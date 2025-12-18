Η ηλεκτρονική μουσική εντάχθηκε στη λίστα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Γαλλίας

Δημοσιεύθηκε 18.12.2025 11:46

Η ηλεκτρονική μουσική εντάσσεται στον γαλλικό κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ως πρώτο βήμα προς την ένταξη του French Touch στην άυλη κληρονομιά της UNESCO.

Έπειτα από την ένταξη της techno του Βερολίνου στον γερμανικό κατάλογο άυλης κληρονομιάς το 2023, η ηλεκτρονική μουσική μπήκε επιτέλους στον γαλλικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα προς την αναγνώριση από την UNESCO.

Ο Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς επιτρέπει στα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης της UNESCO να καταχωρίζουν «πρακτικές, παραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και δεξιότητες που οι κοινότητες αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς», από τη μουσική και τη χειροτεχνία έως τις γαστρονομικές δεξιότητες, τα παραδοσιακά παιχνίδια και τον αθλητισμό.

«Η ηλεκτρονική μουσική έχει τη θέση που της αξίζει στην εθνική μας άυλη κληρονομιά», δήλωσε την Τετάρτη η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντατί, επιβεβαιώνοντας αυτό το πρώτο βήμα. Πρόσφατα, το υπουργείο δημιούργησε ένα σήμα για τα κλαμπ ως «τόπους καλλιτεχνικής έκφρασης και γιορτής».

Νωρίτερα φέτος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε να αναγνωριστεί η γαλλική ηλεκτρονική μουσική, επίσης γνωστή ως French touch, και να της αποδοθεί το καθεστώς πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

«Αγαπώ τη Γερμανία, ξέρετε πόσο φιλοευρωπαίος είμαι», είπε ο Μακρόν. «Αλλά δεν έχουμε να πάρουμε μαθήματα από κανέναν. Είμαστε οι εφευρέτες του electro. Έχουμε εκείνο το French touch».

Καθοριζόμενη κυρίως από τη γεωγραφία της και όχι από προσήλωση σε συγκεκριμένο ήχο, η French Touch καθιερώθηκε από ονόματα όπως οι Daft Punk, Étienne de Crécy, Bob Sinclair, AIR, Cassius και πολλοί ακόμη, και αγκάλιασε διάφορα είδη, από house, dance και electro μέχρι old school disco και jazz, με άφθονη και λαμπρή δειγματοληψία.

Για τον Tommy Vaudecrane, πρόεδρο της Technopol, της ένωσης για την υπεράσπιση και προώθηση της ηλεκτρονικής μουσικής και διοργανωτή της Paris Techno Parade από το 1998, αυτή η ένταξη είναι «μια κατάκτηση και ένα ιστορικό ορόσημο».

«Τα πρώτα δάκρυα που έχυσα για την ηλεκτρονική μουσική ήταν κάτω από δακρυγόνα, όταν δαιμονοποιούνταν. Το μικρό δάκρυ που κυλά σήμερα είναι από τη χαρά να βλέπω τη μουσική μας επιτέλους καταχωρισμένη ως πολιτιστική κληρονομιά», είπε ο Vaudecrane στο AFP.

Στα δεκατέσσερα νέα στοιχεία της γαλλικής άυλης κληρονομιάς περιλαμβάνονται η παριζιάνικη υψηλή ραπτική, τα αγροτικά πανηγύρια του Doubs, το Debaa των γυναικών της Mayotte (μια μορφή τραγουδιού και χορού), το Chjam'è rispondi (ποιητικές μονομαχίες στην Κορσική) και το Demoscene, ένα δημοφιλές κίνημα ψηφιακής δημιουργίας.

Με πληροφορίες από euronews.gr