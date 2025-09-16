Οι επιστήμονες εντόπισαν αρχαία αιγυπτιακή πόλη που δεν εμφανίστηκε ποτέ σε χάρτες

Επιστήμονες εντόπισαν τη χαμένη αιγυπτιακή πόλη Πούντ, που ποτέ δεν εμφανίστηκε σε χάρτες, χρησιμοποιώντας DNA μούμιας. Η ανακάλυψη συνδέει την αρχαία μυθική πόλη με το λιμάνι Άντουλις στη σημερινή Ερυθραία, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για το εμπόριο άγριων ζώων και τις πολιτιστικές ανταλλαγές στην Αρχαία Αίγυπτο.

Μια θρυλική αιγυπτιακή πόλη που ποτέ δεν εμφανίστηκε σε χάρτες φαίνεται ότι εντοπίστηκε, χάρη σε μια ιδιαίτερη πηγή: το DNA μούμιας. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι εκτιμούσαν τους μπαμπουίνους λόγω της σχέσης τους με τον θεό Μπάμπι και τους κρατούσαν ως κατοικίδια, αφαιρώντας τους τα επικίνδυνα δόντια τους.

Η επιστήμονας Γκίζελα Κοπ από το Πανεπιστήμιο του Κόνσταντς στη Γερμανία, μαζί με ομάδα συναδέλφων της, μπόρεσε να εξάγει DNA από μία μούμια μπαμπουίνου ηλικίας περίπου 2.500–2.700 ετών.

Μουμιοποιημένα κρανία μπαμπουίνων από την αρχαία Αίγυπτο βοήθησαν στην αποκάλυψη της τοποθεσίας του αρχαίου λιμανιού του Πουντ. Trustees of the British Museum

Συγκρίνοντας αυτό το DNA με 14 άλλους μπαμπουίνους γνωστής προέλευσης, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο μπαμπουίνος προερχόταν από την περιοχή της σημερινής ακτής της Ερυθραίας, κοντά στο αρχαίο λιμάνι Άντουλις.

Το Πούντ, που αναφέρεται σε αιγυπτιακά κείμενα ως μυθική και πλούσια χώρα, αποτελούσε αντικείμενο φημών και εικασιών για αιώνες. Η νέα μελέτη, δημοσιευμένη στο περιοδικό eLife, δίνει την πρώτη επιστημονική ένδειξη για την ακριβή του τοποθεσία, συνδέοντας τη γεωγραφία με τη γενετική των ζώων που ταξίδευαν εκεί από την αρχαιότητα.

Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει νέες προοπτικές για την κατανόηση του εμπορίου άγριων ζώων και των πολιτιστικών ανταλλαγών στην Αρχαία Αίγυπτο, ενώ παράλληλα δίνει ζωή σε μια πόλη που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο στις ιστορίες και στα μύθους.

