Να διασφαλιστεί το μέλλον του «Ριάλτο» λέει ο Οργανισμός «Λεμεσός 2030»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 18.09.2025 11:59
Να διασφαλιστεί το μέλλον του «Ριάλτο» λέει ο Οργανισμός «Λεμεσός 2030»

Ο Οργανισμός Λεμεσός 2030 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης - Υποψήφια πόλη παρακολουθεί με ανησυχία τις τελευταίες μέρες τα διάφορα δημοσιεύματα για το μέλλον του Θεάτρου Ριάλτο.

Το Θέατρο Ριάλτο αποτελεί μια Στέγη και έναν Οργανισμό που ταυτίζονται όσο λίγοι με την ιστορία αλλά και τον σύγχρονο πολιτισμό στη Λεμεσό. Το Θέατρο έχει μεταμορφώσει κυριολεκτικά το κέντρο της πόλης, αλλά και το πολιτιστικό τοπίο όλης της Κύπρου, έχοντας  συμβάλει στον μέγιστο βαθμό στην αποκέντρωση, στην ενίσχυση θεσμών και δημιουργών, και στη διεύρυνση της εγχώριας πολιτιστικής παραγωγής.

Ευελπιστούμε ότι τόσο η Πολιτεία όσο και ο Δήμος Λεμεσού θα σταθούν δίπλα στο Θέατρο Ριάλτο, το οποίο αποτελεί επίσης σημαντικό εταίρο στον σχεδιασμό του Φακέλου Διεκδίκησης για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στη Λεμεσό το 2030.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λεμεσός 2030- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Υποψήφια πόλη

 

