Δώσε ένα χιλιάρικο στον Νικολάκη

Δημοσιεύθηκε 09.06.2025

Τι είναι 1.000 ευρώ την σήμερον ημέραν. 1.000 ευρώ για να γλυτώσεις από την ατίθαση σύζυγο. Πραγματικά, σε προκαλώ, ρώτα και το ChatGPT και θα δεις πως λύση καλύτερη δεν θα σου βρει. Οπότε, σκάσε το χιλιάρικο στον Νικολάκη τον Πελετιέ, τον γκουρού του έρωτα και οσονούπω βουλευτή και θα σε φτιάξει.

«Θα εκπαιδεύσω τη γυναίκα σου για 1.000 ευρώ. Για μόνο 1.000 ευρώ, θα έρθω σπίτι σου και θα αναλάβω τη γυναίκα σου one on one. Θα την εκπαιδεύσω και θα την τιθασεύσω με τον σωστό τρόπο. Με τις δικές μου μυστικές, σκοτεινές τεχνικές θα την κάνω απίστευτα υπάκουη. Σήκω-σήκω, κάτσε-κάτσε. Είναι η γυναίκα σου ανυπάκουη, ενοχλητική, είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Με 1.000 ευρώ θα τη μεταμορφώσω και από αγρίμι θα την κάνω άνθρωπο», είπε ο ποιητής.

Με την ολόλευκη οδοντοστοιχία, το φοβερό γυαλί ηλίου και με φόντο το καταγάλανο του Αιγαίου (καλοκαιράκι που είναι), δίδαξε ο λόγιος, σε μία απίστευτη κρίση σεβασμού προς τις γυναίκες. Καλά όχι όλες τις γυναίκες...

«Δεν αναλαμβάνω γυναίκες άνω των 35 και πάνω από 80 κιλά» διευκρίνισε. Αυτές δεν τις αναλαμβάνει ο γκουρού.

Ποιος να σου πει τι Νικόλα! Ειδικά όταν είπες: «Πίστευα ότι είχαμε ελευθερία λόγου». Είμαστε όλοι στο πλευρό σου. Για την ελευθερία αυτή του λόγου μάχεσαι. Πού να το αντιληφθούν Νικόλα αυτοί που σε κατηγορούν. Αυτοί που σε τραβολογούσαν στο τμήμα. Γιατί; Γιατί είπες την άποψή σου; Γιατί φρόντισες να εξηγήσεις σε όλους εμάς τους Ούννους, τους ανθρώπους τον σπηλαίων πως πρέπει κανείς να προσεγγίζει τέτοιου είδους ζητήματα; Που κάθε λίγο και λιγάκι, τέτοιες προσεγγίσεις οδηγούν ακόμα και σε γυναικοκτονίες; Είμαστε όλοι στο πλευρό σου Νικόλα μέχρι το τέλος. Μέχρι τη δικαίωση. Για ποιον σεξισμό σε κατηγορούν! Επειδή ακόμα πιστεύεις στα σήκω-σήκω και στα κάτσε-κάτσε; Γιατί ακόμα πιστεύεις πως άλλο ο άδρωπος και άλλο η γυναίκα; Πείτε μας πραγματικά, γιατί κράζετε τον Νίκο τον Πελετιέ, τον γκουρού του έρωτα, τον νικητή του Power of Love, αυτού του ριάλιτι που σε μερικά χρόνια θα διδάσκεται στα παιδιά μας. Για το οποίο θα γραφτούν δεκάδες συγγράμματα.

Οι πρώτες δηλώσεις Πελετιέ για τη σύλληψή του

Ο ίδιος ανέφερε πως η υπόθεση αποτελεί σκευωρία που, όπως υποστηρίζει, έχει στόχο να παρεμποδίσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Μάλιστα, αποκάλυψε πως αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, από όπου και συνεχίζει τη δραστηριότητά του.

Νικόλα, είμαστε μαζί σου έως το τέλος. Συνέχισε τη δραστηριότητά σου. Και καλή επιτυχία στον «προεκλογικό» σου αγώνα, αν μπορούμε να τον ονομάσουμε αφού εξέφρασες την επιθυμία σου να κατέβεις στις βουλευτικές εκλογές 2026. Η αλήθεια είναι πως τέτοιες προσεγγίσεις δεν θα δυσκολευτείς να συναντήσεις - κοιτάζοντας δεξιότερα από το δεξιά. Εμείς δεν θέλουμε να σωπάσεις, χωρίς λογοκρισίες ή απαίτηση για απόσυρση, συνέχισε να δηλητηριάζεις τα ήδη χαλασμένα μας μυαλά με αηδίες.

Προσοχή όμως στους ατίθασους, τα αγρίμια και τους ανεκπαίδευτους. Αυτούς που τους χαρακτηρίζει ο σεβασμός, που έχουν λίγο ακόμα αγάπη να δώσουν. Αυτοί, κάπου αλλού θα βρουν να επενδύσουν το έξτρα χιλιάρικο. Βιβλία, ταξίδια, μουσικές, ξέρεις, τέτοια… ατίθασα πράγματα. Μην τους (μας) φοβάσαι...

ΥΓ. Ευχαριστούμε για το content.

Εικόνα: «Η Παναγία της Γέννας» [Die Geburtenmadonna],1976. Φωτογραφικό έργο της Βάλι Έξπορτ. Ευγενική παραχώρηση: Galerie Thaddaeus Ropac / Bildrecht / συλλογή Verbund, Βιέννη.