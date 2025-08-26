Εκατοντάδες κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας να πάρει πιο σθεναρή θέση για τη Γάζα

Δημοσιεύθηκε 26.08.2025 15:57

Μια ομάδα διεθνών κινηματογραφιστών παροτρύνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο ξεκινά αυτή την εβδομάδα, "να είναι πιο θαρραλέο και ξεκάθαρο στην καταδίκη της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα".

Το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκινά την Τετάρτη και τόσο Ιταλοί όσο και διεθνείς κινηματογραφιστές κάλεσαν το φεστιβάλ να καταδικάσει αυτό που περιγράφουν σε ανοιχτή επιστολή τους ως γενοκτονία και εθνοκάθαρση στη Γάζα.

Η έκκληση, υπό τη σημαία Venice4Palestine, στάλθηκε στην οργάνωση-ομπρέλα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Biennale di Venezia, καθώς και στα τμήματα του φεστιβάλ Venice Days και International Critics' Week.

Η ομάδα καλεί το φεστιβάλ να αποφύγει να μετατραπεί σε "μια θλιβερή και κενή βιτρίνα". Για να γίνει καλύτερο, η ομάδα ζητά από το φεστιβάλ να πάρει "σαφή και ξεκάθαρη θέση", να αποτελέσει "τόπο διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και αντίστασης, όπως ήταν στο παρελθόν" και να αναδείξει τις παλαιστινιακές αφηγήσεις για να αντιμετωπίσει καλύτερα "την εθνοκάθαρση, το απαρτχάιντ, την παράνομη κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, την αποικιοκρατία και όλα τα άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, όχι μόνο από την 7η Οκτωβρίου".

Στους υπογράφοντες συγκαταλέγονται ο Ιταλός ηθοποιός Τόνι Σερβίλο, τα ιταλικά αδέλφια ηθοποιών και σκηνοθετών Άλμπα και Άλις Ρορβάχερ, οι Γάλλοι σκηνοθέτες Σελίν Σιάμα και Οντρέι Ντιβάν (που κέρδισαν το Χρυσό Λιοντάρι για το Happening το 2021), ο Βρετανός σκηνοθέτης Κεν Λόουτς (που κέρδισε τον τιμητικό Χρυσό Λιοντάρι το 1994) και ο Βρετανός ηθοποιός Τσαρλς Ντανς, καθώς και το παλαιστινιακό σκηνοθετικό δίδυμο Άραμπ Νάσερ και Ταρζάν Νάσερ - που κέρδισαν φέτος το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Un Certain Regard των Καννών για την ταινία τους Once Upon A Time In Gaza.

Στην επιστολή, γράφουν: "Ο Νάσερ και ο Νάσερ είναι ο πρώτος που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό: "Καθώς τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, κινδυνεύουμε να ζήσουμε ακόμη μια μεγάλη διοργάνωση που θα παραμείνει αδιάφορη απέναντι σε αυτή την ανθρώπινη, πολιτική και πολιτική τραγωδία. 'Η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί', μας λένε, καθώς μας προτρέπουν να κοιτάξουμε αλλού - σαν ο 'κόσμος του κινηματογράφου' να μην έχει καμία σχέση με τον 'πραγματικό κόσμο'".

"Πρέπει να διακόψουμε τη ροή της αδιαφορίας και να ανοίξουμε έναν δρόμο προς την ευαισθητοποίηση", προσθέτουν, δηλώνοντας ότι "δεν υπάρχει κινηματογράφος χωρίς ανθρωπιά".

Η επιστολή καταλήγει: "Ας διασφαλίσουμε ότι αυτή η Μόστρα θα έχει ουσιαστικές αξίες και δεν θα μετατραπεί για άλλη μια φορά σε ένα θλιβερό και ρηχό πανηγύρι ματαιοδοξίας. Ας το κάνουμε όλοι μαζί - με θάρρος, με ακεραιότητα. Ελευθερώστε την Παλαιστίνη!"

Η Μπιενάλε έσπευσε να απαντήσει, λέγοντας ότι η ίδια και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας "ήταν πάντα, σε όλη τους την ιστορία, χώροι ανοιχτής συζήτησης και ευαισθησίας σε όλα τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ο κόσμος".

Αναφέρουν ως απόδειξη "τα έργα που παρουσιάζονται", αναφέροντας την περίπτωση της ταινίας The Voice of Hind Rajab του Τυνήσιου σκηνοθέτη Kaouther Ben Hania, η οποία συμμετέχει φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα και επικεντρώνεται στη δολοφονία ενός 5χρονου Παλαιστίνιου κοριτσιού μέσα σε ένα αυτοκίνητο που είχε δεχθεί επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα το 2024.

Στην ανακοίνωσή της, η Μπιενάλε σημείωσε επίσης ότι στο περσινό πρόγραμμα της Βενετίας περιλαμβανόταν η ταινία Of Dogs and Men του Ισραηλινού σκηνοθέτη Dani Rosenberg που γυρίστηκε στον απόηχο της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

"Η Μπιενάλε είναι, όπως πάντα, ανοιχτή στο διάλογο", καταλήγει η ανακοίνωση.

Και οι δύο δηλώσεις της Venice4Palestine και της Μπιενάλε έρχονται καθώς ο παγκόσμιος παρατηρητής της πείνας, το Integrated Food Security Phase Classification, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζουν επισήμως "ανθρωπογενή" λιμό στην περιοχή - παρά τα όσα έχει πει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι δηλώσεις έρχονται επίσης πριν από την επερχόμενη συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, με πολλά έθνη, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς, να δηλώνουν ότι ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν επίσημα ένα κράτος της Παλαιστίνης.

Το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας διαρκεί από τις 27 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

