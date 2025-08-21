Προκηρύχθηκαν προσφορές για τρία νέα έργα αποκατάστασης μνημείων στα κατεχόμενα

Δημοσιεύθηκε 21.08.2025 21:07

Ο κ. Κτωρής είπε ότι στόχος της Επιτροπής είναι όπως συντηρηθούν και αποκατασταθούν όλα τα κοιμητήρια σε ολόκληρη την Κύπρο, τόσο στις κατεχόμενες όσο και στις ελεύθερες περιοχές.

Έχουν προκηρυχθεί οι προσφορές για την εκτέλεση των εργασιών στις εκκλησίες της Παναγίας Αψινθιώτισσας στο Συγχαρί, της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας στο Παλαίκυθρο, του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες για τα τρία έργα το Φθινόπωρο.

Εξάλλου, αναμένεται τις επόμενες μέρες να αρχίσουν οι εργασίες στα Τζαμιά στο Κοιλάνι και στον Αγιο Θωμά στην επαρχία Λεμεσού, στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στα Γαστριά στην Καρπασία και Αγίου Γεωργίου στη κατεχόμενη Βοκολίδα.

Αγιος Φανούριος στον Αγιο Γεώργιο Κερύνειας

Ο κ. Κτωρής είπε ότι στόχος της Επιτροπής είναι όπως συντηρηθούν και αποκατασταθούν όλα τα κοιμητήρια σε ολόκληρη την Κύπρο, τόσο στις κατεχόμενες όσο και στις ελεύθερες περιοχές.

Χθες η θρησκευτική κίνηση «Αγιος Φανούριος – Κερύνειας», σε ανακοίνωσή της για το προσκύνημα, που θα πραγματοποιηθεί την Τέταρτη 27 Αυγούστου στον Αγιο Φανούριο, που βρίσκεται στον Αγιο Γεώργιο Κερύνειας, κάλεσε όλους τους αρμόδιους όπως περιληφθεί στη λίστα κοιμητηρίων προς συντήρηση και το κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κερύνειας και να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για διάσωση του σπηλαίου και του ξωκλησιού του Αγίου Φανουρίου.

Όπως ανέφερε την Πέμπτη στο ΚΥΠΕ ο κ. Κτωρής, ερωτηθείς σχετικά, η κουπαστή και η μεταλλική καγκελόπορτα στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου, στον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας έχουν συντηρηθεί και αποκατασταθεί.

Τόνισε ότι το εκκλησάκι «δεν ιεραρχείται στις προτεραιότητες της Επιτροπής διότι υπάρχουν δεκάδες μνημεία με μεγαλύτερη αρχιτεκτονική και αρχαιολογική αξία, τα οποία χρήζουν άμεσης επέμβασης».

Όσον αφορά τα κοιμητήρια, σημείωσε, «είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε, θα προχωρήσει και η πρόθεσή μας είναι να καλύψει όλα τα κοιμητήρια σε ολόκληρη την Κύπρο, την κατεχόμενη και τις ελεύθερες περιοχές».