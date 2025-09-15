«αντΕΙχήσεις» : απόκρυφες ιστορίες της εντός των τειχών Λευκωσίας | περίπατοι · συζητήσεις · εργαστήρια

Δημοσιεύθηκε 15.09.2025 12:11

Από την εποχή της Φραγκοκρατίας μέχρι σήμερα, τα τείχη της Λευκωσίας στέκουν αγέρωχα, φρουροί μνήμης και ταυτότητας. Οι προμαχώνες που άλλοτε έφεραν τα ονόματα των χορηγών τους, σήμερα μεταμορφώνονται σε χώρους στάθμευσης, συναυλιών ή αθλητικών δραστηριοτήτων· μια ζωντανή απόδειξη του πώς οι χώροι της πόλης αλλάζουν χρήση ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί η αρχιτεκτονική δεν είναι ποτέ στατική: η ρυμοτομία και τα κτίσματά μας κουβαλούν το παρελθόν, αλλά συνεχώς επαναδιαπραγματεύονται τη θέση τους στο παρόν.

Το ερευνητικό project Προφορικής Ιστορίας, People of Cyprus, σας καλεί σε ένα διήμερο εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025, όπου μέσα από τον τίτλο: «αντΕΙχήσεις: απόκρυφες ιστορίες της εντός των τειχών Λευκωσίας | περίπατοι · συζητήσεις · εργαστήρια» εστιάζει στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των ενετικών τειχών της Λευκωσίας μέσα μία σειρά δράσεων!

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν, ωστόσο είναι απαραίτητη η εγγραφή και κράτηση θέσης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9

#1. ΞΕΝΑΓΗΣΗ | Τα τείχη της πρωτεύουσας μέσα από το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας https://www.facebook.com/events/781917761399118

#2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | Αναζητώντας τα Μυστικά των Τειχών https://www.facebook.com/events/1191750076037720

#3. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ | Απόκρυφες ιστορίες των Τειχών https://www.facebook.com/events/1306592080956075

#4. ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ | Τα Τείχη και ο Χώρος: Ταυτότητα, Μνήμη, Πόλη https://www.facebook.com/events/1790050862384233

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9

#5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | Μια πόλη εντός και εκτός: Ανακαλύπτοντας τα Τείχη https://www.facebook.com/events/1971387397028900

Instagram: @people.of.cyprus

Facebook: Άνθρωποι της Κύπρου