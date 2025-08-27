Πρόσκληση για συμμετοχή φορέων στο Φεστιβάλ «NICOSIA ERASMUS + 2025»

Aπευθύνεται στους φορείς που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα Erasmus+ και θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ παράλληλα στο χώρο θα υπάρχει μουσική, χορός, διασκέδαση, παιχνίδια και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Δια Βίου Μάθησης, προσκαλεί όλους τους φορείς που ασχολούνται με προγράμματα ERASMUS +, να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο Φεστιβάλ NICOSIA ERASMUS+ που διοργανώνεται το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 από τις 16:00 - 20:00 στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία.

Σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, οργανώσεις νέων, μαθητές, δημότες και εθελοντές προσκαλούνται να συμμετάσχουν και να οργανώσουν διάφορες δράσεις όπως επιδείξεις, σεμινάρια, παιχνίδια, παρουσιάσεις, εκθέσεις κ.α., για να προβάλουν το έργο, τις δεξιότητες και το ταλέντο τους.

Στόχος του «Erasmus Festival» και γενικότερα των #Erasmusdays2025, είναι η μαζική προβολή του Erasmus+, του προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας.

Μέσω του φεστιβάλ Erasmus+ 2025 θα προβληθούν τα προγράμματα τα εγκεκριμένων σχέδια προγραμμάτων ενώ παράλληλα θα επιτευχθεί η ανάδειξη φορέων που υλοποιούν ή υλοποίησαν σχέδια. Επομένως οι συμμετέχοντες καλούνται όπως προτείνουν τρόπους συμμετοχής στο Φεστιβάλ μέσω διαφόρων διαδραστικών δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους, δημιουργία κατασκευών, συμμετοχή σε παιχνίδια κλπ, με στόχο την διαδραστική εμπειρία των επισκεπτών και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα Erasmus +.

Θα δημοσιευθεί ανοικτή πρόσκληση προς το κοινό για συμμετοχή στο «Erasmus+ Festival 2025», όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράμματα, να πληροφορηθούν για το πώς να ζήσουν την εμπειρία, αλλά και να γιορτάσουν μαζί μας το ταξίδι στη γνώση, σε έναν κόσμο ευκαιριών κι εμπειριών με είσοδο ελεύθερη.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα υπάρχει μουσική, DJ, παρουσιαστής ο οποίος θα συντονίζει και θα παρουσιάζει το κάθε πρόγραμμα ενώ ενδιάμεσα θα υπάρχουν παρουσιάσεις, ψυχαγωγία, χοροί, για μικρούς και μεγάλους. Όλες οι δράσεις και οι συμμετοχές θα προβληθούν από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, που στοχεύει να συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες Νεολαίας, Αθλητισμός).

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ θα πρέπει να στείλουν email με τις προτάσεις τους, στο culturalservice@nicosia.org.cy, μέχρι τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Κατερίνα Τσίκκου, στο τηλέφωνο 22797696 και email Katerina.tsikkou@nicosia.org.cy