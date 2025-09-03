«Blinding Lights» από The Weeknd το πρώτο τραγούδι στο Spotify με 5 δισ. streams

Δημοσιεύθηκε 03.09.2025 09:55

Το «Blinding Lights» του The Weeknd είναι επίσημα το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του Spotify που έφτασε τα 5 δισεκατομμύρια streams.

Από την πλατφόρμα streaming μουσικής επιβεβαιώθηκε η είδηση χθες με ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «Blinding Lights» πέτυχε αυτό το κατόρθωμα περίπου έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019 ως το δεύτερο single από το άλμπουμ «After Hours» του Καναδού τραγουδιστή και παραγωγού The Weeknd.

Το «Blinding Lights» έφτασε τα 4 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τον Ιανουάριο του 2024. Κατά την κυκλοφορία του, παρέμεινε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες και έγινε το πρώτο τραγούδι που παρέμεινε στο top 10 για έναν ολόκληρο χρόνο.

Έκτοτε έχει λάβει πιστοποίηση «διαμάντι» από τον οργανισμό που πιστοποιεί και βραβεύει τραγούδια ή άλμπουμ, RIAA. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση απονέμεται σε single ή άλμπουμ που έχουν πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ.

Πρόσφατα το τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή του chart του Billboard με τα καλύτερα τραγούδια R&B/Hip-Hop του 21ου αιώνα.