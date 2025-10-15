Ο Θ.Ο.Κ παρουσίασε το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 2025 - 2026

Δημοσιεύθηκε 15.10.2025 18:44

Σε μια ατμόσφαιρα δημιουργικής προσμονής και έντονης καλλιτεχνικής ενέργειας, παρουσιάστηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, στη Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους», το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για τη θεατρική περίοδο 2025 - 2026. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δημοσιογράφοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΟΚ, σκηνοθέτες και ηθοποιοί καθώς και το Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό του Οργανισμού.

Μια χρονιά πρόκλησης και καλλιτεχνικής συνέπειας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Παντελής Βουτουρής, στον εναρκτήριο λόγο του, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός, δίνοντας έμφαση στο σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης. Πέρα όμως από τις όποιες αντιξοότητες το Διοικητικό Συμβούλιο μεθοδικά επιχείρησε μια γενική ανασυγκρότηση του Οργανισμού η οποία αφορμάται από την αρχή ότι ο ΘΟΚ δεν είναι απλώς και μόνο ένας παραγωγός παραστάσεων αλλά έχει να διαδραματίσει ένα σύνθετο πολιτιστικό, παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο. Οι κύριες παραμέτρους που ήδη ο ΘΟΚ έχει ξεκινήσει την υλοποίησή του:

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Μια νέα εποχή για τον ΘΟΚ (δείτε εδώ)

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, από την ίδρυσή του το 1971, ο ΘΟΚ αποκτά ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, με στόχους, αρχές και μεθοδολογία. Ένα πολυσέλιδο κείμενο δεσμευτικό και οδηγητικό εφεξής για τις δράσεις του Οργανισμού. Το κείμενο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΘΟΚ. Οι βασικές πτυχές αυτού του σχεδίου, που ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης:

Η Αναβάθμιση υποδομών και τεχνικού εξοπλισμού, με το έργο της ανακατασκευής των Αποθηκών να εισέρχεται στην τελική φάση. Το νέο αυτό θέατρο θα λειτουργεί ως Πειραματική Σκηνή από τις 15 Φεβρουαρίου 2026.

Δραστηριότητες αποκέντρωσης:

-δεύτερη έδρα στη Λεμεσό,

-δραματική σχολή στη Λάρνακα,

-και κέντρο σκηνογραφίας στην Αγία Νάπα - έργο που έχει ήδη ξεκινήσει.

• Εξωστρέφεια και διεθνείς συνεργασίες με θέατρα της Ελλάδας, της Σκανδιναβίας και της Ευρώπης. Ο ΘΟΚ συνεχίζει να είναι ενεργό μέλος του European Theatre Convention, με συμμετοχή σε σημαντικές δράσεις όπως το Young Europe και το Theatre Green Book.

Υποστήριξη Κυπρίων δημιουργών, με αύξηση των προσφερόμενων συμβολαίων και προβολή του κυπριακού έργου εντός και εκτός Κύπρου.

Απολογισμός 2024 - 2025

Η προηγούμενη περίοδος χαρακτηρίστηκε από ποιοτικές παραγωγές και θερμή ανταπόκριση του κοινού, με 246 παραστάσεις και συνολικά 44.500 θεατές (εξαιρούνται οι περιοδείες στην Ελλάδα των δύο καλοκαιρινών παραγωγών) αριθμοί αισθητά αυξημένοι σε σχέση με προηγούμενες σεζόν.

Ρεπερτόριο 2025 - 2026: Πλούτος θεματικός και καλλιτεχνικός

Το ρεπερτόριο της νέας σεζόν παρουσίασε στους παρευρισκόμενους η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανθή Αντωνιάδου αναφέροντας ότι το φετινό ρεπερτόριο είναι πλούσιο και πολυθεματικό, όπου συνυπάρχουν κλασικά και σύγχρονα έργα, Κύπριοι, Έλληνες και ξένοι δημιουργοί. Ένα ρεπερτόριο όπου ιστορίες του παρελθόντος κάνουν τολμηρά ανοίγματα στο παρόν και όπου τα μεγάλα, διαχρονικά, ανθρώπινα ζητήματα επανασυστήνονται στη σημερινή εποχή μέσα από τις απεριόριστες δυνατότητες του φαντασιακού κόσμου της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Συγκεκριμένα:

Η φετινή μας διαδρομή ήδη ξεκίνησε με την επανάληψη της επιτυχημένης παραγωγής της Νέας Σκηνής «Ο μικρός Έγιολφ» του Χένρικ Ίψεν, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Stefan Larsson και με συνεργάτιδα σκηνοθέτιδα τη Μάγια Κυριαζή. Μια παράσταση που ανανέωσε την ιψενική γραφή, φωτίζοντας τον διάλογο γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις, τα βιώματα της ενοχής, της απώλειας, του πένθους και της λύτρωσης.

Από τις ψυχογραφίες του Ίψεν περνάμε στη φωνή του παιδιού του Άντερσεν, στον μικρό ήρωα που δεν φοβάται να πει την αλήθεια. Η Σκηνή 018, με το έργο των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» μας ανασυνθέτει θεατρικά το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Η σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη μας θυμίζει τη δύναμη της αλήθειας απέναντι στον φόβο, τη σημασία του να τολμά κανείς να πει «ο βασιλιάς είναι γυμνός».

