Επιστρέφει το MITSIKOURI: 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά άτομα

Δημοσιεύθηκε 09.09.2025 12:35

Έντεκα παραστάσεις από εννέα χώρες θα φιλοξενήσει φέτος το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri, του οποίου το πρόγραμμα ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η πρώτη διοργάνωση, το φεστιβάλ επιστρέφει με ένα πλούσιο πρόγραμμα υπό το σλόγκαν «DISCOVERING», προσφέροντας παραστάσεις που απευθύνονται σε παιδιά όλων των ηλικιών. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Λεύκαρα.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει φέτος μια ποικιλία παραστάσεων θεάτρου, χορού, μουσικής, θεάτρου αντικειμένων και σύγχρονου τσίρκου, πολλές εκ των οποίων έχουν παρουσιαστεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα διεθνώς. Η πλειονότητα των παραστάσεων είναι μη λεκτικές, κάτι που τις καθιστά προσβάσιμες σε παιδιά κάθε καταγωγής. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «στόχος του φεστιβάλ είναι να φέρει σε επαφή τόσο το κυπριακό κοινό όσο και την καλλιτεχνική κοινότητα του τόπου με τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα των παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα διεθνώς, καθώς και να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες για ολόκληρη την οικογένεια».

Το φεστιβάλ παρουσιάζει, επίσης, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και περιλαμβάνει εργαστήρια, διαλέξεις, σεμινάρια, συζητήσεις και άλλες δράσεις. Οι παράλληλες αυτές δράσεις απευθύνονται σε παιδιά, γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες των τεχνών.

Σημαντικό στοιχείο της φετινής διοργάνωσης αποτελούν και οι συνεργασίες με φορείς όπως είναι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και το Nicosia Bookfest, καθώς και με τις δύο υποψήφιες πόλεις που διεκδικούν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030. Επιπλέον, όλες οι διεθνείς παραγωγές του φεστιβάλ τελούν υπό την αιγίδα των πρεσβειών στην Κύπρο των χωρών από τις οποίες προέρχονται.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου και επιχορηγείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, μέσω του προγράμματος ΚΥΠΡΙΑ. Θεσμικός συνεργάτης του φεστιβάλ είναι η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε ήδη, μέσω της ιστοσελίδας της SoldOut Tickets:https://www.soldoutticketbox.com/el/event/mitsikouri-festival-2025

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ:Home Mime WaveΟλλανδίαΕίδος: ΠαντομίμαΗλικία: 2+Γλώσσα: Μη λεκτικήΔιάρκεια: 50’ Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 12:00 & 15:00 | Μελίνα Μερκούρη, Λευκωσία

Μέσα από κινούμενους ζωγραφιστούς πίνακες και μουσική, τα παιδιά βυθίζονται σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Η Αναστασία και ο σκύλος της, ο Τζόνικ, χάνουν το σπίτι τους εξαιτίας μιας καταιγίδας, κι έτσι πρέπει να αναζητήσουν ένα καινούργιο. Ένα σπίτι όπου θα μπορούν ξανά να νιώσουν σαν στο σπίτι τους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους μέσα από πολλά τοπία, συναντούν κάθε λογής ζώα. Θα μπορούσαν άραγε να ζήσουν με έναν από τους ζωικούς τους φίλους; Τελικά βρίσκουν ένα σπίτι, αλλά τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι να το νιώθεις πραγματικά «σπίτι»; Μετά την παράσταση, τα παιδιά από το κοινό μπορούν να ζωγραφίσουν τα δικά τους σπίτια.Η παραγωγή τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ολλανδίας στην Κύπρο.

