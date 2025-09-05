Οι άνθρωποι των τεχνών κοντά στα παιδιά των πυρόπληκτων περιοχών

Δημοσιεύθηκε 05.09.2025 15:33

Με πρωτοβουλία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και του Κέντρου Θεάτρου για παιδιά και νεαρά άτομα Assitej Kύπρου

Αντιδρώντας άμεσα στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά τις πυρκαγιές του Τροόδους και με πρόθεση να στηρίξουν τις πυρόπληκτες περιοχές και τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να ανακτήσουν τις ζωές τους, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και το Κυπριακό Κέντρο Θεάτρου για παιδιά και νεαρά άτομα ASSITEJ Kύπρου, ήρθαν σε επαφή με το Ίδρυμα Πολιτισμού Κοινοτήτων Τροόδους, τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών, και με τη στήριξη του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού θέσπισαν πρόγραμμα για τη στήριξη και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών στις πυρόπληκτες περιοχές.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώνεται αυτή τη βδομάδα το πρόγραμμα, που ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του οποίου καλλιτέχνες του θεάτρου κυρίως αλλά και από όλο το φάσμα των τεχνών, προσέφεραν δημιουργικά εργαστήρια σε παιδιά στις κοινότητες Βάσας Κοιλανίου, Αγίου Θεράποντα και Σουνίου, περιοχές που καθόρισε το Ίδρυμα πολιτισμού με βάση τις ανάγκες.

Οι εμψυχωτές ανταποκρίθηκαν γενναιόδωρα και πρόθυμα σε ανοιχτό κάλεσμα του Assitejκαι του ΘΟΚ. Πρόσφεραν στα παιδιά στήριξη και ψυχαγωγία, ανακάλυψη δεξιοτήτων και ανάπτυξη δημιουργικότητας μέσα από το θέατρο, τη μουσική, τη ζωγραφική και τη λογοτεχνία. Βασικό μέλημα των διοργανωτών σε κάθε βήμα της διαδικασίας ήταν η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.

ΘΟΚ και Assitej Κύπρου επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά όλους τους ανθρώπους των τεχνών που πήγαν επιτόπου και έδωσαν χρόνο και δημιουργική ενέργεια στα παιδιά:

1η εβδομάδα

▪Στέλια Δημητρίου / Εκπαιδευτικός, Θεατρολόγος & Ηθοποιός

▪Μικαέλλα Θεοδουλίδου / Ηθοποιός & Θεατροπαιδαγωγός

▪Γεωργία Θεοχάρη / Επαγγελματίας ψυχικής υγείας

▪Αντωνιέττα Κάρυου / Θεατρολόγος & Σκηνοθέτης

▪Ανδριανή Νεοκλέους / Ηθοποιός & Θεατρολόγος

▪Μαρία Σάββα / Χορεύτρια & Χορογράφος

▪Ειρήνη Σαλάτα / Ηθοποιός & Θεατροπαιδαγωγός

▪Άννη Χούρη / Performer & Θεατροπαιδαγωγός

2η εβδομάδα

▪Ελένη Αναστασίου / Ηθοποιός & Θεατροπαιδαγωγός

▪Άγγελος Αυγουστή / Μουσικός

▪Μαρία Καμπέρη / Χοροπαιδαγωγός

▪Γιάννης Μυράλης / Μουσικοπαιδαγωγός & Μαέστρος

▪Μιχάλης Χρίστου / Ηθοποιός & Θεατροπαιδαγωγός

▪Χριστόφορος Χριστοφόρου / Ηθοποιός & Θεατροπαιδαγωγός

3η εβδομάδα

▪Αυγουστίνα Στυλιανού / Ηθοποιός & Θεατροπαιδαγωγός

▪Βαλάντω Χαραλάμπους / Ηθοποιός & Θεατροπαιδαγωγός

▪Πενέλοπε Βάσκες-Χατζηλύρα / Συγγραφέας

▪Catherine May Beger / Σκηνοθέτης, Ηθοποιός & Αφηγήτρια

(μαζί της οι Sheila Lange, Jada Fowles και Daisy Κυριακίδου)

Η 4η εβδομάδα προγραμματίστηκε με τα ακόλουθα άτομα

▪Ανδριανή Βασιλείου / Νηπιαγωγός & Καλλιτέχνις

▪Μαρία Θεοχαρίδου / Ηθοποιός & Νηπιαγωγός

▪Άνθη Κάσινου / Ηθοποιός

▪Μελίνα Κουτσόφτα / Ηθοποιός & Καλλιτέχνις Θεάτρου

▪Θέμιδα Νικολάου / Ηθοποιός

▪Θέμις Ππόλου / Ηθοποιός & Θεατροπαιδαγωγός

▪Σώτος Σταυράκης / Ηθοποιός & Σκηνοθέτης

Οι συνδιοργανωτές απευθύνουν επίσης θερμές ευχαριστίες στις εθελόντριες και τους εθελοντές των κοινοτήτων Σουνίου, Αγ. Θεράποντα και Βάσας Κοιλανίου, αλλά και του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού για την πολύτιμη στήριξή τους.

Το πρόγραμμα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη συνεργασία και τη στήριξη του Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών Περιοχών Τροόδους.

Συνδιοργανωτές ο ΘΟΚ και ο ASSITEJ Κύπρου

Με τη συνεργασία του Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους

και τη στήριξη του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού