Ο Σαββόπουλος και το όνειρο ενός αρχοντικού στη Λεμεσό - Από το αρχείο του «Πολίτη»

Δημοσιεύθηκε 22.10.2025 09:20

Με αφορμή τον θάνατο του αγαπημένου μας Διονύση Σαββόπουλου, ο «Πολίτης» ανασύρει από το αρχείο του ένα ρεπορτάζ του 2013, το οποίο αποκαλύπτει τη βαθιά σχέση του σπουδαίου τραγουδοποιού με τη Λεμεσό - μια πόλη που, όπως ο ίδιος έλεγε, του θύμιζε έντονα τη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη.

Το ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος:

Ένα παλιό αρχοντικό στο κέντρο της Λεμεσού προτίθεται να αποκτήσει ο Διονύσης Σαββόπουλος, αφού, όπως εκμυστηρεύτηκε στον καλό του φίλο Τίτο Κολώτα, η παλιά πόλη αποτελεί για τον ίδιο πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Ο ίδιος ο Νιόνιος, μιλώντας στον «Π», επιβεβαίωσε τις πληροφορίες μας, εκφράζοντας την ευχή σύντομα η επιθυμία του αυτή να γίνει πραγματικότητα. Η Λεμεσός, όπως μας ανέφερε, του θυμίζει πολύ τη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη, αφού όπως είπε «πολλά συνδέουν τις δύο πόλεις και κυρίως η αύρα της θάλασσας και η επιρροή της στην πόλη και τους ανθρώπους». Η σχέση του αγαπημένου σε όλους Νιόνιου με τη Λεμεσό χρονολογείται εδώ και μερικές δεκαετίες, όσες και η φιλία που διατηρεί με τον γνωστό Λεμεσιανό συγγραφέα και ερευνητή.

Με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεθεί στο νησί, ο Διονύσης Σαββόπουλος ξεκλέβει λίγο χρόνο και περιδιαβαίνει με τον καλό του φίλο Τίτο Κολώτα στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης. Ωστόσο η αγάπη αυτή εξελίχθηκε σε πραγματικό έρωτα, όταν κατά την τελευταία του επίσκεψη στην Κύπρο για επαγγελματικούς λόγους ο Νιόνιος βρέθηκε και πάλι στη Λεμεσό, διαπιστώνοντας πόσο πολύ αναβαθμίστηκε η ποιότητα ζωής στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τα έργα ανάπλασης που υλοποιήθηκαν στην περιοχή. Όπως αποκάλυψε ο Τίτος Κολώτας, από το 2009, όταν καταστράφηκε το εξοχικό του μεγάλου τραγουδοποιού στο Πήλιο από πυρκαγιά, δεν έχει βρει άλλον χώρο που να τον νιώθει ως καταφύγιο ή χώρο δημιουργίας του. Για τον λόγο αυτό, έχουν αποφασίσει με τη σύζυγό του 'Ασπα, αντί να επενδύσουν χρήματα στην αναστήλωση του σπιτιού στο Πήλιο, να αγοράσουν ένα σπίτι στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, κατά προτίμηση ένα παλιό αρχοντικό, ώστε ο αγαπημένος τραγουδοποιός να απομονώνεται και να γράφει. Και γιατί όχι, μελλοντικά ίσως γίνει η μόνιμη κατοικία του ζεύγους.

Αν και ο Διονύσης Σαββόπουλος δηλώνει έτοιμος να πάρει τη μεγάλη απόφαση, το κόστος αγοράς και αναπαλαίωσης ενός παλιού κτηρίου στο κέντρο της πόλης έχει πλέον καταστεί απαγορευτικό, για αυτό και ο Τίτος Κολώτας τον συμβούλευσε να αρκεστεί σε ένα διαμέρισμα με θέα τη θάλασσα, το οποίο σίγουρα θα του στοιχίσει λιγότερα.

Επιμέλεια: Ανδρέας Αθανασίου