόσμιων εκθέσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για να σηματοδοτήσει αυτή την επέτειο, και ως μέρος μιας σειράς ειδικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2025, το World Press Photo παρουσιάζει την έκθεση What Have We Done?, σε επιμέλεια της καλλιτέχνιδας και φωτογράφου Cristina de Middel. Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί στο Γκρόνινγκεν, το Γιοχάνεσμπουργκ και τη Ντάκα, έχει ως στόχο να εμβαθύνει και να αμφισβητήσει την αντίληψη του κοινού για τον τρόπο με τον οποίο οι εικόνες κατασκευάζουν νόημα, προωθώντας μια πιο λεπτή προσέγγιση της οπτικής αφήγησης.

Εξετάζοντας αρχειακές εικόνες και το πλαίσιο τους, αναγνωρίζουμε το αξιόλογο έργο που επιτελούν οι δημοσιογράφοι σε συχνά πολύ δύσκολες συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα προσκαλούμε το κοινό να προσεγγίσει το οπτικό μας παρελθόν όχι ως μια σταθερή αφήγηση, αλλά ως έναν ζωντανό πόρο που μας δείχνει πώς μπορούμε να αφηγηθούμε τις ιστορίες με διαφορετικό τρόπο.

Η αναδρομή στην 70ή επέτειο έφερε το World Press Photo πίσω στο εκτενές αρχείο μας, που καλύπτει επτά δεκαετίες ιστοριών που υπήρξαν ισχυροί φορείς αλλαγής. Ωστόσο, εμβαθύνοντας στο αρχείο, έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσουμε τις ακούσιες συνέπειες των επιλογών μας, είτε από υποθέσεις που κάναμε είτε από φωνές που δεν εκπροσωπήθηκαν επαρκώς. Αυτή η έκθεση είναι μια πρόσκληση να αναστοχαστούμε τα διάφορα επαναλαμβανόμενα οπτικά μοτίβα που συναντώνται σε διαφορετικές εποχές και να ξεκινήσουμε έναν διάλογο.

Με περισσότερες από 100 φωτογραφίες από φωτογράφους που εργάστηκαν κατά τη διάρκεια των 70 ετών – από τους Horst Faas, Don McCullin, David Chancellor, Eddie Adams και Steve McCurry, έως τις Johanna Maria Fritz και Sara Naomi Lewkowicz – η έκθεση είναι οργανωμένη γύρω από έξι επαναλαμβανόμενα οπτικά μοτίβα που εντοπίστηκαν στο εκτεταμένο αρχείο του World Press Photo:

Γυναίκες που κλαίνε και άνδρες που σώζουν

Οι ιστορίες που αφηγούνται τα αρχεία ακολουθούν συχνά ένα μοτίβο: οι γυναίκες κλαίνε, οι άνδρες διασώζουν. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες εικόνες δεν είναι τυχαίες – ενισχύουν τις παραδοσιακές ιδέες για το ποιος είναι ευάλωτος και ποιος είναι ισχυρός. Βλέπουμε γυναικεία πρόσωπα με δάκρυα στα μάτια, παγωμένα από τη θλίψη, ενώ οι άνδρες αποτυπώνονται εν δράσει, μεταφέροντας τους τραυματίες, δίνοντας διαταγές, τραβώντας άλλους από τον κίνδυνο. Χωρίς να λένε λέξη, αυτές οι εικόνες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τους ρόλους των φύλων κατά τη διάρκεια καταστροφών, συγκρούσεων και τραγωδιών.

Αριστερά : Ένας εθελοντής διασώζει γάτες στην πλημμυρισμένη περιοχή του λιμανιού στη Χερσώνα της Ουκρανίας, στις 9 Ιουνίου 2023. Οι πλημμύρες από το σπάσιμο του φράγματος Καχόβκα διήρκεσαν 19 ημέρες. Στις 6 Ιουνίου, εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές στον τοίχο του φράγματος Καχόβκα, που ελέγχεται από τη Ρωσία, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στη Χερσώνα, κατάντη του ποταμού Δνείπερου. Από την Johanna Maria Fritz, Ostkreuz, για το Die Zeit, βραβευμένη στον διαγωνισμό του 2024.

