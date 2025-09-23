Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου δέχεται προτάσεις για την 27η διοργάνωση του

Δημοσιεύθηκε 23.09.2025 14:21

Οι παραστάσεις των έργων που θα ενταχθούν στo Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 1-21 Ιουνίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού διοργανώνει, σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, το 27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου. Οι παραστάσεις των έργων που θα ενταχθούν στo Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 1-21 Ιουνίου 2026 στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό. Αριθμός επιλεγμένων παραστάσεων θα παρουσιαστούν και στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ccdf@rialto.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ https://www.cypruscontemporarydancefestival.com και στην ιστοσελίδα http://www.culture.gov.cy/dmculture/dcc.nsf/home/home?openform του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.