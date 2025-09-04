Οι Radiohead σε περιοδεία για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια

Δημοσιεύθηκε 04.09.2025 13:48

Την προανήγγειλαν με μια σειρά από μυστηριώδη διαφημιστικά φυλλάδια που εμφανίστηκαν σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη.

Η θρυλική μπάντα θα παίξει τέσσερις βραδιές στο O2 Arena του Λονδίνου στις 21, 22, 24 και 25 Νοεμβρίου 2025, με άλλες ημερομηνίες στο Βερολίνο, τη Μπολόνια, την Κοπεγχάγη και τη Μαδρίτη.

Οι Radiohead έπαιξαν για τελευταία φορά ζωντανά το 2018, αλλά ο ντράμερ Philip Selway επιβεβαίωσε σε μια ανάρτηση στο Instagram στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος την Τετάρτη ότι ξανασμίξανε «για να κάνουν πρόβες, έτσι για πλάκα» πέρυσι.

«Μετά από μια παύση επτά ετών, ήταν πολύ ωραίο να παίξουμε ξανά τα τραγούδια και να επανασυνδεθούμε με μια μουσική ταυτότητα που έχει ριζώσει βαθιά μέσα σε όλους μας», συνέχισε.

«Μας έκανε επίσης να θέλουμε να παίξουμε μερικές συναυλίες μαζί, οπότε ελπίζουμε να μπορέσετε να έρθετε σε μία από τις επερχόμενες ημερομηνίες».

Η ευρωπαϊκή περιοδεία σε πέντε πόλεις είναι το μόνο που υπάρχει προς το παρόν, έγραψε, αλλά πρόσθεσε: «Ποιος ξέρει πού θα οδηγήσει όλο αυτό».

Δεν έγινε καμία αναφορά σε νέα μουσική, και η ανάρτηση περιλάμβανε εκδοχές του εξωφύλλου του τραγουδιού των Radiohead από το 2005, I Want None of This.

Η βρετανική μπάντα εμφανίστηκε για τελευταία φορά μαζί όταν ολοκλήρωσε την περιοδεία Moon Shaped Pool στις ΗΠΑ το 2018, αφού είχε επικεφαλής το Glastonbury Festival το προηγούμενο έτος .

Από τότε, ο frontman Thom Yorke και ο κιθαρίστας Jonny Greenwood έχουν ηχογραφήσει και εμφανιστεί ως side project The Smile.

Οι The Smile ακύρωσαν μερικές συναυλίες τον Ιούλιο του 2024, όταν ο Jonny, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος για Όσκαρ συνθέτης ταινιών, αρρώστησε σοβαρά από μια λοίμωξη που χρειάστηκε επείγουσα νοσηλεία, μέρος της οποίας σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Μεταξύ των άλλων μελών του συγκροτήματος, ο Ed O'Brien εργάζεται στο sequel του ντεμπούτου σόλο άλμπουμ του, που κυκλοφόρησε το 2020 με το ψευδώνυμο EOB, ενώ ο μπασίστας Colin Greenwood - αδελφός του Jonny - παίζει τελευταία με τους Nick Cave and the Bad Seeds.

Πέρυσι, ο Colin επιβεβαίωσε ότι οι Radiohead - που σχηματίστηκαν ως συμμαθητές το 1985 και κυκλοφόρησαν εννέα στούντιο άλμπουμ - είχαν κάνει ξανά πρόβες μαζί εκείνο το καλοκαίρι. «Ήταν πολύ διασκεδαστικό, περάσαμε πολύ καλά», είπε σε συνέντευξή του στο Hay Festival Querétaro.

Ωστόσο, στα τέλη του περασμένου έτους, ο Yorke δήλωσε στον αυστραλιανό ραδιοφωνικό σταθμό Triple J ότι δεν γνώριζε κανένα σχέδιο για την επιστροφή των Radiohead σε ζωντανές εμφανίσεις στο άμεσο μέλλον, ανεξάρτητα από τη ζήτηση των θαυμαστών.

«Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν και, ε, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον», είπε. «Αλλά νομίζω ότι έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι έχει νόημα για εμάς, χωρίς να χρειάζεται να δίνουμε εξηγήσεις ή να λογοδοτούμε σε κανέναν άλλο για το τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνουμε».

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, όμως, οι οξυδερκείς οπαδοί των Radiohead παρατήρησαν ότι η μπάντα είχε καταχωρίσει μια νέα εταιρία περιορισμένης ευθύνης (LLP) με την επωνυμία RHEUK25, με τα πέντε μέλη να αναφέρονται ως διευθυντικά στελέχη.

Στη συνέχεια, δώρισαν τέσσερα εισιτήρια για μια «συναυλία των Radiohead της επιλογής σας» σε μια δημοπρασία για την ενίσχυση των πυροκατεχόμενων περιοχών του Λος Άντζελες που διοργάνωσε το Palisades High School, υποδηλώνοντας ότι οι συναυλίες ήταν προ των πυλών

Το άλμπουμ τους Hail to the Thief του 2003 αναμίχθηκε φέτος με το έργο Άμλετ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ για θεατρικές παραστάσεις στο Μάντσεστερ και το Στράτφορντ-απόν-Έιβον.

Και την περασμένη εβδομάδα, το τραγούδι τους Let Down - από το φημισμένο άλμπουμ τους OK Computer του 1997 - μπήκε στο αμερικανικό Billboard chart 28 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, έχοντας γίνει viral στο TikTok.

Οι εγγραφές για τα εισιτήρια της νέας τους περιοδείας θα ξεκινήσουν στο Radiohead.com την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 10:00 BST.