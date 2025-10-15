Παράθυρο logo
Θέατρο
Μουσική
Υποτροφίες €10.000 για παιδιά-ταλέντα σε θέματα καλών τεχνών ενέκρινε το Υπουργικό
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 15.10.2025 16:09
Υποτροφίες €10.000 για παιδιά-ταλέντα σε θέματα καλών τεχνών ενέκρινε το Υπουργικό

Την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την επιβράβευση παιδιών-ταλέντων σε θέματα καλών τεχνών, με υποτροφίες ύψους €10.000 ανά βραβείο, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

Η απόφαση αφορά σε παιδιά κάτω των 18, ταλέντων σε θέματα καλών τεχνών, ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου σε δηλώσεις της μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σημείωσε ότι αυτό το θέμα συζητείται «εδώ και πολλά χρόνια». «Έφτασε η ώρα να επιβραβεύσουμε, με αυτόν τον τρόπο, με ένα βραβείο, με ένα εφάπαξ ποσό, παιδιά που πραγματικά διακρίνονται για την κλίση τους, για την πρόοδό τους, για το ταλέντο τους στις τέχνες», πρόσθεσε. «Και έχουμε τέτοια παιδιά, τα οποία κάνουν περήφανους όχι μόνο τον εαυτό τους, τους γονείς τους, την οικογένειά τους, αλλά και τον τόπο μας», είπε.

Δικαιούχοι, σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, θα είναι παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία αποδεδειγμένα επιδεικνύουν ιδιαίτερο ταλέντο σε μια μορφή τέχνης.

Ειδική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και του Υφυπουργείου Πολιτισμού, θα αποφασίζει γι’ αυτές τις υποτροφίες, οι οποίες αφορούν στο ποσό της τάξης των €10.000 ανά βραβείο, ανέφερε.

Tags

Τελευταία νέα

«Τιτανικός»: Πώς ένα τρέιλερ τεσσάρων λεπτών βοήθησε την ταινία να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters (βίντεο)

15.10.2025 21:42

Post thumbnail or placeholder

Δραματική σχολή και παράρτημα στη Λεμεσό στα σχέδια που παρουσίασε ο ΘΟΚ στη Βουλή

15.10.2025 17:15

Post thumbnail or placeholder

Υποτροφίες €10.000 για παιδιά-ταλέντα σε θέματα καλών τεχνών ενέκρινε το Υπουργικό

15.10.2025 16:09

Post thumbnail or placeholder

Μετά από 15 χρόνια, ο Άντι Γκαρσία γυρίζει το φιλμ νουάρ «Diamond»

15.10.2025 13:07

Post thumbnail or placeholder

Βραβείο «Europa Nostra 2025» στον Δήμο Λευκωσίας για την Παλιά Δημοτική Αγορά

15.10.2025 10:43

Post thumbnail or placeholder

Turning Point | Ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το ταξίδι του Eurotoire

15.10.2025 10:13

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