Cyprus: The Divided Island, πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου

Δημοσιεύθηκε 17.09.2025 14:01

Στις 22 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας, και υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ Cyprus: The Divided Island.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου, το ντοκιμαντέρ «εξετάζει, με ιστορική ακρίβεια και βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση, την περισσότερο από έξι δεκαετίες εδαφική και πολιτική διαίρεση της Κύπρου».

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις, προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που επηρεάστηκαν άμεσα, καθώς και ανάλυση των διπλωματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών διαστάσεων της σύγκρουσης. Η αφήγηση ξεδιπλώνεται μέσα από τις φωνές περισσότερων από 32 προσώπων, ανάμεσά τους οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων και ο ανώτατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Ο σκηνοθέτης Cey Sesiguzel ανέφερε ότι αρχική του πρόθεση ήταν να παρουσιάσει κοινή συνέντευξη με τους δύο ηγέτες. Ενώ ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αποδέχθηκε την πρόταση, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ την αρνήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί κάποια επίσημη εξήγηση.

Αναφέρεται ότι περίπου 200 προσκεκλημένοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στην πρώτη προβολή, ανάμεσα τους 16 πρέσβεις, μεταξύ των οποίων οι πρέσβεις της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Ελβετίας και Παλαιστίνης, καθώς και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Ηνωμένων Εθνών και διάφορων πολιτικών αρχών.

Η ομάδα παραγωγής του Ντοκιμαντέρ, αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου, εξακολουθεί να αναμένει επιβεβαίωση της παρουσίας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του να παρευρεθεί, ανάλογα με το πρόγραμμά του κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.