Δεξιά : Μια γυναίκα κλαίει έξω από το νοσοκομείο Zmirli, όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες μετά από μια σφαγή στο Bentalha, στο Αλγέρι της Αλγερίας, στις 23 Σεπτεμβρίου 1997. Οι μαζικές δολοφονίες και οι βομβιστικές επιθέσεις κυριάρχησαν στη ζωή από τη στιγμή που ο στρατός ακύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών του 1992, στις οποίες φαινόταν ότι θα νικήσει το μουσουλμανικό φονταμενταλιστικό κόμμα, το Ισλαμικό Μέτωπο Σωτηρίας (FIS). Η σύγκρουση είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους σε πέντε χρόνια. Από τον Hocine Zaourar, Agence France-Presse, βραβευμένη με το World Press Photo of the Year το 1998.

Συναισθηματικοί στρατιώτες και συντρίμμια

Καθώς μεταφέρεται με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, ο τραυματισμένος λοχίας των ΗΠΑ Ken Kozakiewicz (αριστερά) θρηνεί όταν μαθαίνει ότι ο σάκος με το πτώμα δίπλα στον τραυματισμένο δεκανέα Michael Tsangarakis περιέχει τα λείψανα του φίλου του Andy Alaniz, στις 27 Φεβρουαρίου 1991. Ανήκαν στην 24η Μεραρχία Πεζικού των ΗΠΑ όταν τα οχήματά τους πυροβολήθηκαν κατά λάθος από αμερικανικά άρματα που διέσχιζαν το Κουβέιτ προς το Ιράκ. Φωτογραφία του David Turnley, Detroit Free Press / Black Star, που βραβεύτηκε με το World Press Photo of the Year το 1992.

Η κάλυψη του πολέμου από τον Τύπο ακολουθεί συχνά ένα γνωστό σενάριο, διαμορφώνοντας την αντίληψη αντί να αποκαλύπτει την πλήρη πραγματικότητα. Οι λευκοί στρατιώτες εμφανίζονται κυρίως στο αρχείο σε στιγμές εξάντλησης ή περισυλλογής – εικόνες που τους εξανθρωπίζουν, αφήνοντας αόρατες τις ενέργειές τους στο πεδίο της μάχης. Οι στρατιώτες με πιο σκούρο δέρμα εμφανίζονται πιο συχνά σε μάχες, ενισχύοντας τις αφηγήσεις της επιθετικότητας και της απάνθρωπης συμπεριφοράς. Αυτές οι επιλογές δημιουργούν μια ανισορροπία στην τεκμηρίωση, επηρεάζοντας το ποιος εμφανίζεται ως θύμα και ποιος ως απειλή.

Ταυτόχρονα, η καταστροφή συχνά αισθητικοποιείται. Τα συντρίμμια του πολέμου μετατρέπονται σε εντυπωσιακές συνθέσεις, απομακρύνοντας τους θεατές από το ανθρώπινο κόστος της βίας. Αυτή η οπτική προσέγγιση αντανακλά την κινηματογραφική γλώσσα του Χόλιγουντ, όπου οι συγκρούσεις δραματοποιούνται και ρομαντικοποιούνται, καθιστώντας τις πιο εύπεπτες.

Τονίζοντας το συναισθηματικό βάρος των στρατιωτών και αφαιρώντας τις συνέπειες των πράξεών τους, αυτές οι εικόνες διαμορφώνουν μια αφήγηση που απλοποιεί τον πόλεμο, καθιστώντας τον οικείο αντί για ανησυχητικό.

Αριστερά : Ένας κάτοικος της al-Zahra περπατάει ανάμεσα στα ερείπια των σπιτιών που καταστράφηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, στην πόλη της Γάζας, στη Γάζα, στις 19 Οκτωβρίου 2023. Οι επιδρομές έπληξαν περίπου 25 πολυκατοικίες στην πανεπιστημιακή και κατοικημένη γειτονιά. Κατά τη στιγμή της σύνταξης του παρόντος άρθρου (4 Μαρτίου 2024), οι επιθέσεις του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς είχαν προκαλέσει τον θάνατο περίπου 30.000 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 70.000. Από τον Mustafa Hassouna, Anadolu Images, βραβευμένο στο διαγωνισμό του 2024.