Seggioline: To grow upTeatro TelaioΙταλίαΕίδος: ΘέατροΗλικία: 3+Γλώσσα: Μη λεκτική (λίγες λέξεις)Διάρκεια: 43’ Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 17:00 | Μελίνα Μερκούρη, ΛευκωσίαΚυριακή, 12 Οκτωβρίου, 17:00 | Δημοτικό Θέατρο ΛάρνακαςΈνα σουρεαλιστικό ταξίδι ανάμεσα σε δύο συναισθήματα, τόσα όσα μπορούν να γεννηθούν από τη συνάντηση δύο ανθρώπων που φαίνονται διαφορετικοί, αλλά στην πραγματικότητα χρειάζονται ο ένας τον άλλο. Με λίγη φαντασία μέσα σε όλη αυτή την τάξη και λίγη τάξη μέσα σε όλη αυτή τη φαντασία, οι δύο χαρακτήρες αρχίζουν να μεταμορφώνουν τις καρέκλες γύρω τους και να μεταμορφώνονται και οι ίδιοι, ανακαλύπτοντας ότι ο άλλος δεν είναι τελικά τόσο μακριά μας.Η παραγωγή τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Κύπρο. Η παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Larnaka 2030 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Υποψήφια Πόλη. Cinq minutes avec toi Des fourmis dans la LanterneΓαλλίαΕίδος: Θέατρο αντικειμένωνΗλικία: 3+Γλώσσα: Μη λεκτικήΔιάρκεια: 35’ Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 18:40 | Nicosia Bookfest – Πάρκο ΑκροπόλεωςΚυριακή, 12 Οκτωβρίου, 17:00 | Δημοτικό Σχολείο Λευκάρων

