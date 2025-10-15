Δραματική σχολή και παράρτημα στη Λεμεσό στα σχέδια που παρουσίασε ο ΘΟΚ στη Βουλή

Δημοσιεύθηκε 15.10.2025 17:15

Για πρώτη φορά ο ΘΟΚ παρουσιάζει στρατηγικό σχεδιασμό και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει και η ανάλογη στήριξη για την υλοποίησή του

Η ίδρυση παραρτήματος στη Λεμεσό, η λειτουργία Κέντρου Σκηνογραφίας στην Αγία Νάπα, αλλά και η ίδρυση δραματικής σχολής στη Λάρνακα συμπεριλαμβάνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό που παρουσίασε ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) σήμερα, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ, Παντελής Βουτουρής, σημείωσε ότι για πρώτη φορά ο ΘΟΚ παρουσιάζει στρατηγικό σχεδιασμό και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει και η ανάλογη στήριξη για την υλοποίησή του.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ο κ. Βουτουρής εξήγησε ότι για την ίδρυση της δραματικής σχολής από τον ΘΟΚ θα χρειαστεί να γίνουν νομοθετικές τροποποιήσεις, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει από οποιονδήποτε άλλο φορέα, πέρα από τα πανεπιστήμια, να ιδρύσει σχολές. Ο Πρόεδρος του ΘΟΚ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τη συνεδρίαση, έκανε λόγο για αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο και υπογράμμισε τη σημασία της λειτουργίας μίας δραματικής σχολής από τον Οργανισμό, σημειώνοντας ότι όλα τα θέατρα ανά τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα αυτή.

Αναφορικά με τη ίδρυση παραρτήματος του ΘΟΚ στη Λεμεσό, είπε ότι ο σχεδιασμός αυτός ανταποκρίνεται στον στόχο του Οργανισμού για αποκέντρωση και ότι σκοπός είναι να μπορούν να ανεβαίνουν ξεχωριστές παραγωγές από το παράρτημα Λεμεσού. Πρόσθεσε, δε, ότι κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στον ΘΟΚ να αυξήσει ακόμα περισσότερα και τα συμβόλαια που συνάπτει με Κύπριους δημιουργούς.

Σημείωσε ότι για την περασμένη καλλιτεχνική περίοδο, ο ΘΟΚ συνήψε 105 συμβόλαια με Κύπριους δημιουργούς, ενώ η συμβατική υποχρέωση είναι για 65 συμβόλαια και γι’ αυτό, όπως είπε, σκοπός του ΘΟΚ είναι να διπλασιαστεί και ο αριθμός που προβλέπει η συμβατική υποχρέωση.

Το έργο που περιλαμβάνεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και έχει ήδη μπει σε τροχιά υλοποίησης, σύμφωνα με τον κ. Βουτουρή, είναι η λειτουργία του Κέντρου Σκηνογραφίας στην Αγία Νάπα. Όπως ενημέρωσε την Επιτροπή, στον ΘΟΚ έχει παραχωρηθεί το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η συνεργατική τράπεζα και έχει ήδη αρχίσει η μεταφορά υλικού, συμπεριλαμβανομένων σκηνικών, κοστουμιών, κατασκευών και αντικειμένων από την πορεία 54 χρόνων του Οργανισμού, που φυλάγονταν στις αποθήκες του.

Σχέδια υπάρχουν, επίσης, και για αξιοποίηση των χώρων στις αποθήκες του ΘΟΚ στον Στρόβολο. «Είναι ένας ζωτικός χώρος για τον ΘΟΚ», σημείωσε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο κ. Βουτουρής. «Εκεί βρίσκονται τα εργαστήρια του ΘΟΚ, κατασκευάζονται τα σκηνικά, τα κοστούμια, εκεί βρίσκεται το βεστιάριο όπου βρίσκονται τα σκηνικά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι εκεί λειτουργεί και μία σκηνή, για τη λειτουργία της οποίας ο Οργανισμός σκοπεύει να ανακατασκευάσει αυτό τον χώρο, ώστε να γίνει ένα σύγχρονο θέατρο για τη νέα πειραματική σκηνή του ΘΟΚ.

Παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία για την καλλιτεχνική περίοδο 2024-2025, ο Πρόεδρος του ΘΟΚ είπε ότι ανέβηκαν 246 παραστάσεις τις οποίες παρακολούθησαν 44.500 θεατές, αριθμός που δεν περιλαμβάνει το κοινό που παρακολούθησε τις παραστάσεις στις καλοκαιρινές περιοδείες με δύο συμπαραγωγές του ΘΟΚ στην Ελλάδα.

Πάντως, προβληματισμό εξέφρασε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, για το γεγονός ότι σε παραγωγές του ΘΟΚ κατά την προηγούμενη καλλιτεχνική περίοδο εργοδοτήθηκαν συντελεστές από το εξωτερικό, ενώ οι καλλιτέχνες που βρίσκονται στην Κύπρος προσβλέπουν στον ΘΟΚ για ευκαιρίες εργοδότησης. Από πλευράς ΘΟΚ αναφέρθηκε ότι αυτό έγινε σε δύο από τις συνολικά 12 παραγωγές και ότι αυτή είναι μία επιλογή προκειμένου να έχει το κυπριακό κοινό να παρακολουθεί και το έργο καλλιτεχνών από το εξωτερικό.

Διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου για Φεστιβάλ Επιδαύρου ζητούν ΘΟΚ και Βουλευτές

Τη διασφάλιση της συμμετοχής του ΘΟΚ στο Φεστιβάλ Επιδαύρου που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα ζήτησαν μέλη της Επιτροπής, με την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας-Κύπρου μέσω των αρμόδιων Υπουργείων. Ο κ. Βουτουρής ανέφερε ότι το ΔΣ του Οργανισμού έχει μεταφέρει την επιθυμία του αυτή στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι ο ΘΟΚ δεν ήταν ένα από τα θέματα στην ατζέντα των επαφών της Υφυπουργού Πολιτισμού, Βασιλικής Κασσιανίδου, με την Υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μανδώνη.

Ο κ. Βουτουρής εξέφρασε, όμως, ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο ΘΟΚ συμμετείχε φέτος στο Φεστιβάλ, με μία συμπαραγωγή με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην οποία συνέβαλε στο 25%, και πρόσθεσε ότι η παρουσία του αυτή συνιστά μία υποθήκη για να επανέλθει ο ΘΟΚ με αυθύπαρκτη παρουσία στο Φεστιβάλ. Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΘΟΚ πρόσθεσε ότι φέτος το καλοκαίρι περιόδευσε στην Ελλάδα ακόμα μία συμπαραγωγή, στην οποία συμμετείχε ο Οργανισμός.

Ο κ. Βουτουρής ανέδειξε τις κινήσεις αυτές ως σημαντική πτυχή στις προσπάθειες για ενίσχυση της εξωστρέφειας του Οργανισμού. Στο ίδιο πλαίσιο, είπε ότι υπάρχει στενή συνεργασία μέσα από μνημόνιο που υπογράφηκε με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και με την Εθνική Λυρική Σκηνή της Ελλάδας. Παράλληλα, πρόσθεσε, υπάρχει συνεργασία με ένα πολύ μεγάλο δίκτυο θεάτρων της Ευρώπης, μέσω του ευρωπαϊκού οργανισμού που αριθμεί 80 μέλη.

Πάντως, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να απουσιάζει η Κύπρος από το Φεστιβάλ Επιδαύρου, επισημαίνοντας την ανάγκη για διακρατική συμφωνία που θα τη διασφαλίζει, ενώ κάλεσε το Υφυπουργείο να απαντήσει σε επιστολή που προώθησε ο ίδιος για το θέμα αυτό. «Η απουσία του ΘΟΚ μικραίνει την έννοια της ελληνικής τέχνης και του ελληνικού θεάτρου», είπε και πρόσθεσε ότι «δεν αρκεί η παρουσία ενός Κύπριου ηθοποιού σε συμπαραγωγή για να θεωρούμε ότι συμμετέχει ο ΘΟΚ στο Φεστιβάλ».

Απαραίτητη η στήριξη για υλοποίηση του σχεδιασμού, είπε ο Π. Βουτουρής

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του σε δημοσιογράφους, μετά τη συνεδρίαση, και ερωτηθείς για το εάν έχει στη διάθεσή του ο ΘΟΚ τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση του σχεδιασμού, είπε ότι ο Οργανισμός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με κενά σε ανθρώπινο δυναμικό, λόγω του ότι δεν έγινε καμία προκήρυξη θέσης από το 2013. «Πριν από μια δεκαετία, ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου αριθμούσε 100 μόνιμα στελέχη, ενώ σήμερα έχουν μειωθεί πάρα πολύ», είπε, κάνοντας λόγο για ζήτημα ζωτικής σημασίας.

«Έχουμε συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό μας κάποιες θέσεις, τεχνικού κυρίως προσωπικού, γιατί έχουμε μεγάλη έλλειψη σε τεχνικό, προσωπικό, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, συγκολλητές, και ευελπιστούμε ότι θα εγκριθούν», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι για την κάλυψη των αναγκών αυτών δεν ζητήθηκε αύξηση του προϋπολογισμού.

«Από εκεί πέρα, καθώς προχωρούν τα σχέδια, ασφαλώς θα χρειαστεί ενδεχομένως να ζητήσουμε κάποια πρόσθετα ποσά στον προϋπολογισμό μας», συνέχισε ο κ. Βουτουρής. «Ελπίζω, επειδή από ό,τι είδα και η Βουλή βλέπει πολύ θετικά αυτά τα ανοίγματα που επιχειρεί ο ΘΟΚ να τους έχουμε συμπαραστάτες», είπε.

Ένα από τα σημαντικότερα κενά, όπως αναφέρθηκε και κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, είναι η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Οργανισμού, του οποίου τα καθήκοντα καλύπτονται εδώ και χρόνια από μέλη του ΔΣ.

Σύμφωνα με την Χριστιάνα Ρουσουνίδου, Ανώτερη Διοικητική Λειτουργό του Υφυπουργείου Πολιτισμού που το εκπροσωπούσε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής, η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, που στην περίπτωση του ΘΟΚ έχει και καθήκοντα γενικού σχεδιασμού, αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα. Σημείωσε, δε, ότι το Υφυπουργείο θα επιμείνει σε συντονισμό με το ΔΣ για να διεκδικήσει κονδύλια για τα οποία δόθηκε αρνητική απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, διαβεβαίωση για τη στήριξη προς τον ΘΟΚ, ώστε να μπορέσει να καλύψει τις κενές θέσεις και να υλοποιηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα. Υπενθύμισε, δε, ότι εκκρεμεί και η αναβάθμιση των καθαριστριών, προσθέτοντας ότι αναμένεται να συμπεριληφθεί φέτος στων προϋπολογισμό του ΘΟΚ.

Αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό, είπε ότι «σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων θα μας παρουσιαστούν οι σχεδιασμοί για την παρουσία και ανάπτυξη του ΘΟΚ στις ορεινές περιοχές και στην ύπαιθρο στην περιοχή Τροόδους».