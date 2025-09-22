Τα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής του φετινού Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Δεκαπέντε χρόνια τώρα, το φεστιβάλ παραμένει πιστό στο όραμά του: να προβάλλει το σινεμά μικρού μήκους ως μια ξεχωριστή μορφή τέχνης, να ενώνει δημιουργούς και κοινό και να ανοίγει νέους δρόμους αφήγησης και πειραματισμού. Η συγκρότηση της φετινής επιτροπής υπήρξε μια διαδικασία ευθύνης και έμπνευσης, με στόχο να αναδειχθούν οι καλύτερες συμμετοχές του Διεθνούς και του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος. Οι πέντε καταξιωμένοι επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου είναι οι ακόλουθοι:

Πρόεδρος Επιτροπής : Miguel Valverde

Ο Miguel Valverde γεννήθηκε το 1971 στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας. Είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας. Παρακολούθησε σεμινάρια και εργαστήρια με αντικείμενο τον Κινηματογράφο, τη Σεναριογραφία, τη Δραματουργία και το Μοντάζ. Το 2003 συνίδρυσε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου IndieLisboa, όπου εξακολουθεί να είναι συνδιευθυντής και επιμελητής προγράμματος. Είναι επίσης διευθυντής του οργανισμού Portugal Film – Portuguese Film Agency, εκπροσωπώντας ταινίες σκηνοθετών όπως οι Teresa Villaverde, Catarina Vasconcelos και João Canijo. Έχει διατελέσει μέλος κριτικών επιτροπών σε πολλά φεστιβάλ, όπως CPH:DOX, Σαράγεβο, Τορίνο, Βίντερτουρ και Βαλδίβια IFF. Παράλληλα, διευθύνει την εταιρεία διανομής No Comboio, που εκπροσωπεί σκηνοθέτες όπως οι Hong Sang Soo, Jonathan Vinel, Caroline Poggi, Dea Kulumbegashvili. Υπογράφει, επίσης, την παραγωγή δύο ταινιών μικρού μήκους που προβλήθηκαν σε διάφορα φεστιβάλ και εικαστικά ιδρύματα. Το 2015, ολοκλήρωσε την παραγωγή της μεγάλου μήκους ταινίας Aqui, em Lisboa, την οποία συνυπέγραψαν διάφοροι σκηνοθέτες, και ενσωματώνει τις μικρού μήκους Freud und Friends του Gabriel Abrantes (Berlinale), L’Oiseau de la Nuit της Marie Losier (Berlinale) και Los Barcos (IFFR). Εργάζεται ως προσκεκλημένος διδάσκων σε δύο σχολές κινηματογράφου στη Λισαβόνα, την ESTC και τη NOVA/FCSH. Το 2024 προβλήθηκε στις αίθουσες η πρώτη του ταινία μικρού μήκους ως σκηνοθέτης, με τίτλο Engine.

Μέλη Επιτροπής

Εύα Στεφανή

Η Εύα Στεφανή είναι σκηνοθέτις ταινιών ντοκιμαντέρ και εικαστική καλλιτέχνις. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές εκθέσεις, όπως την Documenta 14 στο Κάσελ και την 58η Μπιενάλε της Βενετίας. Οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου (IDFA, Cinéma du Réel, Oberhausen κ.ά.), ενώ το έργο της έχει παρουσιαστεί σε αφιερώματα διαφόρων φεστιβάλ όπως Oberhausen, Europe autour de l’Europe και Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γένοβας, μεταξύ άλλων. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Ανθρωπολογία και Κινηματογράφο, και εκπαιδεύτηκε στο εθνογραφικό ντοκιμαντέρ και τον κινηματογράφο παρατήρησης στη Σχολή National Film and Television School (Ηνωμένο Βασίλειο), στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στα Ateliers Varan στο Παρίσι. Διδάσκει στο Τμήμα Κινηματογραφικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Max Bergmann

Ο Max Bergmann είναι ακαδημαϊκός στο πεδίο του κινηματογράφου και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους VIENNA SHORTS, στην Αυστρία, με το οποίο είχε προηγουμένως συνεργαστεί ως επιμελητής προγράμματος και επικεφαλής επαγγελματικών συνεργασιών. Ολοκλήρωσε πρόσφατα το διδακτορικό του στις Σπουδές Κινηματογράφου και Μέσων, με θέμα τη μη γραμμική αφήγηση, τα δίκτυα και την ψηφιακή μετάβαση στον κινηματογράφο του 21ου αιώνα.

Rimantė Daugėlaitė

Η Rimantė Daugėlaitė είναι συνιδρύτρια και γενική διευθύντρια του Λιθουανικού Οργανισμού Προώθησης Ταινιών Μικρού Μήκους Lithuanian Shorts από το 2012, καθώς και επικεφαλής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Βίλνιους από το 2009. Εργάζεται στην οπτικοακουστική βιομηχανία εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, στον συντονισμό έργων που προωθούν τον κινηματογράφο, καθώς και στην παραγωγή λιθουανικών ταινιών μικρού μήκους. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία για τον πολιτισμό και την οπτικοακουστική βιομηχανία. Διδάσκει στο Τμήμα “Σπουδές Κινηματογραφικών Φεστιβάλ” στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου (KIMO) της Λιθουανίας. Είναι απόφοιτος των προγραμμάτων Berlinale Talents, MAIA Workshops και Audiovisual Women Leadership, μέλος του δικτύου EWA (European Women’s Audiovisual Network) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Επιπλέον, είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Κινηματογραφικού Πολιτισμού της Λιθουανίας.

Μάριος Μεττής

Ο Μάριος Μεττής είναι Κύπριος ηθοποιός και σκηνοθέτης, απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας και του Mountview Academy of Theatre Arts στο Λονδίνο. Έχει τιμηθεί δύο φορές με το κυπριακό Κρατικό Βραβείο Θεάτρου Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου. Το 2023, σκηνοθέτησε τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη για τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ), η οποία αναδείχθηκε ως η πιο εμπορικά επιτυχημένη παραγωγή στην 55χρονη ιστορία του οργανισμού. Η πιο πρόσφατη ταινία μικρού μήκους του, Τσικιτιγκλόν, η Νεράιδα και το Παλικάρι, απέσπασε πέντε βραβεία σε εθνικά και διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές για την πρωτοτυπία και την κινηματογραφική της αρτιότητα.

Οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18 ετών.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη γλώσσα τους με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες: Θέατρο Ριάλτο 77 77 77 45

www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy

Eισιτήρια:

€5 ημερήσιο

€25 κάρτα διαρκείας

Δωρεάν είσοδος για φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής κάρτας, καθώς και για κατόχους κάρτας ΑμεΑ.