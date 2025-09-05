Γράψε μου στο στόρι σου! - Εργαστήρι θεατρικής γραφής για εφήβους από τον ASSITEJ Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 05.09.2025 09:12

Το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου προσκαλεί έφηβες και έφηβους ηλικίας 13 έως 17 ετών να συμμετάσχουν σε εργαστήρι θεατρικής γραφής, με τίτλο "ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΤΟΡΙ ΣΟΥ!". Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πάνω Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου, από τις 10:00 μέχρι τις 18:00. Εμψυχωτές/τριες του εργαστηρίου θα είναι οι Ελένη Ξένου, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Αλεξία Παπαλαζάρου. Τα κείμενα που θα προκύψουν, θα επεξεργαστούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες με την καθοδήγηση των εμψυχωτών και θα παρουσιαστούν σε μορφή αναλογίου από γνωστούς Κύπριους ηθοποιούς, στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2025.

Το εργαστήρι εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ASSITEJ Κύπρου με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, με στόχο την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των νέων και την προώθηση της δημιουργικής τους έκφρασης μέσα από τον πολιτισμό.Η συμμετοχή στο εργαστήρι είναι δωρεάν, ενώ ως προθεσμία για δήλωση συμμετοχής ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στον πιο κάτω σύνδεσμο:https://forms.gle/kKurSuyMEgURuhAm7Για πληροφορίες/διευκρινίσεις: info@assitej-cyprus.comΧορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού