Pylon Art & Culture: "Safely Held"

Με χαρά ανακοινώνουμε το νέο project του Pylon Art & Culture με τίτλο "Safely Held" το οποίο περιλαμβάνει τρεις εκθέσεις και μία σειρά εκδηλώσεων/δράσεων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενασχόληση του κοινού με τις τέχνες και την καλλιτεχνική πρακτική. Το project επιμελούνται οι Έλενα Πάρπα, Θάλεια Σπυρίδου και ο Ευαγόρας Βανέζης. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε διάρκεια επτά μηνών, από Μάιο μέχρι Δεκέμβριο 2023.

Πρόγραμμα εκθέσεων και εκδηλώσεων | Μάιος - Δεκέμβριος 2023

Εκθέσεις:

26 Μαΐου – 15 Ιουλίου 2023: Not knowing yet - possibly not knowing ever

Καλλιτέχνες: Μάριελ Κουβέλη, Sara Naim, Dala Nasser και Μαρία Τουμάζου.

Eπιμέλεια: Θάλεια Σπυρίδου

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2023:

Επιμέλεια: Ευαγόρας Βανέζης

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2023:

Eπιμέλεια: Έλενα Πάρπα

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Pylon για αναζήτηση τρόπων με τους οποίους η σύγχρονη τέχνη να καταστεί πιο προσβάσιμη και συναφής σε ένα ευρύτερο κοινό, οι επιμελήτριες Έλενα Πάρπα, Θάλεια Σπυρίδου και ο επιμελητής Ευαγόρας Βανέζης παρουσιάζουν τρεις εκθέσεις και μία σειρά εκδηλώσεων/δράσεων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενασχόληση του κοινού με τις τέχνες και την καλλιτεχνική πρακτική. Το πρόγραμμα "Safely Held" επικεντρώνεται στην έννοια της «δομής» και στο πώς αυτή μπορεί να γίνει αντιληπτή ως εύπλαστη, επιτρέποντας την αναθεώρηση των κυρίαρχων αφηγημάτων. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε διάρκεια επτά μηνών, από Μάιο μέχρι Δεκέμβριο 2023.

Επιδιώκοντας την εμπλοκή του κοινού με τις ιδέες και τα ερωτήματα του προγράμματος, οι εκθέσεις συμπληρώνονται από μία σειρά εκδηλώσεων και δράσεων εντός και πέραν του εκθεσιακού χώρου.

Πρώτη έκθεση: Not knowing yet - possibly not knowing ever

26 Μαΐου - 15 Ιουλίου 2023

Καλλιτέχνες: Μάριελ Κουβέλη, Sara Naim, Dala Nasser και Μαρία Τουμάζου.

Σε επιμέλεια Θάλειας Σπυρίδου.

Eγκαίνια 26 Μαϊου, στις 19:00 - 22:00.

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη και Παρασκευή, 17:00-20:00, Σάββατο 11:00 - 13:00.

*Tα εγκαίνια της έκθεσης Not knowing yet - possibly not knowing ever των Μάριελ Κουβέλη, Sara Naim, Dala Nasser και Μαρίας Τουμάζου στο Pylon Art & Culture, συμπίπτουν με τα εγκαίνια της έκθεσης Harvest time της Ραΐσσα Αγγελή στην eins gallery.

Ξενάγηση από την επιμελήτρια: 03/06 και 08/07 12 μ.μ. - 1 μ.μ., 13/07 6 μ.μ. - 7 μ.μ. Για κράτηση θέσεων, επικοινωνήστε στο info@pylon-ac.org

Not knowing yet - possibly not knowing ever

"Μου φαίνεται ότι η παραχάραξη τελεσίδικων σχημάτων και η προσκόλληση σε αυτά αποτελεί πειρασμό." - Emily Ogden, On Not Knowing.

Η έκθεση με τίτλο Not knowing yet - possibly not knowing ever παρουσιάζει έργα των Μάριελ Κουβέλη, Sara Naim, Dala Nasser και Μαρίας Τουμάζου. Φέρνει μαζί καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο τους –την κουλτούρα, το σώμα, την ύλη και τον τόπο– ως μέσο κατανόησης των χαρακτηριστικών και των περιορισμών που διέπουν τις δομές τους, του τρόπου σύνδεσής μας με αυτά, της αμφισημίας και του παραλογισμού τους. Οι καλλιτέχνες κινούνται ανάμεσα σε ιστορικά, επιστημονικά και ποιητικά αφηγήματα, αλληλεπικαλυπτόμενα υλικά και πρακτικές που υιοθετούν τη γλυπτική, τη φωτογραφία, το κολλάζ και την κινούμενη εικόνα.

