Παράθυρο logo
Θέατρο
Ισχυρή παρουσία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στη διοργάνωση World Stage Design 2025
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 31.10.2025 14:10
Ισχυρή παρουσία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στη διοργάνωση World Stage Design 2025

Με ιδιαίτερη τιμή ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) ανακοινώνει τη συμμετοχή της Λειτουργού του Μαρίνας Μαλένη Κυριαζή στη διεθνή διοργάνωση World Stage Design 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σάρτζια, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις 18 έως τις 25 Οκτωβρίου 2025.

Η Μαρίνα Μαλένη Κυριαζή, ως μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της διοργάνωσης, είχε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού και θεωρητικού προγράμματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της θεματικής της έκθεσης «Tomorrow’s Heritage» (Η Κληρονομιά του Αύριο) – μιας πρότασης που συνδέει τη θεατρική παράδοση με τη σύγχρονη καινοτομία και τη βιωσιμότητα στις παραστατικές τέχνες.

 

 

Η World Stage Design είναι το σημαντικότερο διεθνές γεγονός που διοργανώνει η ΟISTAT, η Διεθνής Οργάνωση Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου. Αφορά τη σκηνογραφία, το φωτισμό, τον ήχο και τη σκηνική τεχνολογία, και συγκεντρώνει κάθε τέσσερα χρόνια τους κορυφαίους επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς του χώρου από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και σχεδιαστές, μέσα από εκθέσεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια και διαγωνισμούς θεατρικής αρχιτεκτονικής και τεχνικών εφευρέσεων.

 

 

Η παρουσία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στη Σάρτζια αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Κύπρου στις παραστατικές τέχνες και αναδεικνύει τον ΘΟΚ ως φορέα πολιτιστικής διπλωματίας και καινοτομίας. Η συμμετοχή της Μαρίνας Μαλένη Κυριαζή, που είναι και επίτιμο μέλος του Κυπριακού Κέντρου Σκηνογράφων Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο της World Stage Design επιβεβαιώνει την αναγνώριση του κύρους και της εμπειρίας του Οργανισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο ΘΟΚ παραμένει προσηλωμένος στη στήριξη των διεθνών συνεργασιών και της δημιουργικής ανταλλαγής που προάγουν την εξέλιξη του θεάτρου στην Κύπρο και διεθνώς.

Tags

Τελευταία νέα

Τα φαντάσματα μέσα από την τέχνη

31.10.2025 15:27

Post thumbnail or placeholder

Ισχυρή παρουσία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στη διοργάνωση World Stage Design 2025

31.10.2025 14:10

Post thumbnail or placeholder

Ανακαινίστηκε η εκκλησία της Παναγίας στη Λύση - Πανέμορφες εικόνες

31.10.2025 13:35

Post thumbnail or placeholder

Η «BUGONIA» στο κινηματοθέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ

31.10.2025 10:13

Post thumbnail or placeholder

Ανασκαφές στην Πύλα-Βίγλα φέρνουν στο φως ελληνιστικό στρατιωτικό οικισμό

31.10.2025 09:38

Post thumbnail or placeholder

Αίγυπτος: Το Grand Egyptian Museum ανοίγει τις πόρτες του και στοχεύει στην αναβίωση του τουρισμού

31.10.2025 09:13

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