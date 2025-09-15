Ρόδες και νότες στον παλιό πυρήνα της Έγκωμης

Δημοσιεύθηκε 15.09.2025 15:41

Την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 16:00 μέχρι τις 23:00 - Οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή και μουσικό πρόγραμμα από Κύπριους καλλιτέχνες

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Ρόδες και Νότες», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, στον Παλιό Πυρήνα της Έγκωμης.

Η εκδήλωση ξεκινά στις 16:00 με οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή που θα εκκινήσει από την Πλατεία Ελευθερίας και θα καταλήξει στην πλατεία του Παλιού Πυρήνα της Έγκωμης. Οι ποδηλάτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής. Οι Ποδηλάτες Λευκωσίας θα συναντηθούν στις 19:00 και θα ξεκινήσουν από τον χώρο της Πλατείας Ελευθερίας (δίπλα από το Παλιό Δημαρχείο).

Θα κατευθυνθούν μέσω ποδηλατοδρόμων περνώντας από περιοχές της Λευκωσίας, του Αγίου Ανδρέα, Αγίου Παύλου, Αγίου Δομετίου και Έγκωμης και θα καταλήξουν στο χώρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στις 19:45 περίπου. Από εκεί και ακολουθώντας μια διαδρομή στην Έγκωμη θα ποδηλατήσουν από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και μετά προς τον πυρήνα της Έγκωμης

Η διαδρομή ΕΔΩ

Μετά το τέλος της ποδηλασίας, η πλατεία θα φιλοξενήσει μουσικό πρόγραμμα με ελληνικά τραγούδια από Κύπριους καλλιτέχνες, προσφέροντας ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν face-painting και μπαλονοκατασκευές που θα υπάρχουν δωρεάν στο χώρο.

Στόχοι της εκδήλωσης

Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για:

Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και της χρήσης ποδηλάτου.

Ενίσχυση της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε δραστηριότητες πολιτισμού και αθλητισμού.

Υπογράμμιση της ποδηλατικής σύνδεσης ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 16:00 έως 23:00, θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, από τη συμβολή με την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ έως τη συμβολή με την οδό Νικολάου Καταλάνου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν τη στάθμευση στην περιοχή.