Μία αίσθηση μη-γνώσης επικοινωνείται μέσω των έργων της έκθεσης. Πρόκειται για έργα που βρίσκονται σε μία μεταβαλλόμενη κατάσταση, έργα που προέκυψαν από ατυχήματα, ατυχήματα που μεταποιούνται σε έργα, που επιστρατεύουν την ανικανότητα ως μηχανισμό. Η έκθεση τοποθετείται σε μία κατάσταση ευαλωτότητας και αβεβαιότητας. Μέσα από τα θέματα που διερευνώνται, το κοινό καλείται να αμφισβητήσει την ακαμψία και την ισχύ των δομών στις οποίες προσκολλάται κανείς –είτε αυτές είναι κοινωνικές, ιστορικές ή ψυχολογικές– και να τις προσεγγίσει από μία θέση ευαλωτότητας. Με την ευαλωτότητα και την αβεβαιότητα να αποτελούν κινητήριες δυνάμεις, επιχειρείται ενδεχομένως η δημιουργία ενός λιγότερο σκληρού εδάφους συσχέτισης του ατόμου με τον κόσμο, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε δημιουργικά εργαλεία. Η έκθεση θέτει διάφορα ερωτήματα: πώς προχωράμε μπροστά διατηρώντας δεκτική στάση απέναντι σε πράγματα που δουλεύουν ατελώς, ευάλωτα και αβέβαια; Τι επιτυγχάνει κανείς εάν υιοθετήσει τη στάση της μη-γνώσης;

Σχετικά με τις καλλιτέχνες

Η Μάριελ Κουβέλη είναι Κύπρια καλλιτέχνις που ζει και εργάζεται στη Λευκωσία. Αποφοίτησε το 2018 από το London College of Communications, University of the Arts London με μεταπτυχιακό (ΜΑ) στη Φωτογραφία.Το έργο της Κουβέλη εστιάζει σε ψυχαγωγικές ή κοινότοπες στιγμές της καθημερινότητας, διατηρώντας μία εμμονική και επαναληπτική παρατήρηση της ανθρώπινης φύσης, της καταγωγής και της ιδιοσυγκρασίας της ανθρωπότητας, καθώς και της αντίληψης του περιβάλλοντα χώρου ενός ατόμου. Μέσα από ψηφιακές φωτογραφίες και φωτογραφίες με κινητό, σαρωμένες και αρχειακές φωτογραφίες, τα αντικείμενα γίνονται συχνά χαρακτήρες, παρατηρούμενοι μεν από μία ορισμένη απόσταση, αλλά που φαντάζουν αλλόκοτα οικείοι.

H Sara Naim είναι Σύρια καλλιτέχνις που ζει και εργάζεται μεταξύ Ντουμπάι και Λονδίνου. Το 2014 αποφοίτησε με μεταπτυχιακό (MFA) στο Fine Art Media από τη σχολή καλών τεχνών The Slade School of Fine Art του Λονδίνου, ολοκλήρωσε το πτυχίο της (BA) στη Φωτογραφία στη σχολή London College of Communication (2010), και το 2007 αποφοίτησε από το πρόγραμμα προετοιμασίας σπουδών στις Καλές Τέχνες στο Chelsea College of Art. Η πρακτική της Naim αμφισβητεί την ιδέα των ορίων, εκλαμβάνοντάς τα ως σημεία σύνδεσης: μεταξύ χώρας και εδάφους, δέρματος και επιφάνειας, ηδονής και πόνου, προσδοκίας και πραγματικότητας. Αξιοποιεί το ίδιο της το σώμα για να περιγράψει την παρερμηνεία μέσω ψηφιακών δυσλειτουργιών, χημικών αντιδράσεων και νεκρών δερματικών κυττάρων. Το έργο της αμφισβητεί τις περιοριστικές προοπτικές του διαχωρισμού, είτε πρόκειται για ατομικό, κοινωνικό ή εθνικό περιορισμό, «παίζοντας» με τα όρια της αντίληψης και της ψευδαίσθησης. Η μεθοδολογία της συνδυάζει εγκληματολογικές, επιτελεστικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Η πρακτική της έχει τις ρίζες της στη συνύπαρξη μη δυαδισμού, διαφορετικών διαστάσεων και μέσων. Για τη Naim, η φωτογραφία είναι γλυπτική και τα γλυπτά είναι ζωγραφικά.Έργα της έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο ατομικών εκθέσεων: The Third Line, Ντουμπάι (2019)· Parafin Gallery, Λονδίνο (2018)· Hayward Concrete, Λονδίνο (2016)· The Pavilion Downtown Dubai, ΗΑΕ (2012), και πιο πρόσφατα στο πλαίσιο ομαδικών εκθέσεων: Cromwell Place, Λονδίνο, Η.Β. (2021); Centre Photographique Rouen, Ρουάν, Γαλλία (2019); Katzen Arts Center, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ (2018).

