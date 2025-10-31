Τα φαντάσματα μέσα από την τέχνη

Δημοσιεύθηκε 31.10.2025 15:27

Οι άνθρωποι πιστεύουν στα φαντάσματα από ανέκαθεν. Η διαρκής γοητεία που ασκούν αυτά τα τρομακτικά πνεύματα έχει οδηγήσει στην εμφάνισή τους σε όλα τα δημοφιλή μέσα, από τη λαϊκή παράδοση έως τον κινηματογράφο και την τέχνη. Ωστόσο, εγκλωβισμένα μεταξύ του γήινου κόσμου και αυτού που μας περιμένει, τα φαντάσματα συχνά γίνονται αισθητά ως μια άυλη παρουσία. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις αναφέρονται θεάσεις, οπότε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να απεικονίσουμε το υπερφυσικό;

Πάντα εφευρετικοί, οι καλλιτέχνες έχουν δώσει διαφορετικές απαντήσεις σε αυτή την εννοιολογική πρόκληση κατά τη διάρκεια των αιώνων. Η νέα έκθεση «Ghosts: Visualizing the Supernatural» (Φαντάσματα: Οπτικοποιώντας το υπερφυσικό) στο Kunstmuseum Basel μεταφέρει τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι 250 ετών, από την εμμονή του 19ου αιώνα με τον πνευματισμό, τις πνευματιστικές συνεδρίες και τον αποκρυφισμό, μέχρι τις σύγχρονες εμφανίσεις φαντασμάτων. Μεταξύ των 160 έργων και αντικειμένων που εκτίθενται βρίσκονται δημιουργίες σύγχρονων καλλιτεχνών όπως οι Urs Fischer, Ryan Gander, Rachel Whiteread, Erwin Wurm και Nicole Eisenman.

Erwin Wurm, Yikes (Substitutes) (2024). Φωτογραφία: Markus Gradwohl. Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη και της König Galerie. © 2025 ProLitteris, Ζυρίχη.

Η τέχνη και τα νέα μέσα επικοινωνίας μοιράζονται το ενδιαφέρον να κάνουν ορατά πράγματα που βρίσκονται στα όρια της αντίληψής μας», δήλωσε η επιμελήτρια της έκθεσης Eva Reifert. «Η ενασχόληση με τα φαντάσματα είναι μια εξαιρετικά δημιουργική προσπάθεια, η φαντασία απελευθερώνεται και τα «τι θα γινόταν αν» και «πώς» την μεταφέρουν πέρα από τα όρια της υλιστικής πραγματικότητας».

Απεικονίζοντας το αόρατο

Ένας λόγος για την πλούσια ποικιλία φαντασμάτων στην τέχνη είναι η δελεαστική αδυναμία να οριστούν αυτές οι οντότητες. Είναι καλοπροαίρετα ή κακόβουλα; «Η ιδέα ότι το παρελθόν ζει είναι πολύ ισχυρή», δήλωσε η Reifert, και «η ιδέα ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις εμφανίσεις [των φαντασμάτων] είναι, με τη σειρά της, μια πολύ τρομακτική σκέψη». Η ύπαρξή τους μπορεί να αντιστέκεται και να μπερδεύει την επιστημονική λογική, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Σε τελική ανάλυση, τα φαντάσματα μπορεί να είναι «μορφές της μνήμης, ενός ατόμου που αγαπήσαμε ή, πιο πιθανό, βίαιων και άδικων γεγονότων του παρελθόντος που έχουν έρθει να στοιχειώσουν το παρόν».

William Blair Bruce, The Phantom Hunter (1888). © Art Gallery of Hamilton.

Αναπόφευκτα, αναρωτιόμαστε αν αυτό που αισθανόμαστε είναι πραγματικό ή ένα όραμα της φαντασίας. Ή, όπως λέει το ποίημα της Έμιλι Ντίκινσον που παρατίθεται στον κατάλογο της έκθεσης: «Δεν χρειάζεται να είσαι δωμάτιο για να σε στοιχειώνει, δεν χρειάζεται να είσαι σπίτι, ο εγκέφαλος έχει διαδρόμους, που ξεπερνούν τον υλικό χώρο».

Το μυστήριο των ενδιάμεσων όντων αποτυπώνεται καλά στο έργο του Καναδού ζωγράφου William Blair Bruce, The Phantom Hunter (1888). Ένας άνδρας κρύβεται σε μια έρημη, χιονισμένη πεδιάδα, τεντώνοντας το χέρι του προς μια παράξενη, ημιδιαφανή φιγούρα. «Είναι η ψυχή που αφήνει το σώμα του ετοιμοθάνατου κυνηγού;» ρωτά ο Reifert. «Είναι το φάντασμα που δεν αφήνει ίχνη στο χιόνι, αλλά προκαλεί ένα «ρίγος φόβου σαν σάβανο»;»

Meret Oppenheim, Φάντασμα με σεντόνι (Spectre au drap), 1962. Ευγενική παραχώρηση του Kunstmuseum Lichtenstein, Vaduz. © 2025, ProLitteris, Ζυρίχη.

