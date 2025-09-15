Στη δημοσιότητα οι παραγωγές που επιχορηγούνται από το Θυμέλη

Δημοσιεύθηκε 15.09.2025 10:38

Τον τελικό πίνακα των εγκεκριμένων παραγωγών στο πλαίσιο του Σχεδίου Θυμέλη 2025, Β΄ Εξάμηνο, έδωσε στη δημοσιότητα το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου αναφέρεται ότι σε συνέχεια προηγούμενου ανακοινωθέντος ημερομηνίας 9.7.2025, αναφορικά με τα αποτελέσματα του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ 2025 για τη χρηματοδότηση επαγγελματικών θεατρικών παραγωγών που θα πραγματοποιηθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, και μετά από την αποδοχή ή μη των χορηγιών για εγκεκριμένες προτάσεις που λήφθηκαν από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, δημοσιεύεται ο τελικός κατάλογος με τις 16 εγκεκριμένες θεατρικές παραγωγές, τις περιοδείες και τα ποσά που θα διατεθούν για την πραγματοποίησή τους κατά το Β’ εξάμηνο του 2025.

Οι 16 παραστάσεις είναι οι ακόλουθες : Θέατρο Δέντρο, συμπαραγωγή με την Θεατρική Στέγη Κύπρου και την παράσταση «Η επανένωση της Βορείου και Νοτίου Κορέας», Σατιρικό Θέατρο συμπαραγωγή με AUDERE και την παράσταση «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας», Σατιρικό Θέατρο «Ο Μικρός Πρίγκιπας», ΕΘΑΛ συμπαραγωγή με ENACT, «Ο Πολυέλαιος», Θέατρο Δέντρο «Πού λες εσύ;», ΕΘΑΛ συμπαραγωγή με POINT TO E.O, «Η επιστροφή των παραμυθιών», Θέατρο Δέντρο συμπαραγωγή με OPEN ARTS "Ο Γυάλινος Κόσμος» Θέατρο Ανεμώνα «Χρόνια Πολλά κύριε Σκρουτζ», P.S. PROJECT ΣΕΖΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ συμπαραγωγή με OPEN ARTS «People, Places and Things», ΕΘΑΛ συμπαραγωγή με POINT TO E.O. «Το Νησί», Θέατρο Διόνυσος, «Δείπνο Ηλιθίων», Θέατρο PICCOLO «Παραμύθια του κόσμου», Θεατρική ομάδα ΣΟΛΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ «Entertaining Mr Sloan», Θέατρο Αντίλογος συμπαραγωγή με ΜΕ ΣΟΛΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ «Ποια Ευρώπη;», Θέατρο POINT TO E.O. συμπαραγωγή με Θεατρική Σκηνή Κύπρου και THEATRE ENSEMBLE, «Το Έντομο», και, τέλος, Θέατρο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ, «KEFFIYEH/MADE IN CHINA».