Η Dala Nasser είναι Λιβανέζα καλλιτέχνις που ζει και εργάζεται μεταξύ Λονδίνου και Βηρυτού. Αποφοίτησε από τη σχολή Slade School of Fine Arts με πτυχίο (BFA) στις Καλές Τέχνες και, το 2021, από τη σχολή Yale School of Art με μεταπτυχιακό (MFA) στις Καλές Τέχνες. Η πρακτική της Nasser εστιάζει σε ανθρώπινες και μη ανθρώπινες συνυφάνσεις μέσα σε ένα εκφυλιστικό περιβάλλον. Παρουσιάζοντας έργα που καλύπτουν πεδία από τη ζωγραφική μέχρι την περφόρμανς και το φιλμ, η καλλιτέχνις υιοθετεί εναλλακτικές μορφές παραγωγής εικόνων προκειμένου να αναστοχαστεί τις πολιτικές συνθήκες που οδηγούν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Εκμαιεύει εναλλακτικές μορφές των μέσων που χρησιμοποιεί, αξιοποιώντας τα υλικά ως μάρτυρες της ιστορίας με τη δική τους φύση και περιορισμούς. Το καλλιτεχνικό της έργο διερευνά σε βάθος τοπικές εξορυκτικές πρακτικές, την κατάρρευση των υποδομών και τις συνέπειες της αποικιοκρατίας. Το έργο της έχει παρουσιαστεί διεθνώς: 15 η Μπιενάλε Σάρτζα, ΗΑΕ (2023)· 58 η Carnegie International (2022), Πίτσμπεργκ, ΗΠΑ· Kunstverein Koln (2022), Κολωνία, Γερμανία· Centre Pompidou (2021) Παρίσι, Γαλλία· Beirut Art Center (2017, 2019), Βηρυτός, Λίβανος.

