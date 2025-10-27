Επιστρέφει στην Κύπρο το θεατρικό για τη Μάγδα Φύσσα «18/9» για δύο παράστασεις

Δημοσιεύθηκε 27.10.2025 09:18

Το «18/9» είναι ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα.

«Μια τέτοια μέρα είναι ωραία να πεθαίνεις όμορφα κι όρθιος σε δημόσια θέα»

Στοιχεία από αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά περιστατικά μπλέκονται μέσα από τη μυθοπλασία με το κοινωνικό ψυχογράφημα ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σ’ ένα ακροδεξιό έγκλημα με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή της και να βρεθεί μπροστά σε αδυσώπητα διλήμματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η εμβληματική δίκη για τη ναζιστική οργάνωση.

Η ηρωίδα στο «18/9» δεν είναι αήττητη, ατρόμητη, γυαλιστερή ηρωίδα. Είναι διάφανη και εύθραυστη. Μπορούμε να δούμε όλες τις πληγές της. Είναι δικός μας άνθρωπος, γειτόνισσα, φίλη, αδελφή που παλεύει με τους φόβους της, τώρα, λίγες ώρες πριν από την κατάθεσή της στην δίκη για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής.

Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας.

Ερμηνεία: Δώρα Χρυσικού

Σκηνοθεσία: Κοραής Δαμάτης

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ώρα 20:30 , Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Λευκωσία- Πληροφορίες 97747757

Κυριακή 9 Νοεμβρίου, ώρα 19:30, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα, Λεμεσός - Πληροφορίες 99877282

Γενική Είσοδος: 15 ευρώ

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν παρουσία της Μάγδα Φύσσα.

Ηλεκτρονική Προπώληση: https://tinyurl.com/28x2s6ne