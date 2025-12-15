Στελέχωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ζητά ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων

Δημοσιεύθηκε 15.12.2025 15:12

Καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία «να μεριμνήσει και να συμβάλει δραστικά ενισχύοντας τις προσπάθειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων για τη σωστή διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου».

Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων στηρίζει τις προσπάθειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων για ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού του και εργοδότηση εξειδικευμένου εγχώριου τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και νέες εξελίξεις στον τομέα της αρχαιολογίας, ιδιαίτερα δεδομένης και της υλοποίησης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Λευκωσία, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος αναφέρεται στο πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο επισκέπτες ανέβηκαν στο αέτωμα του Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, στο Κούριο και καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία «να μεριμνήσει και να συμβάλει δραστικά ενισχύοντας τις προσπάθειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων για τη σωστή διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου».

Αναφορά κάνει σε δηλώσεις του Διευθυντή του Τμήματος ότι η πολιτεία προβαίνει στην κατάργηση σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί η αποδυνάμωση και τελικά ο αποδεκατισμός του ΤΑ. Ο Σύνδεσμος, σημειώνεται, «στηρίζει τις προσπάθειες του Τμήματος Αρχαιολογίας για ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού του και εργοδότηση εξειδικευμένου εγχώριου τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και νέες εξελίξεις στον τομέα της αρχαιολογίας, ιδιαίτερα δεδομένης και της υλοποίησης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Λευκωσία, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Αρχαιολογίας».

Ήδη, αναφέρεται, από τον Απρίλιο του 2025, ο Σύνδεσμος «έχει εκφράσει τις απόψεις και εισηγήσεις του σχετικά με την επικαιροποίηση και αναδιαμόρφωση του Σχεδίου Υπηρεσίας των Αρχαιολογικών Λειτουργών του ΤΑ, στα πλαίσια δημιουργίας νέου οργανογράμματος».

Αξίζει να σημειωθεί, σημειώνεται, «ότι η Κύπρος απαριθμεί ικανό αριθμό καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού στον τομέα της Αρχαιολογίας, το οποίο όμως συχνά αναγκάζεται να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό ή να στραφεί σε άλλα επαγγέλματα, λόγω των περιορισμένων ευκαιριών απασχόλησης στο νησί».

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Αρχαιολόγων, «η απορρόφηση αυτού του δυναμικού θα συνεισφέρει σημαντικά στην εκτέλεση του πολυδιάστατου και κρίσιμου έργου του ΤΑ, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις σοβαρές ελλείψεις, όπως αυτές έχουν προαναφερθεί, αλλά και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ευρύτερη πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού».

Αναφορά κάνει και σε εισήγησή του προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού για να επιτευχθεί η υιοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου συμβολαίων εργασίας αυτοεργοδοτούμενων αρχαιολόγων σε αναπτυξιακά έργα, σημειώνοντας τι «από τον Απρίλιο του 2025 μέχρι σήμερα, δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση από μέρους του Υφυπουργείου, τόσο για το θέμα αυτό, όσο και για το θέμα του οργανογράμματος».

Εκφράζεται η ελπίδα ότι το Υφυπουργείο «θα δώσει τη δέουσα προσοχή και θα στηρίξει άμεσα αυτές τις προσπάθειες, που θα οδηγήσουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση και ενδυνάμωση του επί του παρόντος υποστελεχωμένου ΤΑ, το οποίο είναι ο κυβερνητικός φορέας που έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου».

Καλεί επίσης, μεταξύ άλλων, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «να θέσει ως προτεραιότητα της πολιτικής του «ατζέντας» τη διάσωση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία ανήκει σε όλους μας και αποτελεί βασική πτυχή της ταυτότητας μας και της ιστορίας του τόπου μας».