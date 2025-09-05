Αυλαία για το Pafos Aphrodite Festival με την Carmen

Δημοσιεύθηκε 05.09.2025 10:24

Το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, με τη σύμπραξη για δεύτερη συνεχή χρονιά της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα παρουσιάσει σήμερα, Παρασκευή και αύριο, Σάββατο, στον υποβλητικό χώρο της Πλατείας του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, την "Carmen" του Georges Bizet, μια από τις δημοφιλέστερες όπερες όλων των εποχών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για σκοπούς ομαλής διεξαγωγής του Φεστιβάλ και αποφυγής πρόκλησης ταλαιπωρίας στους επηρεαζόμενους, έχουν προβλεφθεί διευθετήσεις για την κυκλοφορία. Στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παρά το Kings Avenue Mall, στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Παφίας Αφροδίτης και στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ξενοδοχείου "Αlmyra", θα υπάρχουν κατά τα βράδια των παραστάσεων σημεία ελέγχου και καθοδήγησης των οδηγών. Από τις 6.30 μ.μ. δεν θα επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας από τα εν λόγω σημεία προς το Λιμανάκι σε μη κατόχους εισιτηρίου ή δελτίου εισόδου (pass).

Οι οδηγοί που θα κατευθύνονται στο Λιμανάκι (κάτοχοι εισιτηρίου ή δελτίου εισόδου) θα έχουν τη δυνατότητα στάθμευσης στο Χώρο Στάθμευσης του Αρχαιολογικού Πάρκου, στο χώρο παρά το εστιατόριο "Χοντρός", στο χώρο πίσω από τα κτήρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου και στον ανοικτό χώρο παρά το Κέντρο Επισκεπτών του Αρχαιολογικού Χώρου (πρώην Γκαλερύ "Κύκλος").

Οι οδηγοί που δεν έχουν σχέση με τις παραστάσεις του Φεστιβάλ, μπορούν να σταθμεύουν στο Χώρο Στάθμευσης παρά το ξενοδοχείο "Amavi" (Λεωφόρος Ποσειδώνος) και στο Χώρο Στάθμευσης της οδού Απόλλωνος (παρά το Κοιμητήριο Κάτω Πάφου).

Σε συμβολές δρόμων και σε άλλα σημεία της διαδρομής προς το Λιμανάκι θα υπάρχουν μέλη της Αστυνομίας και της Τροχονομικής Υπηρεσίας που θα διαχειρίζονται την τροχαία κυκλοφορία και θα καθοδηγούν τους οδηγούς.

Επιπρόσθετα παρακαλούνται οι οδηγοί όπως συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι οργάνων και με τη σχετική σήμανση προς αποφυγή ατυχημάτων και ταλαιπωρίας.