Island hopping: Έκθεση συνδέει πολιτισμούς της αρχαίας Μεσογείου

Έκθεση στο Μουσείο Φιτζγουίλιαμ του Κέιμπριτζ με περισσότερα από 200 αντικείμενα από τη Σαρδηνία, την Κύπρο και την Κρήτη εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των χαμένων νησιωτικών πολιτισμών

Το έμβλημα της έκθεσης Islanders: The Making of the Mediterranean στο μουσείο Φιτζγουίλιαμ του Κέιμπριτζ είναι μια χάλκινη βάρκα που κατασκευάστηκε στη Σαρδηνία πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια. Το σκάφος έχει ένα υπέροχο κερασφόρο ζώο για πλώρη, πουλιά σκαρφαλωμένα γύρω από το ξάρφωμα και ένα κατάρτι που πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύει τους χαρακτηριστικούς προϊστορικούς πέτρινους πύργους του νησιού, που χτίστηκαν από τον εξαφανισμένο πλέον πολιτισμό Nuragic, οι άνθρωποι του οποίου δεν είχαν γραφή και έτσι άφησαν μόνο τα έργα τους για να διηγηθούν την ιστορία τους. Το σκάφος αντιπροσωπεύει την πεποίθηση των επιμελητών ότι η θάλασσα ένωνε αντί να χωρίζει τους πολιτισμούς των νησιών της Μεσογείου, ανανεώνοντάς τους συνεχώς με υλικά, δεξιότητες, τάσεις, θρύλους και ανθρώπους - μερικές φορές έφταναν ως κατακτητικοί στρατοί, συχνότερα ως έμποροι και άποικοι.

Ο διευθυντής του Φιτζγουίλιαμ Luke Syson γράφει στην εισαγωγή του καταλόγου ότι ο νησιωτικός χαρακτήρας είναι ουσιαστικά υβριδικός, "μια ταυτότητα προσθήκης". Σημειώνει ότι οι λέξεις "νησιωτικότητα" και "απομόνωση" προέρχονται και οι δύο από τη λατινική λέξη "νησί", αλλά υποστηρίζει ότι, αν και η θάλασσα έκανε τα νησιά ιδιαίτερα ευάλωτα στην εισβολή, είχε επίσης ως αποτέλεσμα έναν πολιτισμό "τόσο από την υποδοχή των ξένων όσο και από οποιαδήποτε διαρκή εισβολή".

Πολλά από τα 200 αντικείμενα της έκθεσης, μεταξύ των οποίων και υπέροχα δάνεια, αντιπροσωπεύουν ιστορίες που αφηγούνται οι κάτοικοι των νησιών για να εξηγήσουν την περίπλοκη ιστορία τους. Η Κύπρος, η γενέτειρα της Αφροδίτης, στέλνει ένα άγαλμα από το αρχαιολογικό μουσείο της Λευκωσίας (Μουσείο Κύπρου) με τη θεά να αναδύεται από τη θάλασσα, με το κεφάλι και τα πόδια χαμένα, αλλά όχι την ομορφιά της, μια εικόνα που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το έργο των καλλιτεχνών της Αναγέννησης, συμπεριλαμβανομένης της Γέννησης της Αφροδίτης του Σάντρο Μποτιτσέλι (1485). Από τη Σαρδηνία, της οποίας οι πέτρινοι πύργοι εξηγήθηκαν αργότερα ως κατοικίες μαγισσών ή γιγάντων, οι άνθρωποι που τους έχτισαν θα φανούν σε ζωηρές μικρές χάλκινες αναθηματικές μορφές πολεμιστών και τοξοτών, συμπεριλαμβανομένης μιας συγκινητικής αναπαράστασης μιας γυναίκας και ενός παιδιού, που ερμηνεύεται από τους επιμελητές ως μητέρα που θρηνεί το νεκρό παιδί που κρατά στην αγκαλιά της. Τα χάλκινα αντικείμενα έρχονται για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως δάνειο από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Κάλιαρι.

Ένα όμορφα διατηρημένο ιππήλατο άρμα και αναβάτης (750-600 π.Χ.) από την Αγία Ειρήνη © Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου

Η Κρήτη, η πατρίδα του βασιλιά Μίνωα και του τρομερού Μινώταυρου -η παράσταση αποφεύγει την Κνωσό, που αποτελεί το αντικείμενο μιας μεγάλης έκθεσης στο Μουσείο Ashmolean της Οξφόρδης- είναι η πηγή ενός σχεδίου ενός δελφινιού που είναι χαραγμένο σε ένα κομμάτι ασβεστόλιθου, μια εικόνα ενός ιερού ψαριού που αντιπροσωπεύει επίσης τη φιλία, του οποίου ο δημιουργός ήταν αρκετά περήφανος ώστε να υπογράψει στα ελληνικά "Με έκανε ο/η.....", μόνο που το όνομά του χάθηκε στη σπασμένη πέτρα.

Το Κυπριακό Μουσείο στέλνει επίσης για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο μερικές από τις εξαιρετικές πήλινες μορφές από την Αγία Ειρήνη, μια τοποθεσία στη βορειοδυτική Κύπρο που ανασκάφηκε μετά από ένα τυχαίο εύρημα το 1929. Η σουηδική αρχαιολογική ομάδα εκεί βρήκε περισσότερες από 2.000 φιγούρες ομαδοποιημένες σε ημικύκλιο γύρω από έναν βωμό, τακτοποιημένες σε μέγεθος από μικροσκοπικά ζώα, άρματα και ανθρώπους μέχρι πολεμιστές σε μέγεθος μεγαλύτερο από τη ζωή.

Αναπόφευκτα ονομάστηκε "ο κυπριακός στρατός από τερακότα" και τώρα μοιράζεται μεταξύ του μουσείου του νησιού και του Medelhavsmuseet της Στοκχόλμης. Πολλά από αυτά φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί από το ίδιο εργαστήριο, και μερικά φαίνεται να είναι πορτραίτα - τα πρόσωπα των νησιωτών που μας κοιτάζουν πίσω από περισσότερα από 2.600 χρόνια πριν.

*Islanders: The Making of the Mediterranean, Fitzwilliam Museum, Κέιμπριτζ, 24 Φεβρουαρίου-4 Ιουνίου

ΠΗΓΗ:The Artnewspaper