Δεξιά : Στο Μπατσάου, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου, ένα παιδί παίζει με πουλιά, στο Γκουτζαράτ της Ινδίας, στις 17 Φεβρουαρίου 2001. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν άστεγοι όταν ο σεισμός μεγέθους 7,9 Ρίχτερ έπληξε την πολιτεία. Διήρκεσε μόλις 30 δευτερόλεπτα, αλλά σκότωσε 30.000 ανθρώπους. Τις επόμενες εβδομάδες, οι επιζώντες, με τη βοήθεια των διασωστών, ανέσυραν πτώματα από τα ερείπια των σπιτιών τους. Από τον Tom Stoddart, Independent Photographers Group, βραβευμένο στο διαγωνισμό του 2002.

Το να είσαι άντρας και το να είσαι γυναίκα

Ο Elliott Roosevelt, η σύζυγός του Patty και η Polly το σκυλάκι τους, στο Hyde Park, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες, 1984. Φωτογραφία του Harry Benson, βραβευμένη στο διαγωνισμό του 1985.

Οι αναπαραστάσεις των μέσων ενημέρωσης δημιουργούν ξεχωριστούς οπτικούς κόσμους για τους άνδρες και τις γυναίκες. Οι άνδρες εμφανίζονται σταθερά ως φιγούρες δράσης και εξουσίας – θριαμβευτικοί αθλητές, αποφασιστικοί ηγέτες, προστατευτικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια κρίσεων. Αυτές οι εικόνες υμνούν τη σωματική δύναμη, την αποφασιστική δράση και τα επαγγελματικά επιτεύγματα.

Οι γυναίκες, αντίθετα, καταλαμβάνουν πιο περιορισμένους οπτικούς ρόλους. Εμφανίζονται ως διακοσμητικά στοιχεία, συναισθηματικές ανταποκρίτριες, φροντιστές ή αντικείμενα πόθου. Ακόμη και όταν απεικονίζονται επαγγελματίες γυναίκες, η οπτική πλαισίωση συχνά δίνει Στην τραγωδία, οι γυναίκες γίνονται σύμβολα του πόνου και όχι φορείς αλλαγής.

Αυτά τα οπτικά μοτίβα αντανακλούν βαθιά ριζωμένες παραδόσεις αφήγησης. Επαναλαμβανόμενα σε δεκαετίες εικόνων ειδήσεων, ομαλοποιούν συγκεκριμένες προσδοκίες για τα φύλα – ενισχύοντας ποιος ενεργεί και ποιος αντιδρά, ποιος διαμορφώνει τα γεγονότα και ποιος τα βιώνει. Αυτές οι αντιθετικές οπτικές γλώσσες δεν αντανακλούν απλώς την κοινωνία, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την αντίληψή μας για το ποιος ανήκει σε ποιους χώρους και ρόλους.

Μαύρο δέρμα και η σκοτεινή ήπειρος

Ένας άνδρας της φυλής Χούτου σε νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού στη Νιάνζα της Ρουάντα, τον Ιούνιο του 1994. Το πρόσωπό του είχε ακρωτηριαστεί από την πολιτοφυλακή «Interahamwe» της φυλής Χούτου, η οποία τον υποπτευόταν ότι συμπαθούσε τους αντάρτες της φυλής Τούτσι. Απελευθερωμένος από ένα κοντινό στρατόπεδο Χούτου, όπου κυρίως Τούτσι ήταν φυλακισμένοι, πεινασμένοι, ξυλοκοπημένοι και δολοφονημένοι, αυτός ο άνδρας δεν υποστήριζε τη γενοκτονία και ως εκ τούτου υπέστη την ίδια μεταχείριση. James Nachtwey, Magnum Photos, για το Time, βραβευμένος με το World Press Photo of the Year το 1995.

