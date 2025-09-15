«Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» στην Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης»

Δημοσιεύθηκε 15.09.2025 13:06

Από 7 Νοεμβρίου 2025, ανεβαίνει στην Κύπρο για πρώτη φορά ένα από τα σημεντικότερα έργα της Άγκαθα Κρίστι, σε θεατρική διασκευή Κεν Λούντβιχ.

Μετά την επιτυχή εξιχνίαση μιας υπόθεσης, ο διάσημος Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής του από την Κωνσταντινούπολη στο Λονδίνο, επιβαίνοντας στο πολυτελές τρένο Όριεντ Εξπρές. Όταν μια σφοδρή χιονοθύελλα αναγκάζει το τρένο να ακινητοποιηθεί, το ταξίδι σκιάζεται από έναν φόνο. Η ανακάλυψη του πτώματος φορτίζει την ατμόσφαιρα με ένταση, και έτσι ο λεπτολόγος Πουαρό αναλαμβάνει να ξεσκεπάσει το μυστήριο.

Το Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές, ένα από τα σημαντικότερα έργα της Άγκαθα Κρίστι, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, μέσα από την πρώτη επίσημη θεατρική διασκευή του μυθιστορήματος από τον Αμερικανό συγγραφέα Κεν Λούντβιχ, σκηνοθετημένο με την έμπειρη ματιά του Τάκη Τζαμαργιά. Ένα μικρό διαμάντι της αστυνομικής λογοτεχνίας, εκδομένο το 1934 και σκηνικά προσαρμοσμένο το 2017, το οποίο συνέβαλε στην καθιέρωση της Κρίστι ως «βασίλισσας του μυστηρίου».

Μια σκοτεινή, γριφώδης και παράλληλα κωμική σκηνική σύνθεση, που αναδεικνύει τη διαχρονική αμφισημία ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, ανάμεσα στην παγίδα του φαίνεσθαι και την αποκάλυψη του είναι. Στους ρόλους του θύματος, των πολλαπλών υπόπτων και του μοναδικού ενόχου, δεκατρείς εξαιρετικοί ηθοποιοί, γνωστοί πρωταγωνιστές αλλά και νέοι. Τον θρυλικό Πουαρό ερμηνεύει ο Νεοκλής Νεοκλέους.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ολυμπία Σκορδίλη

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Σκηνικά-Κοστούμια: Λάκης Γενεθλής

Μουσική: Αντρέας Κουρέτας

Κίνηση: Έλενα Χριστοδουλίδου

Σχεδιασμός φωτισμών: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Πισιήλη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μικαέλλα Κάσινου

Παίζουν: Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Άννα Γιαγκιώζη, Κοραλία Καράντη, Νικόλας Κουρουζίδης, Πάνος Μακρής, Μαρία Μαμούρη, Σωτήρης Μεστάνας, Νεοκλής Νεοκλέους, Αλέξανδρος Παρίσης, Αντώνης Παρχαρίδης, Σταύρος Πατσιάς, Αννίτα Σαντοριναίου, Αντωνία Χαραλάμπους

Παραστάσεις

Λευκωσία

Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης»

Από Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Πληροφορίες

▪Ηλεκτρονικά στη σελίδα www.thoc.org.cy

▪Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717

(Τρίτη-Σάββατο 10:00-13:30 & 16:00-18:00

και από 5 Οκτωβρίου 2025 Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30 & 16:00-18:00)

Τιμή Εισιτηρίου

€12 / €6

*MURDER ON THE ORIENT EXPRESS’ © 2016 Agatha Christie Limited & Ken Ludwig All rights reserved. Adapted from “MURDER ON THE ORIENT EXPRESS” © 1934 Agatha Christie Limited All rights reserved. Τα ονόματα ‘AGATHA CHRISTIE’, POIROT και η υπογραφή της Agatha Christie είναι εμπορικά σήματα της Agatha Christie Ltd. All rights reserved. Η άδεια για την κυπριακή παραγωγή του συγκεκριμένου έργου χορηγήθηκε από την THE ARTBASSADOR για λογαριασμό της AGATHA CHRISTIE LTD.

http://www.agathachristie.com.

http://www.kenludwig.com.

Φωτογραφίες: Αντώνης Φαρμακάς