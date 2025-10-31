Ισχυρή παρουσία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στη διοργάνωση World Stage Design 2025

Δημοσιεύθηκε 31.10.2025 14:10

Με ιδιαίτερη τιμή ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) ανακοινώνει τη συμμετοχή της Λειτουργού του Μαρίνας Μαλένη Κυριαζή στη διεθνή διοργάνωση World Stage Design 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σάρτζια, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις 18 έως τις 25 Οκτωβρίου 2025.

Η Μαρίνα Μαλένη Κυριαζή, ως μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της διοργάνωσης, είχε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού και θεωρητικού προγράμματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της θεματικής της έκθεσης «Tomorrow’s Heritage» (Η Κληρονομιά του Αύριο) – μιας πρότασης που συνδέει τη θεατρική παράδοση με τη σύγχρονη καινοτομία και τη βιωσιμότητα στις παραστατικές τέχνες.

Η World Stage Design είναι το σημαντικότερο διεθνές γεγονός που διοργανώνει η ΟISTAT, η Διεθνής Οργάνωση Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου. Αφορά τη σκηνογραφία, το φωτισμό, τον ήχο και τη σκηνική τεχνολογία, και συγκεντρώνει κάθε τέσσερα χρόνια τους κορυφαίους επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς του χώρου από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και σχεδιαστές, μέσα από εκθέσεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια και διαγωνισμούς θεατρικής αρχιτεκτονικής και τεχνικών εφευρέσεων.

Η παρουσία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στη Σάρτζια αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Κύπρου στις παραστατικές τέχνες και αναδεικνύει τον ΘΟΚ ως φορέα πολιτιστικής διπλωματίας και καινοτομίας. Η συμμετοχή της Μαρίνας Μαλένη Κυριαζή, που είναι και επίτιμο μέλος του Κυπριακού Κέντρου Σκηνογράφων Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο της World Stage Design επιβεβαιώνει την αναγνώριση του κύρους και της εμπειρίας του Οργανισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο ΘΟΚ παραμένει προσηλωμένος στη στήριξη των διεθνών συνεργασιών και της δημιουργικής ανταλλαγής που προάγουν την εξέλιξη του θεάτρου στην Κύπρο και διεθνώς.