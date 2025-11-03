Παράθυρο logo
Ιστορία
Πώς ξεκίνησε το ταξίδι για τον «Τεύκρο»; Ο Δρ Τουμαζής μιλά για τον πρώτο ΑΙ ξεναγό μουσείου ρομπότ (ηχητικό)
ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΙΑΚΩΒΟΥ
Δημοσιεύθηκε 03.11.2025 10:39
Πώς ξεκίνησε το ταξίδι για τον «Τεύκρο»; Ο Δρ Τουμαζής μιλά για τον πρώτο ΑΙ ξεναγό μουσείου ρομπότ (ηχητικό)

Σύντομα, όπως ανέφερε ο Δρ Τουμαζής, έρχεται και το αδελφάκι ρομπότ του, το οποίο θα φέρει το όνομα «Αρσινόη».

Μια διεθνής πρωτοπορία για τον πολιτισμό ξεκινά το ταξίδι της από σήμερα, Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025. Πρόκειται για τον «Τεύκρο», τον πρώτο διαδραστικό ξεναγό μουσείου με τεχνητή νοημοσύνη [ΑΙ], αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου με τον Κύπριο επιστήμονα Ελπιδοφόρο Αναστασίου.

Μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Ηλιάδη στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ο διευθυντής του Πολιτιστικού Ιδρύματος και πρώην υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Γιάννης Τουμαζής, αφηγήθηκε πώς γεννήθηκε η ιδέα για τον Τεύκρο και πώς μία τυχαία στιγμή, όπου παρακολουθούσε μία τηλεοπτική εκπομπή στο BBC στάθηκε η αφετηρία ενός καινοτόμου έργου.

«Ήμουν ένα Σαββατοκύριακο στο Όσλο, είχα πάει να δω το Μουσείο MUNCH και άκουσα στο BBC έναν νεαρό επιστήμονα να μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη και την εκπαίδευση. Ανακάλυψα ότι ήταν Κύπριος, ο Ελπιδοφόρος Αναστασίου», ανέφερε ο Δρ Τουμαζής. «Επιστρέφοντας στην Κύπρο, τον αναζήτησα και του είπα την ιδέα μου: πώς μπορούμε να συνδέσουμε τον πολιτισμό με την τεχνητή νοημοσύνη». Από αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε ο «Τεύκρος», που πήρε το όνομά του από τον μυθικό ιδρυτή της Σαλαμίνας, τον γιο του Τελαμώνα.

Που θα βρίσκεται ο «Τεύκρος» 

Σε πρώτο στάδιο, ο «Τεύκρος» θα ξεναγεί το κοινό στο Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας, ενώ θα πηγαίνει και σε σχολεία. Το πρότζεκτ, βέβαια, όπως δήλωσε ο Δρ Τουμαζής, είναι εν εξέλιξει, επομένως, ενδεχομένως, να δούμε τον «Τεύκρο» και σε άλλους χώρους ή δράσεις. 

Πώς θα λειτουργεί

Ο «Τεύκρος» μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις επισκεπτών σχετικά με τα εκθέματα, να αφηγείται ιστορίες και να προσαρμόζει τη γλώσσα και το περιεχόμενο ανάλογα με την ηλικία του συνομιλητή του.  

Σημαντικό να αναφερθεί, ότι ο Δρ Τουμαζής επισήμανε ότι δεν αντλεί δεδομένα από το διαδίκτυο, λειτουργεί σε κλειστό σύστημα, τροφοδοτούμενος αποκλειστικά με ελεγμένο υλικό από την επιστημονική ομάδα του έργου.

«Θέλαμε εξαρχής να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο είναι ελεγχόμενο και αξιόπιστο», σημείωσε ο Δρ Τουμαζής. «Πιστεύω ακράδαντα ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελός μας, αρκεί να τη διαχειριστούμε σωστά».

Σύντομα, μάλιστα, ο Τεύκρος θα αποκτήσει και την «αδερφή» του, την Αρσινόη, που θα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πιερίδη, έτσι οι δυο τους θα ξεναγούν μαζί το κοινό στα μουσεία του Ιδρύματος.

Ακούστε πιο κάτω τον Δρ Γιάννη Τουμαζή στον Πολίτη 107.6 & 97.6: 