Μια αόριστη, ασαφής μορφή είναι ένας τρόπος για να προκαλέσει κανείς την « μεταβολή στην ατμόσφαιρα » που συνδέεται με ένα αόρατο ον. Μια άλλη επιλογή είναι το ασαφές λευκό σεντόνι, που υποδηλώνει μια παρουσία ή απουσία από κάτω. Η προέλευση αυτής της μεθόδου μπορεί να αναχθεί στην απλή ταφική πρακτική του τυλίγματος των νεκρών σε ένα σεντόνι αντί για φέρετρο. «Πολλές άλλες πτυχές των φάντασματικών εμφανίσεων φαίνεται να συνδέονται με την εμφάνιση των νέων μέσων, όπως οι τεχνολογίες προβολής ή η φωτογραφία», δήλωσε ο Reifert. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να «παίξουν με το θέμα της διαφάνειας, των θολών περιγραμμάτων, της διπλής ή μακράς έκθεσης για να δείξουν ότι το φάντασμα δεν ανήκει πλήρως σε αυτόν τον κόσμο».

Gillian Wearing, Me as a Ghost (2015). Ευγενική παραχώρηση της Royal Academy of Arts, Λονδίνο © Η καλλιτέχνιδα και η Royal Academy of Arts, Λονδίνο. Φωτογραφία: Prudence Cuming Associates Limited.

Πνευματισμός και θέαμα

Αμφισβητώντας τη θρησκεία, ο Διαφωτισμός του 18ου αιώνα είχε υποσχεθεί έναν ορθολογικό, ελεγχόμενο κόσμο, τον οποίο όμως οι παραφυσικές δραστηριότητες απειλούσαν να ανατρέψουν. Εξάλλου, οι καινοτόμες χρήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας άρχισαν να τροφοδοτούν τεχνολογίες που φαινόταν μαγικές, όπως ο τηλέγραφος ή το τηλέφωνο, με αποτέλεσμα οι αόρατες δυνάμεις να γίνουν ξαφνικά πραγματικές. Στα τέλη του 19ου αιώνα, πολλοί έμειναν προσκολλημένοι στην πιθανότητα της υπερβατικότητας, είτε αναζητώντας κανάλια επικοινωνίας με νέους κόσμους είτε εξερευνώντας το εσωτερικό τους, προς προηγουμένως ανεξερεύνητα στρώματα της ψυχής. Αναμφίβολα, το θέαμα και η ψευδαίσθηση των δημοφιλών πνευματιστικών συνεδριών συνέβαλαν στην τροφοδότηση αυτής της επιθυμίας.

Η μέντιουμ Eva C. (γνωστή και ως Marthe Béraud) με μια τηλεπλαστική μορφή που μοιάζει με γοβάκι στο κεφάλι της και μια φωτεινή ενόραση ανάμεσα στα χέρια της. © Ινστιτούτο για τις Περιοχές των Ορίων της Ψυχολογίας και της Ψυχικής Υγιεινής, Φράιμπουργκ.

Αρκετοί μέντιουμ με ένα ειδικό «χάρισμα» ήταν επίσης καλλιτέχνες, όπως η Madge Gill, ο Augustin Lesage και η Georgiana Houghton, των οποίων τα έργα περιλαμβάνονται στην έκθεση της Βασιλείας. Δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους δημιουργούς με την παραδοσιακή έννοια, αλλά ως όργανα μιας ανώτερης δύναμης. Ως εκ τούτου, η Houghton χρησιμοποίησε μια διαισθητική «αυτόματη» διαδικασία για να δημιουργήσει τα περίπλοκα, ημι-αφηρημένα πνευματικά της σχέδια. Αν και οι στόχοι της ήταν διαφορετικοί από αυτούς των μοντερνιστών που θα εμφανίζονταν αργότερα, πολλά από τα επιτεύγματά της φαίνεται να προλαβαίνουν το έργο τους.

Georgiana Houghton, Το πνευματικό στέμμα της Annie Mary Howitt Watts (1867). Φωτογραφία: © Συλλογή της Vivienne Roberts, Λονδίνο.

Ωστόσο, μέχρι τον 20ό αιώνα, η πρωτοπορία είχε αναπόφευκτα δώσει τη δική της ερμηνεία στο πνευματικό. Τα φαντάσματα έγιναν «ελεύθεροι παράγοντες του παράλογου» και «μεταφορές για ψυχολογικά ακραία φαινόμενα όπως το τραύμα, το άγχος ή η θλίψη», είπε ο Reifert. Για τους σουρεαλιστές, ήταν μια πύλη προς το ασυνείδητο, εμφανιζόμενα στο έργο καλλιτεχνών όπως ο Max Ernst, πρωτοπόρος των τεχνικών αυτόματης ζωγραφικής, και ο René Magritte.

René Magritte, The Comical Spirit (1928). Φωτογραφία: Jochen Littkemann, Βερολίνο, ευγενική παραχώρηση της συλλογής Ulla και Heiner Pietzsch, Βερολίνο © 2025, ProLitteris, Ζυρίχη.

*Η έκθεση «Φαντάσματα: Οπτικοποιώντας το υπερφυσικό» είναι ανοιχτή για το κοινό έως τις 8 Μαρτίου 2026 στο Kunstmuseum Basel.

Φωτογραφία άρθρου:The Haunted Lane, London Stereoscopic and Photographic Company (περίπου 1875). Φωτογραφία: © Denis Pellerin.

ΠΗΓΗ: artnet.com