Ως στοργικοί γονείς είχαν φανταστεί μια τρυφερή στιγμή με το παιδί τους στο πάρκο... Πολύ γρήγορα, όμως, τους παρασύρει η δίνη της σύγχρονης ζωής.Πώς μπορούμε να είμαστε πραγματικά παρόντες για τους ανθρώπους που αγαπάμε, όταν πνιγόμαστε από υποχρεώσεις και απαιτήσεις; Πώς βρίσκουμε την ισορροπία ανάμεσα στις ευθύνες και τους περισπασμούς της καθημερινότητας;Η ομάδα Des Fourmis dans la Lanterne, μέσα από την τέχνη της Μαριονέτας, τοποθετεί μπροστά μας έναν καθρέφτη, αποκαλύπτοντας τις παράλογες αλλά και συγκινητικές πλευρές της ζωής μας.Η παραγωγή τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Κύπρο. Η παράσταση στο Πάρκο Ακροπόλεως πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Nicosia Bookfest. Little Night ImaginartΙσπανίαΕίδος: Διαδραστικό Θέατρο - Εγκατάσταση Ηλικία: 2+Γλώσσα: Μη λεκτικήΔιάρκεια: 30’ Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 10:00, 12:00 & 15:00 | Μελίνα Μερκούρη, ΛευκωσίαΤο Little Night παίζει με τη νύχτα, με φανταστικούς χαρακτήρες, με χιούμορ· μία δόση παραλόγου και σουρεαλισμού. Αστέρια που ταξιδεύουν με τις τσάντες τους, κύριοι με ομπρέλες που πέφτουν από τον ουρανό, χρωματιστές κηλίδες που κατακλύζουν τα πάντα κι ένα πλήθος από αυτοκίνητα που τις αποφεύγουν... Δυνατές εικόνες που διεγείρουν τις αισθήσεις, που προκαλούν το παιχνίδι των παιδιών, που αλλάζουν σχήμα και χρώμα όταν τις αγγίζουν, όταν τις κυνηγούν…Η παραγωγή τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ισπανίας και του Ινστιτούτου Θερβάντες στην Κύπρο. Tip-Toe-Tap (Bodies in Motion)Zoe GeorgallisΚύπροςΕίδος: ΧορόςΗλικία: 1+Γλώσσα: Μη λεκτικήΔιάρκεια: 40’ Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 11:00 | Ξυδάδικο, ΛεμεσόςTip-toe: Περπατήστε στα χνάρια τριών χορευτών.Toe-Tap: Βαδίστε στον ρυθμό τριών μουσικών.Ακολουθήστε τους σε μια περιπέτεια εξερεύνησης, διάδρασης και πειραματισμού με οδηγό τις αισθήσεις. Μαζί θα ανακαλύψουμε τη σχέση μεταξύ κίνησης και ήχου και θα παίξουμε χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα, την αφή και την ανάσα μας σε στιγμές παρακολούθησης και διάδρασης. Η παράσταση είναι ειδικά φτιαγμένη για παιδιά ενός έτους και άνω και τις οικογένειές τους.Minuit RotondesΛουξεμβούργο & ΓαλλίαΕίδος: Συναυλία με ζωντανό σχέδιοΗλικία: 9+Γλώσσα: Μη λεκτικήΔιάρκεια: 50’ Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 17:00 | Μελίνα Μερκούρη, ΛευκωσίαΜέσα μας υπάρχει πάντα μια σύγκρουση φωτός και σκιάς. Εμπνευσμένοι από τον Διχασμένο Υποκόμη του Ίταλο Καλβίνο, δύο πολυοργανίστες μουσικοί και ένας εικονογράφος ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παντρέψουν τη μουσική με τη ζωγραφική. Στη σκηνή, δημιουργούν ζωντανά έναν κόσμο σε άσπρο και μαύρο, πλαισιωμένο από ήχους που συνδυάζουν την τζαζ και την ηλεκτρονική μουσική. Με ποίηση και χιούμορ, η παράσταση μάς οδηγεί σ’ ένα εσωτερικό ταξίδι, αναζητώντας την ομορφιά ακόμη και στις πιο σκοτεινές μας πλευρές.Η παραγωγή τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Κύπρο. Θεατρικό Αναλόγιο «Γράψε μου το στόρι σου!»ΚύπροςΕίδος: Θεατρικό αναλόγιοΗλικία: 12+Γλώσσα: ΕλληνικάΔιάρκεια: 120’ Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 20:00 | Μελίνα Μερκούρη, ΛευκωσίαΤο αναλόγιο παρουσιάζει τους μονολόγους που γράφτηκαν από έφηβα παιδιά στο πλαίσιο του εργαστηρίου θεατρικής γραφής με τίτλο «Γράψε μου το στόρι σου!», που διοργάνωσε ο ASSITEJ Κύπρου, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Τα κείμενα, επεξεργασμένα με τη βοήθεια των εμψυχωτών (Ελένη Ξένου, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Αλεξία Παπαλαζάρου), ζωντανεύουν στη σκηνή μέσα από την ερμηνεία επαγγελματιών ηθοποιών και σε σκηνοθετική επιμέλεια της Αλεξίας Παπαλαζάρου. Πρόκειται για μια παρουσίαση που αναδεικνύει τη φωνή και τις ιστορίες των νέων δημιουργών.