Η Μαρία Τουμάζου είναι Κύπρια εικαστικός και εκδότρια που ζει και εργάζεται στη Λευκωσία. Μεταξύ 2018 και 2020 ήταν φιλοξενούμενη καλλιτέχνις στη σχολή Städelschule της Φρανκφούρτης. Το 2014 αποφοίτησε από τη Σχολή Τεχνών της Γλασκόβης με μεταπτυχιακό (MFA) και το 2011 ολοκλήρωσε το πτυχίο της στην καλλιτεχνική πρακτική (BA Art Practice), στο Goldsmiths College του Λονδίνου. Το έργο της Τουμάζου είναι κατά κύριο λόγο γλυπτικό. Το καλλιτεχνικό της ενδιαφέρον εστιάζει στη στιγμή όταν υφιστάμενες μορφές προσλαμβάνουν εναλλακτικά πλαίσια χρήσης, διαμορφώνοντας αντικείμενα, υλικά και καταστάσεις μέσα από δημιουργικές διαδικασίες που καθορίζονται από τον τόπο και τη βιογραφία. Λογοτεχνικά κινήματα, όπως είναι ο ρεαλισμός και η προσήλωσή του στο καθημερινό, ανάγονται σε μεθοδολογία για την οικοδόμηση διακειμενικών και ενδοκειμενικών καλλιτεχνικών αφηγημάτων. Ιστορίες και πολιτισμοί αποκαλύπτονται σε όλο τους τον υλισμό, φανερώνοντας χρονολογικές εντάσεις και κυκλικές αναφορές που συχνά αντλούν έμπνευση από διαφορετικές εποχές του design. Η πρακτική της, καθοδηγούμενη από την ίδια τη διαδικασία, συνέχει λεπταίσθητα αφηγήματα που διακατέχονται από ευαισθησία, με βιομηχανικές, μηχανικές και adhoc εφευρέσεις οι οποίες, αξιοποιώντας υποκειμενικές χειρονομίες, εκδηλώνουν την αντίθεσή τους απέναντι στις κυρίαρχες οικονομικές δομές. Το έργο της έχει παρουσιαστεί στο πλαίσιο πρόσφατων ατομικών εκθέσεων: Grazer Kunstverein, Γκρατς, Αυστρία (2022)· Point Centre for Contemporary Art, Βιβλιοπωλείο Moufflon, Λευκωσία (2022)· Hot Wheels Athens (2021)· Θκιό Ππαλιές, Λευκωσία (2019), κ.α. Η Τουμάζου έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις, μεταξύ άλλων στα: Forde, Γενεύη, Ελβετία (2023)· SPEL, Λευκωσία (2022)· Nassauischer Kunstverein Wiesbaden (2021)· Κέντρο Δημοτικών Τεχνών NiMAC, Λευκωσία (2019). Το 2017 συμμετείχε στο κυπριακό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας με την κολεκτίβα της ‘Νεοτερισμοί Τουμάζου’.

Σχετικά με την επιμελήτρια

Η Θάλεια Σπυρίδου είναι Κύπρια επιμελήτρια που ζει και εργάζεται μεταξύ Λευκωσίας και Γλασκόβης. Σήμερα, διευθύνει την γκαλερί Patricia Fleming Gallery στη Γλασκόβη όπου εργάζεται ήδη από το 2015. Ίδρυσε πρόσφατα στη Λευκωσία το Thousand Julys, έναν χώρο που φιλοξενεί εκθέσεις και συζητήσεις γύρω από τη σύγχρονη τέχνη. Ο χώρος εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο 2022 με την ατομική έκθεση της Μαριέτας Μαυροκορδάτου. Την ίδια χρονιά, συνίδρυσε με τους Λεόντιο Τουμπουρή και Μιχάλη Παυλίδη τις εκδόσεις Bravo Bravo Editions, ως εργαλείο ανακάλυψης, αγοράς και αλληλενέργειας με τη σύγχρονη τέχνη, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για τη συνέχιση της καλλιτεχνικής παραγωγής και με στόχο τη συνεισφορά στην ενεργοποίηση μίας δραστήριας πολιτιστικής οικονομίας.Η Θάλεια Σπυρίδου διερευνά το πώς το συναίσθημα κυκλοφορεί εντός και γύρω από την τέχνη και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση μέτρησης του χώρου μας στον χρόνο, στον τόπο και στην ιστορία.

Το Pylon Art & Culture είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που φιλοδοξεί να χρησιμεύσει ως σημείο επαφής με τη σύγχρονη τέχνη και νέους τρόπους προσέγγισής της. Βασιζόμενο στην παραδοχή ότι η τέχνη και ο πολιτισμός είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της ανθρώπινης εξέλιξης και προόδου, το Pylon επιδιώκει να ενθαρρύνει και να στηρίξει την καλλιτεχνική δημιουργία και να κάνει τη σύγχρονη τέχνη πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό. Οι συνεργασίες και οι συνέργειες εντός του οικοσυστήματος της τέχνης είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Pylon. Ενθαρρύνοντας την παραγωγή και την παρουσίαση έργων διαφόρων τεχνοτροπιών, μέσων και προελεύσεων, το Pylon στοχεύει στο να διευρύνει και να εμβαθύνει τη συζήτηση γύρω από τη σύγχρονη τέχνη.

Επικοινωνία:

Pylon Art & Culture

Eλλάδος 52 & Αθηνών 1 Α , Λεμεσός, 3041, Κύπρος.

+357 95950857

pylon-ac.org

@pylon.ac