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και ο δυτικός πολιτισμός έχουν από καιρό παρουσιάσει την Αφρική ως έναν εξωτικό και άγνωστο τόπο – μια σκοτεινή ήπειρο και όχι μια μαύρη. Αυτή η προοπτική ενισχύεται μέσω επαναλαμβανόμενων εικόνων: ηγέτες που απεικονίζονται με τρόπους που υπονομεύουν την εξουσία τους, μια συντριπτική εστίαση στον πόλεμο, την πείνα και τα δεινά, και μια έλλειψη ιστοριών που δημιουργούν σεβασμό, λεπτές αποχρώσεις ή εμπιστοσύνη σε μια ήπειρο πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι υποδηλώνουν αυτές οι αφηγήσεις.

Εξίσου επίμονη στο αρχείο του World Press Photo είναι η γοητεία για το ίδιο το μαύρο δέρμα. Τα κοντινά πλάνα εστιάζουν στην υφή του, σαν να παρατηρούν κάτι άγνωστο, αντανακλώντας τις αναπαραστάσεις της αποικιακής εποχής, όπου τα αφρικανικά σώματα αντιμετωπίζονταν ως δείγματα και όχι ως άτομα. Αυτή η αισθητική περιέργεια, σε συνδυασμό με μια περιορισμένη και επαναλαμβανόμενη οπτική γλώσσα, συνεχίζει να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την Αφρική και τους ανθρώπους της, μειώνοντας μια τεράστια και ποικιλόμορφη πραγματικότητα σε ένα στενό και παραμορφωμένο πλαίσιο.

Αριστερά : Η Hellen Alfred (41) ζει με ψυχική ασθένεια στο Τζούμπα του Νότιου Σουδάν. Λέει ότι αρρώστησε μετά τη γέννηση του έκτου παιδιού της. Οι ψυχικές ασθένειες στο Νότιο Σουδάν συχνά αποδίδονται στη μαγεία. Αυτό σημαίνει ότι οι ψυχικά ασθενείς συχνά περιθωριοποιούνται και θεωρούνται κίνδυνος για την κοινωνία. 2 Απριλίου 2016. Από τον Robin Hammond, NOOR, για την Handicap International, βραβευμένο στο διαγωνισμό του 2017.

Δεξιά : Ένα κολιέ από μπαταρίες και κεραίες από CD αποτελούν πρωτότυπα αξεσουάρ για ένα μοντέλο, 2001. Μια έκρηξη ιδεών έχει καταστήσει το Ντακάρ την πρωτεύουσα της μόδας στην Αφρική. Περίπου 30 φιλόδοξοι νέοι σχεδιαστές αναπτύσσουν το δικό τους προσωπικό στυλ έξω από τα πιο γνωστά κέντρα μόδας του κόσμου. Μια διεθνής εβδομάδα μόδας πραγματοποιείται ταυτόχρονα με το ετήσιο Καρναβάλι του Ντακάρ, οδηγώντας σε μερικές απροσδόκητες εικόνες. Από τον Shobha, Contrasto / Focus, βραβευμένο στο διαγωνισμό του 2002.

Σιλουέτες και σκιές - Η στιγμή που σε αφήνει άφωνο

Αφρικανοί μετανάστες στην ακτή της πόλης Τζιμπουτί τη νύχτα σηκώνουν τα κινητά τους σε μια προσπάθεια να πιάσουν ένα φθηνό σήμα από τη γειτονική Σομαλία - μια αδύναμη σύνδεση με τους συγγενείς τους στο εξωτερικό. 26 Φεβρουαρίου 2013. Από τον John Stanmeyer, VII, για το National Geographic, βραβευμένο με το World Press Photo of the Year το 2014.

Οι φωτογράφοι είναι εκπαιδευμένοι να βλέπουν αυτό που οι άλλοι δεν βλέπουν — μια φευγαλέα σιλουέτα, μια στιγμιαία σκιά, μια τέλεια σύγκρουση μορφής και φωτός. Είτε αποτυπώνουν την έκσταση ενός γκολ είτε το χάος μιας εμπόλεμης ζώνης, η ικανότητά τους έγκειται στο να παγώνουν τον χρόνο στην πιο εκφραστική του στιγμή. Αυτή η αναζήτηση της αποφασιστικής στιγμής — αυτής της απίστευτα ισορροπημένης στιγμής — είναι που δίνει στη φωτογραφία τη δύναμή της και την απόλαυσή της. Αλλά τα ίδια εργαλεία που αναδεικνύουν ένα είδος ιστορίας μπορούν να περιπλέξουν ένα άλλο.