Το θεατρικό αναλόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Dreamer FysioARTΤσεχίαΕίδος: Παντομίμα και ΧοροθέατροΗλικία: 1+Γλώσσα: Μη λεκτικήΔιάρκεια: 40’ Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, 10:00 & 12:00 | Μελίνα Μερκούρη, Λευκωσία«Κρατάω τον κόσμο στα χέρια μου ενώ αγκαλιάζω ένα βουνό από μαξιλάρια. Έχετε συναντήσει ποτέ ένα τεράστιο σαλιγκάρι; Πόσες κουκκίδες χρειάζονται για να διασχίσει κανείς ένα λευκό χαρτί;» Μια διαδραστική και παιχνιδιάρικη παράσταση που μιλά με χειρονομίες, χορό και κινούμενα κολάζ. Απευθύνεται σε μικρά παιδιά που μέσα από την άνεση των μαξιλαριών παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε μικρές ιστορίες. Τα χέρια και τα πόδια γίνονται ανήσυχοι φίλοι που θέλουν να χορέψουν ως την άκρη ενός φύλλου χαρτιού, από την πόρτα μέχρι το παράθυρο ενός δωματίου ή στις όχθες ενός ποταμού από μαξιλάρια.Η παραγωγή τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Τσεχίας στην Κύπρο. Flip-Flop Theater o.N.ΓερμανίαΕίδος: Θέατρο για παιδιά προσχολικής ηλικίαςΗλικία: 2+Γλώσσα: Μη λεκτικήΔιάρκεια: 30’ Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, 15:00 | Ξυδάδικο, Λεμεσός Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, 15:00 | Μελίνα Μερκούρη, ΛευκωσίαΜια τρυφερή και παιχνιδιάρικη παράσταση για την ισορροπία, την κίνηση και την ανακάλυψη. Οι ηθοποιοί καλούν τα παιδιά να ακολουθήσουν τον ρυθμό, να παρατηρήσουν και να συμμετάσχουν με τον δικό τους τρόπο.Η παραγωγή τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Κύπρο. Η παράσταση στο Ξυδάδικο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Lemesos 2030 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Υποψήφια Πόλη. Μετά την παράσταση, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο για παιδιά και τις οικογένειές τους. The Fabulous Story of Basarkus Lamento CompanyΓαλλίαΕίδος: Χορός και ακροβατικάΗλικία: 3+Γλώσσα: Μη λεκτικόΔιάρκεια: 35’ Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, 17:00 | Μελίνα Μερκούρη, ΛευκωσίαΚυριακή, 19 Οκτωβρίου, 16:00 | Πολυχώρος Αττικόν, ΠάφοςΟ Basarkus δεν μοιάζει με κανένα άλλο πλάσμα! Ένα ον με δύο κεφάλια και πολλά πόδια, διαθέτει επίσης πολυάριθμα χέρια. Είναι χαρούμενο έτσι, σε απόλυτη αρμονία με τον εαυτό του. Όμως, όταν ανακαλύπτει ότι έχει δύο καρδιές, ο Basarkus αρχίζει να αναρωτιέται. Κι αν στην πραγματικότητα ήταν δύο; Μαζί φαίνονται πιο δυνατοί, πιο ασφαλείς. Ωστόσο, παρασυρμένοι από μια ακαταμάχητη περιέργεια, δεν μπορούν να αντισταθούν στην ανάγκη να αποχωριστούν ο ένας τον άλλον. Τα παιχνίδια τους περιστρέφονται τώρα γύρω από την υπέρβαση των φόβων τους και τον πειραματισμό με τον χωρισμό, με κάθε κόστος.Η αναζήτηση της ταυτότητας και η έννοια της υβριδικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας. Πού αρχίζει και πού τελειώνει το σώμα μου; Ποιος είναι αυτός που δεν είμαι εγώ; Τόσες πολλές ερωτήσεις που συνθέτουν τον πυρήνα αυτού του ύμνου στην αυτοανακάλυψη.Η παραγωγή τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Κύπρο. Η παράσταση στον Πολυχώρο Αττικόν πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Πάφου.

FALL and FLOAT Monica Muñoz DanceΙρλανδίαΕίδος: ΧορόςΗλικία: 4+Γλώσσα: Μη λεκτικήΔιάρκεια: 43’ Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, 10:00 & 17:00 | Μελίνα Μερκούρη, ΛευκωσίαΜε παιχνιδιάρικη διάθεση, εντυπωσιακά ακροβατικά, κωμικό συγχρονισμό και ένα χαρούμενο ηχητικό τοπίο, δύο χορευτές δημιουργούν έναν μαγικό κόσμο μέσα από τον έξυπνο χειρισμό μπαλονιών. Η φαντασία τους φαίνεται να μην έχει όρια – με αποτέλεσμα μια μαγική, αστεία και ανεβαστική παράσταση γεμάτη πτώσεις, ρίψεις, αρπάγματα, τρικλοποδιές, αιωρήσεις... και μερικές φορές ίσως και λίγο πέταγμα! Η παραγωγή τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιρλανδίας στην Κύπρο.