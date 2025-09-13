Παράθυρο logo
Φεστιβάλ Μουσικής από τον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας - Το αναλυτικό πρόγραμμα
Δημοσιεύθηκε 13.09.2025 13:26
Φεστιβάλ Μουσικής από τον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας - Το αναλυτικό πρόγραμμα

Από τις 17 μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας διοργανώνει από τις 17 μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, Φεστιβάλ Μουσικής με πέντε συναυλίες σε όλα τα δημοτικά του διαμερίσματα του Δήμου με τη συμμετοχή κορυφαίων Kυπρίων καλλιτεχνών.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:30

«Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΣΕΙΩΝ»

Μουσική παράσταση σε σύνθεση Γιάννη Λαουτάρη και ποίηση/κείμενα Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Τοποθεσία: Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας

[Είσοδος: €15]

 

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:30

«Τραγουδώντας την Κύπρο»

Μουσικό αφιέρωμα στον Ηλία Κουλουμή (1960-2019).

Τοποθεσία: Δημοτικό Αμφιθέατρο Φρενάρους

[Είσοδος Ελεύθερη]

 

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:30

«ΚΑΝΒΙΝΗΤΙΣΣΕΣ»

Τοποθεσία: Δημοτικό Αμφιθέατρο Παραλιμνίου «Κυριακού Πελαγία»

[Είσοδος Ελεύθερη]

 

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:30

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Συναυλία

Τοποθεσία: Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας

[Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί]

 

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:30

Βασιλική Χατζηαδάμου

Συναυλία

Τοποθεσία: Πλατεία Αχερίτου

[Είσοδος Ελεύθερη]

Για περισσότερες πληροφορίες: https://pdm.org.cy/tag/festival-mousikis/

[Κύριος χορηγός: Eurobank, Υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Χορηγός Επικοινωνίας: ΡΙΚ