Η χρήση της ομορφιάς — προσεκτικά συνθεμένων πλαισίων, ρηξικέλευθων σκιών, δραματικών αντιθέσεων και αισθητικής ακρίβειας — σε εικόνες σύγκρουσης ή πόνου εγείρει δύσκολα ερωτήματα. Πότε η οπτική επίδραση εμβαθύνει την κατανόησή μας και πότε κινδυνεύει να μετατρέψει τον πόνο σε θέαμα; Σε αυτά τα πλαίσια, η ομορφιά μπορεί να δημιουργήσει απόσταση, καθιστώντας τον τρόμο παράξενα αποδεκτό, ακόμη και ποιητικό. Μπορεί να βοηθήσει να κατανοήσουμε το χάος — ή να συσκοτίσει την αλήθεια του.

Ο Αυστραλός Andreas Siegl, που έχει χάσει ένα χέρι και ένα πόδι, ξεπερνά τα 1,76 μ. στο άλμα σε ύψος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αθλημάτων για Άτομα με Αναπηρία στο Άσεν της Ολλανδίας, το 1990. Φωτογραφία του Sake Elzinga, βραβευμένη στο διαγωνισμό του 1991.

Φωτιά και καπνός

Καμήλες αναζητούν άθικτους θάμνους και νερό στα καμένα πετρελαϊκά πεδία του νότιου Κουβέιτ, τον Μάρτιο του 1991. Καθώς ο στρατός του υποχωρούσε από το Κουβέιτ, στο τέλος του Πρώτου Πολέμου του Κόλπου, ο Σαντάμ Χουσεΐν διέταξε την πυρπόληση των πετρελαϊκών πεδίων που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη τη χώρα. Το αποτέλεσμα ήταν μια οικολογική καταστροφή αδιανόητης κλίμακας. Φωτογραφία του Steve McCurry, Magnum Photos, για το National Geographic, βραβευμένη στον διαγωνισμό του 1992.

Η φωτιά και ο καπνός είναι από καιρό σύμβολα χάους και μεταμόρφωσης – είτε στους αρχαίους μύθους, στις βιβλικές απεικονίσεις της κόλασης, είτε στις καμένες πόλεις της ιστορίας. Στο φωτορεπορτάζ, χρησιμεύουν ως αδιαμφισβήτητα σημάδια κρίσης, μετατρέποντας στιγμές σύγκρουσης και καταστροφής σε ισχυρές, σχεδόν στοιχειώδεις εικόνες. Ένα σύννεφο καπνού στον ορίζοντα σηματοδοτεί καταστροφή πριν ακόμη γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες.

Αλλά η φωτιά δεν καταγράφει απλώς τα γεγονότα – διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο τα θυμόμαστε. Η παρουσία της σε μια εικόνα προσθέτει βάρος, μια αίσθηση επείγοντος και μερικές φορές ακόμη και μια τραγική ομορφιά. Καθώς αυτές οι εικόνες επαναλαμβάνονται με την πάροδο του χρόνου, γίνονται μέρος μιας καθιερωμένης γλώσσας δράματος, ενισχύοντας τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζουμε την αναταραχή και την απώλεια.

INFO

Η παγκόσμια πρεμιέρα του What Have We Done? θα πραγματοποιηθεί από τις 19 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 στο Niemeyer στο Γκρόνινγκεν και διοργανώνεται από το Noorderlicht, μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες της Ολλανδίας για τη φωτογραφία και τα οπτικά μέσα. Θα παρουσιαστεί επίσης στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, στο The Market Photo Workshop από τις 20 Σεπτεμβρίου, και στη Ντάκα του Μπαγκλαντές, στη Drik Picture Library από τον Νοέμβριο.