Με την ίδια πεποίθηση ότι το θέατρο για παιδιά είναι μια καλλιτεχνικά απαιτητική και ουσιαστική υπόθεση, στρέφουμε το βλέμμα και προς το εφηβικό κοινό. Η παραγωγή Θεάτρου Βαλίτσα «Μαργαρίτα forever», βασισμένη στο γνωστό διήγημα του Δημήτρη Χατζή «Μαργαρίτα Περδικάρη», σε διασκευή και ερμηνείας Έλενας Παυλίδου και Νικολέτας Βερύκιου, θα ταξιδέψει στις σχολικές αίθουσες από τα τέλη Οκτωβρίου. Μία ιστορία ενηλικίωσης και αντίστασης. Μια σιωπηλή επανάσταση μέσα στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και της γερμανικής κατοχής, όπου η προσωπική αφύπνιση μετατρέπεται σε συλλογική δύναμη.

Η Κεντρική Σκηνή ανοίγει μ’ ένα έργο που συνδυάζει τη γοητεία του κλασικού με τον στοχασμό του σύγχρονου: πίσω από ένα μυστήριο κρύβεται πάντα ένα ηθικό δίλημμα. Το «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε διασκευή Κεν Λούντβιχ, παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Κύπρο, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Ένα έργο όπου η έννοια της δικαιοσύνης δοκιμάζεται: Θεσμική δικαιοσύνη ή αυτοδικία; Αλήθεια ή ψέμα; Θέατρο ή πραγματικότητα;

Ακολουθεί, η βαθιά εξομολογητική, ποιητική γραφή της Λούλας Αναγνωστάκη με το έργο «Σ’ εσάς που με ακούτε» σε σκηνοθεσία του Θανάση Γεωργίου. Από τον Ιανουάριου του 2026, η Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους» μεταμορφώνεται σε μια ανοιχτή αρένα σιωπηλής διαμαρτυρίας. Μία άλλη ενδιαφέρουσα μεταθεατρική συνθήκη, στην οποία το ιδιωτικό διαπλέκεται με το δημόσιο και το ατομικό με το συλλογικό βίωμα. Ήρωες που ζητούν να ακουστούν μέσα σ’ έναν κόσμο που τους απομονώνει.

Από την ανάγκη να ακουστεί κανείς, περνάμε στην ανάγκη να διαφυλαχθεί ο ίδιος ο λόγος, η ίδια η λέξη, η ταυτότητα και η μνήμη. Η Νέα Σκηνή υποδέχεται τον Απρίλιο τις «Μεταφράσεις» του Ιρλανδού συγγραφέα Μπράιαν Φρίελ, σε σκηνοθεσία Patrick Myles και με συνεργάτη σκηνοθέτη τον Ανδρέα Τσέλεπο. Ένα έργο που εγείρει πολιτικά και υπαρξιακά ερωτήματα, τα οποία αγγίζουν και το κυπριακό συγκείμενο. Τι απομένει από έναν λαό όταν του αφαιρείται η γλώσσα του;

Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο των 70 χρόνων από τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο και την ίδια χρονική περίοδο, η Μαρία Μανναρίδου-Καρσερά έχει κληθεί να αναδείξει τη θεατρικότητα δύο σημαντικών έργων της κυπριακής λογοτεχνίας. Οι «Κλειστές Πόρτες» του Κώστα Μόντη και «Η Κυπριακή Συμφωνία» του Θεοδόση Πιερίδη, θα παρουσιαστούν σε μορφή θεατρικού αναλογίου. Έργα που φέρουν το αποτύπωμα της Ιστορίας και περικλείουν τον μαχητικό παλμό του τόπου μας.

Η περσινή μας προσπάθεια για εξωστρέφεια, συνεχίζεται φέτος με νέες συνεργασίες. Ο Βρετανός σκηνοθέτης Owen Horsley, σκηνοθετεί τη «Δωδέκατη νύχτα», μία από τις σπουδαιότερες και πιο ξέφρενες κωμωδίες του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Από τον Φεβρουάριο, η ρομαντική ιστορία των μεταμφιέσεων, της παρενδυσίας και της ρευστότητας των ταυτοτήτων μεταπλάθεται στη σκηνή σε μια υπέροχη γιορτή αγάπης, κατακλυσμένη από έρωτα, μυστήριο, γέλιο, δάκρυα και τρέλα.

To Θέατρο Αποθήκες, πλέον Πειραματική Σκηνή, ανανεώνεται – αναδομείται αρχιτεκτονικά και επαναπροσδιορίζεται ως χώρος έρευνας και καλλιτεχνικών πειραματικών ζημώσεων. Η καλοκαιρινή εργαστηριακή διαδικασία, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Μαγδαλένας Ζήρα, με σκηνοθέτριες την Αύρα Σιδηροπούλου και την Εβίτα Ιωάννου και με συγγραφέα την Ευρυδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου, μαζί με μια ομάδα ηθοποιών, αποτέλεσε το πρώτο βήμα αυτής της διερευνητικής συνθήκης, μιας διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη για να αποδώσει νέους συγγραφικούς καρπούς γύρω από τον θεματικό άξονα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Τέλος, η θερινή περίοδος συνδυάζει την αρχαία παρακαταθήκη με τη νεότερη δραματουργία. Ο ΘΟΚ έχει υποβάλει πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για την παρουσίαση μιας παραγωγής αρχαίου ελληνικού δράματος, ενώ παράλληλα προετοιμάζει την αντιπολεμική σάτιρα «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, του συγγραφέα που έδωσε φωνή στη μεταπολεμική Ελλάδα και καθόρισε την εξέλιξη του νεοελληνικού θεάτρου, σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου.