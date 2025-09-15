Πρεμιέρα για εβδομάδα κυπριακού θεάτρου στην Αθήνα με το έργο «Εκ κοιλίας Μητρός μου»

Δημοσιεύθηκε 15.09.2025 12:35

Στην κατάμεστη Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου Ελλάδας παρουσιάστηκε η πρώτη παράσταση της Εβδομάδας Κυπριακού Θέατρου, στις 10 Σεπτεμβρίου, με το έργο «Εκ κοιλίας Μητρός μου» του Κώστα Μαννούρη, σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή και παραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υφυπουργείο Πολιτισμού "η παράσταση, με πρωταγωνιστές τους καταξιωμένους ηθοποιούς Δέσποινα Μπεμπεδέλη και Βαρνάβα Κυριαζή, σηματοδότησε την έναρξη του κύκλου παραστάσεων της φετινής διοργάνωσης, προσφέροντας στο κοινό μια ερμηνευτική εμπειρία υψηλής αισθητικής και συγκίνησης".

Προστίθεται ότι "το παρατεταμένο, όρθιο χειροκρότημα του κοινού και τις δύο βραδιές παρουσίασης της παράστασης, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, επιβεβαίωσε την απήχηση του έργου, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, καθώς οι συγκεκριμένες εμφανίσεις σηματοδοτούν την τελευταία επί σκηνής παρουσία της κυρίας Δέσποινας Μπεμπεδέλη ενώπιον του αθηναϊκού κοινού".

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, της εκπροσώπου του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου, του Αναπληρωτή Αρχηγού της Διπλωματικής Αποστολής της Πρεσβείας, της Πρόξενου της Πρεσβείας, του Διευθυντή του Σπιτιού της Κύπρου, της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του Εθνικού Θεάτρου, του Διευθυντή του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, καθώς και εκπροσώπων των ΜΜΕ, καλλιτεχνών και ανθρώπων του πολιτισμού.

Σημειώνεται ότι "η Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, με τη στήριξη του Σπιτιού της Κύπρου στην Αθήνα και φέτος, πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, τρεις κυπριακές παραγωγές παρουσιάζονται στις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου στο ιστορικό κτήριο Τσίλλερ με στόχο την προβολή και ανάδειξη της σύγχρονης κυπριακής θεατρικής δημιουργίας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας του κυπριακού θεάτρου, καθώς και την καλλιέργεια ενός δημιουργικού καλλιτεχνικού διαλόγου ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα.